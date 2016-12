Empreendedor vai da falência aos milhões vendendo comida mineira

São Paulo – Ver seu próprio negócio falir não é nada fácil. O empreendedor Dhionatan Paulino conhece bem essa situação: após ter largado um bom emprego para perseguir uma ideia de negócio que acabou dando errado, não sabia mais o que fazer.

Nessa hora, é preciso ter resiliência e saber recomeçar. Paulino voltou à sua vida de funcionário, até que uma nova oportunidade de negócio bateu à sua porta. Dessa vez, finalmente obteve sucesso. E o melhor: relembrando sua infância em Minas Gerais.

Esse empreendimento é a rede de franquias Mineiro Delivery: uma marca que oferece comida mineira na caixinha, no estilo China in Box. No acumulado de 2016, a rede faturou 7 milhões de reais – e tem metas ambiciosas para o próximo ano.

De empacotador a consultor de franquias

Paulino nasceu em Frutal, uma cidade de Minas Gerais, e foi criado em um sítio até os 12 anos de idade. Sua família se mudou para São José do Rio Preto (São Paulo) em busca de melhores oportunidades de trabalho.

Ele começou a trabalhar como empacotador em um açougue da cidade quando ainda era menor de idade, mas queria mesmo era trabalhar em um escritório. Por isso, fez alguns cursos de profissionalização técnica para menores de idade, como computação e relacionamento com o público. Com isso, conseguiu entrar em uma empresa de consórcio e locação de automóveis.

“Eles exigiam que os funcionários fizessem faculdade para progredirem na hierarquia. Por isso, acabei cursando a faculdade de administração”, conta Paulino.

Ele descobriu sua vocação empreendedora dentro desse curso superior: nas matérias da faculdade, havia um módulo sobre empreendedorismo. Paulino se interessou tanto pelo tema que seu trabalho de conclusão do curso foi uma ideia de negócio: uma empresa de pintura para construção civil que utilizaria máquinas, e não pintores, nas obras.

O empreendedor gostou tanto da ideia que quis colocá-la em prática. Fez um acerto com sua empresa atual e investiu o dinheiro da rescisão de contrato no desenvolvimento do site e dos materiais de divulgação, além de ter uma reserva financeira de quatro meses de operação.

“Eu tinha um plano de negócios, feito na faculdade, e equipamentos. Mas não conhecia muito bem o mercado de construção civil e quais concorrentes enfrentaria, por nunca ter trabalhado com isso”, conta o empreendedor.

A empresa de Paulino obteve sucesso por dois anos, mas depois começou a perder espaço – e funcionários. A situação só piorou quando um roubo o fez perder todos os seus equipamentos. “No fim, acabei eu mesmo fazendo as pinturas e fali. Era o fundo do poço, e fiquei pensando que não tinha estudado tanto para minha carreira acabar assim.”

Procurando um novo emprego, Paulino viu uma vaga para ser consultor de expansão em uma empresa de construção civil: ou seja, vender novas unidades do negócio.

“Eu não tinha experiência em vendas, mas agora eu conhecia bem o mercado de construção. Por isso, sugeri que o dono da empresa me testasse durante três meses. Eu fui o funcionário que mais vendeu nesse período, e acabei me apaixonando pela comercialização de franquias, por passar a motivação do empreendedor ao investidor.”

Assim começou a carreira de consultor de expansão de Paulino: ele fez vários cursos da área e acabou sendo convidado por um amigo, Paulo Yossimi, para participar de uma oportunidade de negócio.

Mineiro Delivery

Essa oportunidade era um restaurante de São José do Rio Preto, comandado pelos irmãos Gabriel e Marlon Ventura. Eles haviam juntado suas economias para criar um restaurante que servia comida mineira no box – no estilo da franquia China in Box, mas com os pratos preferidos dos brasileiros. O restaurante operava há três anos.

“A comida mineira feita na hora faz parte da minha cultura, então me identifiquei com a marca”, conta Paulino. “Também gostava da ideia de servir em caixinhas: era fácil de comer em uma mesa de escritório, no carro ou até mesma na rua. Acabou se tornando um sucesso em Rio Preto.”

Com a entrada de Paulino e de Yossimi, o restaurante Mineiro Delivery virou uma rede de franquias, em agosto de 2015. “Nós quatro nos juntamos com nossas expertises: eu na expansão e formatação; o Yossimi no marketing; e os dois criadores focando na operação dos restaurantes”, explica Paulino.

Planos

Hoje, o Mineiro Delivery possui 81 franquias comercializadas, sendo que 32 estão operando. No acumulado de 2016, a rede faturou 7 milhões de reais.

Em 2017, o plano é dobrar o número de contratos, para 162, e chegar a 120 restaurantes funcionando. Com isso, estima Paulino, o faturamento ficará entre 48 e 56 milhões de reais.

Para isso, o negócio está formatando um novo modelo de franquia, com menor investimento inicial e voltado para shoppings. Já há uma loja própria no novo formato e a ideia é comercializá-lo no começo de 2017.

“Nossas comidas são feitas na hora, e a ideia é quebrar a industrialização que a maioria das redes de shopping oferecem – aquela comida que é congelada e requentada, e fica sem sabor”, diz Paulino.

Assim, o Mineiro Delivery quer atingir dois tipos de franqueados: com o modelo tradicional, busca o empreendedor com mais investimento, que pensa em diversificar seu portfólio; com o novo modelo, busca quem acabou de sair do emprego e quer investir sua poupança em um negócio.

Mineiro Fast (shoppings)

Investimento inicial: 120 mil reais

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Delivery (loja de rua, tradicional)

Investimento inicial: 350 mil reais

Prazo de retorno: 24 a 36 meses