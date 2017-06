Feira de franquias da ABF começa amanhã, em São Paulo

São Paulo – A ABF Franchising Expo, organizada pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), é considerada a maior atividade sobre franquias do país. A feira começa amanhã e é voltada tanto para quem quer virar franqueado quanto para franqueadores.

A feira de franquias da ABF ocorrerá no Expo Center Norte, na cidade de São Paulo. O evento começa nesta quarta-feira (21) e vai até o sábado (24). O preço do ingresso é de 60 reais online e 70 reais na porta, válido para todos os dias da feira. A inscrição pode ser feita pelo site da ABF Franchising Expo.

Vale lembrar que o setor de franquias faturou, no acumulado do ano passado, mais de 150 bilhões de reais – um crescimento nominal de 8% sobre 2015.

Nos 31 mil m² de espaço expositivo, a ABF Franchising Expo trará franquias com investimento inicial a partir de cerca de R$ 10 mil até mais de R$ 1 milhão

Ao todo, mais de 400 franqueadoras estarão representadas na ABF Franchising Expo. Algumas marcas listadas são, por exemplo, como Bob’s, Brasil Cacau, Capodarte, Fisk, Habib’s, Hope, Johnny Rockets, Montana Grill, Smart Fit e Subway.

A expectativa é que 65 mil pessoas compareçam à feira. Além de passar pelos estandes e conversar com as franqueadoras, os visitantes também terão espaços de capacitação.

Na “Arena do Conhecimento”, o empreendedor pode ter contato direto e interativo com temas relacionados ao franchising. No “Montando Minha Franquia”, haverá apresentação e promoção de soluções de fornecedores do franchising.

Já no auditório “Palavra da Marca”, é possível assistir a apresentações de cases e palestras. Por fim, o “Smart Mall ABF” oferece a chance de conhecer, na prática, as tendências tecnológicas aplicadas ao varejo.