Fintech Nibo arrecada R$ 20 mi em rodada de investimentos

São Paulo – A fintech brasileira Nibo, que atua para melhorar a interação de contadores e pequenas e médias empresas, arrecadou 20 milhões de reais em uma nova rodada de investimentos liderada pelo investidor sueco Vostok Emerging Finance.

O capital levantado teve participação dos atuais parceiros Redpoint e Valor Capital Group e será usado em novas atividades comerciais e no desenvolvimento e introdução de novas funcionalidades aos produtos da empresa, segundo comunicado à imprensa.

A Nibo lançou a primeira versão de seu sistema de gestão financeira para pequenas empresas em 2012 e tem parcerias com companhias de soluções de software contábil no Brasil que incluem a Domínio Sistemas, controlada pela Thomson Reuters.

Além da Nibo, a Vostok Emerging Finance investe no Brasil na FinanZero, plataforma de empréstimos online.

Segundo a associação que representa fintechs brasileiras, ABFintechs, existem 244 empresas no setor no país, com o número de startups triplicando nos últimos dois anos.