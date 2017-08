Dono de marca de moda denuncia episódio de racismo na SPFW

São Paulo – O empreendedor e rapper Evandro Fióti, dono da marca de moda Lab Fantasma, denunciou ter passado por um episódio de racismo durante a São Paulo Fashion Week, evento icônico de moda que ocorre nesta semana.

De acordo com Fióti, um segurança da SPFW barrou sua entrada mesmo quando ele estava credenciado – e era o dono da marca que faria um dos desfiles da terça-feira (29). “Ser preto é ser barrado pelo segurança do evento até mesmo quando é da sua marca e com pulseira”, escreveu o empreendedor na rede social Facebook na noite do mesmo dia.

De lá para cá, o post já teve cerca de 1,6 mil reações e foi compartilhado mais de 200 vezes. A maioria dos comentários é de apoio ao rapper – inclusive com outros depoimentos de problemas ao passar pela segurança do evento.

Lab Fantasma

O caso é marcante porque a Lab Fantasma ressalta justamente a arte urbana e o hip hop, assuntos pouco trabalhados no segmento de alta costura.

Tal missão se notou no desfile da marca durante a São Paulo Fashion Week, que aconteceu mesmo com o incidente relatado por Fióti. Para a coleção, batizada da Avuá (uma alusão ao voo dos pássaros e à liberdade), personalidades como a cantora de funk MC Carol desfilaram na passarela.

“Haverá quem diga que o resultado final é mais simples, menos ‘de moda’. Mas isso é bobagem, olhar antigo. Porque moda também é aquilo que acontece e se faz nas ruas e com todos — TODOS — que nelas vivem. Negros, brancos, ruivos, magros, gordos, gays, héteros, transsexuais e quem mais quiser vir. Como dizia a estampa, ‘a rua é noiz e o que noiz quer mesmo, é poder voar livre'”, analisa a revista Elle. As roupas chegam ao e-commerce da Lab a partir de 5 de setembro.

Até o momento, nem a Lab Fantasma nem a São Paulo Fashion Week se pronunciaram oficialmente sobre o relato de Evandro Fióti.