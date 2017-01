Delivery recebe pedido inusitado e dá uma aula de bom atendimento

São Paulo – Um restaurante europeu recebeu um pedido de delivery inusitado e respondeu à altura, com uma aula de bom atendimento ao cliente.

No dia de 30 de dezembro, um pedido de comida veio com um comentário diferente: “Vocês poderiam, por favor, parar no caminho para comprar um remédio para febre e gripe para mim, e eu dou o dinheiro para vocês? Estou pedindo comida apenas para conseguir o remédio, estou muito doente”, dizia o recado.

O restaurante Feeley’s Fish and Chips Pizzeria, que fica em Belfast na Irlanda do Norte, postou o pedido em sua página no Facebook, comemorando que seus clientes estejam usando o campo de comentários na hora de fazer um pedido, conforme noticiou o Mashable.

Depois, fez questão de atender ao chamado da cliente acamada. A jovem agradeceu e também postou uma foto na internet mostrando o remédio e sua pizza.

A boa ação de fim de ano do restaurante viralizou nas redes sociais, virou notícia e gerou ótima repercussão para o negócio. Um bom exemplo de como um atendimento simples, mas personalizado, pode fazer a diferença para qualquer empresa.