Evento de empreendedores terá investimentos no estilo Shark Tank

São Paulo – Conseguir investimento para um negócio não é uma tarefa nada fácil. Para mudar esse quadro, há algumas iniciativas que propõem reduzir o tempo de negociações de um aporte. É o caso do Shark Tank, por exemplo – um conhecido programa americano de investimentos, e que recentemente ganhou uma também uma edição brasileira.

O Ebulição Instantânea, evento que será realizado em São Paulo, quer justamente reproduzir essa experiência do Shark Tank para fora da televisão.

Os empreendedores que estiverem no evento poderão fazer seu pitch para investidores do próprio Shark Tank, como Carlos Wizard (Brasil) e Kevin Harrington (Estados Unidos), e para empresários como Roberto Justus. A expectativa é selecionar até 15 projetos de startups, em negociações que totalizarão 1 milhão de reais em aportes.

Além da rodada de investimento, os participantes do Ebulição Instantânea terão uma série de palestras com diversos empreendedores – incluindo os que participaram do “Shark Tank ao vivo” – e poderão fazer networking com outros inovadores.

A ideia desse processo de imersão é, principalmente, aprender a descobrir talentos, gerar dinheiro e conquistar a liberdade por meio da criação de negócios lucrativos.

Segundo a organização, o empreendedor poderá aprender a reverter situações adversas e prosperar, mesmo em tempos de crise; descobrirá os três pilares para ter uma vida feliz; quebrará crenças que limitam seu sucesso; explodirá suas vendas, usando o poder do marketing digital; saberá como arrecadar dinheiro por meio de investidores-anjo e fundos de capital de risco; desenvolverá sua marca pessoal, sua empresa e seus produtos por meio de um “posicionamento de celebridade”; e, por fim, dominará a linguagem da influência e da persuasão para conseguir a aprovação de suas propostas.

O “Ebulição Instantânea” ocorre no Sheraton WTC, em São Paulo, entre os dias 20 e 22 de janeiro (9h às 20h).

O ingresso VIP, que permite o envio do projeto para a rodada de investimentos ao vivo, sai por 997 reais. A consulta de outros valores e as inscrições podem ser feitas pelo site do evento.

