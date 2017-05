7 ferramentas gratuitas para fazer um bom marketing empresarial

Ferramentas gratuitas para fazer um bom marketing da sua empresa

Hoje mesmo você pode começar a turbinar o marketing da sua empresa, de maneira simples e sem custo. Isso mesmo! No mercado, há uma série de ferramentas gratuitas disponíveis que podem ajudar muito no dia a dia do seu negócio.

1 — Conhecer o público: Survey Monkey

O primeiro passo para um bom marketing é conhecer bem o seu público e saber como a sua marca ajuda essas pessoas. Uma maneira de conseguir esses dados é por meio de uma pesquisa online, por exemplo, que pode ser realizada na plataforma Survey Monkey.

2 — Gestão de tarefas: Trello

Com essas informações, você pode desenvolver um rápido planejamento para todas as semanas ativar a sua divulgação, de uma maneira mais assertiva, promovendo os seus diferenciais, de forma que faça sentido para esses clientes, de maneira que percebam o motivo de a sua empresa ser a melhor opção.

E, para colocar os planos de ação em prática, a dica é usar o Trello, que facilita muito a gestão de tarefas.

3 — Criar e acompanhar um site: WordPress, Traffictravis e Analytics

Na hora de entrar em campo, aposte nas soluções gratuitas que o mercado oferece. Para construir um site, você pode usar o WordPress, por exemplo, que tem opções sem custo e é muito intuitivo. É possível agregar fotos e textos com bastante facilidade.

Para melhorar o posicionamento do seu site, trabalhe o SEO com o Traffictravis.com. E você pode conhecer mais dados sobre o que está atraindo as pessoas no seu site por meio do também gratuito Google Analytics.

Assim, poderá saber como está a procura pela página, em quais áreas as pessoas ficam mais tempo e os temas de mais interesse.

4 — Campanhas de e-mail: Mailchimp

Se quiser aproveitar para criar campanhas de e-mail para os seus clientes e prospects, uma sugestão é a versão gratuita do Mailchimp.com, que inclusive dá dicas para melhorar a conversão dos e-mails.

5 — SEO: Google Trends

Em todas as ações, aposte em usar temas e palavras que estejam em alta, para melhorar a performance das campanhas e ter mais conversão. Nesse caso, use o GoogleTreds, também gratuito, para ver o que está com muita audiência na internet.

6 — Arte: Canva

Para as suas demandas de artes, a dica é o Canva.com, que oferece soluções simples e rápidas.

7 — Monitortamento de redes sociais: Hootsuite

Quer uma ajuda com os posts e o monitoramento das redes sociais? Com o Hootsuite.com você pode começar gratuitamente e já ativar esses canais.

Com essas ferramentas, todas gratuitas, em mãos, agora é partir para a ação!

Mônica Lobenschuss é palestrante e fundadora da Social Lounge

Envie suas dúvidas sobre marketing e redes sociais para pme-exame@abril.com.br.