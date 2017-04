Dá para ficar rico abrindo uma franquia?

Consigo ficar rico empreendendo em franquias?

Brian Tracy demonstra no seu livro “Million Dollar Habits: Práticas Comprovadas Para Dobrar e Triplicar Sua Renda” que os milionários americanos são donos de empresas. Por isso, se seu objetivo é tornar-se rico – milionário, ou talvez bilionário – pense seriamente em ser proprietário de um negócio.

Mas e ficar rico com uma franquia? Todas as formas de ficar rico com franquias que passo a seguir possuem dois segredos que considero atalhos para a riqueza ou um trampolim silencioso para a pobreza.

O primeiro segredo é muito trabalho: nem pense em entrar numa franquia só porque está tudo pronto e ela vai funcionar sozinha. Sozinha, ela vai quebrar.

O segundo segredo é a escolha da franquia: nunca apenas por ser um bom investimento, mas por suas afinidades com o tipo de negócio, pois é o seu trabalho e a identificação com ele que tornarão o negócio um excelente investimento.

Sim, você vai ficar rico: atalho para a riqueza

Ao escolher uma franquia em que o franqueador vende exclusivamente conhecimento operacional (franquia de negócio formatado), sem nenhum tipo de comissionamento ou ganhos sobre os produtos e serviços comercializados pela rede franqueada, você estará engajado em um negócio focado no crescimento e melhoria da rede provocada por busca e negociação de grandes volumes com fornecedores.

Não vai ficar rico: trampolim silencioso para a pobreza

Isso ocorre ao escolher uma franquia onde o franqueador é o fornecedor ou ganha no fornecimento para a rede. Inicialmente com vendas em alta, você terá a plena certeza de riqueza. Quando as vendas baixarem a pressão para comprar mais vai aumentar e este será o silencioso caminho para longas brigas e a finalização do negócio.

Mas, afinal, como ficar rico com franquias?

Existem várias formas, algumas mais rápidas e outras mais lentas. Comum a todas estas formas será apenas o seu trabalho e envolvimento. Até porque sucesso antes de trabalho, só no dicionário!

Tendo apenas uma franquia

É possível ficar rico com apenas uma franquia. Claro que sim, mas dependerá do porte do negócio e de uma localização com grande volume de tráfego de consumidores.

Existem franquias que geram receitas mensais superiores a R$ 500 mil, e não apenas os tradicionais restaurantes, mas também negócios na área de saúde, odontologia, locação, hotelaria e muitos outros.

Proprietários de franquias devem ser apaixonados pela marca, totalmente comprometidos com a excelência operacional e sua equipe muito bem preparada na gestão do negócio.

E as pequenas franquias? Bem, essas não te deixarão rico, mas será uma bela oportunidade para multiplicar por três ou até cinco vezes a sua atual renda.

Multi unidades, com várias franquias

Nesse modelo você será o proprietário de várias franquias, mas com duas preciosas recomendações: sempre da mesma marca e com a melhor concentração possível.

Algumas armadilhas que franqueados de multi unidades caem, sempre levados pela vaidade pessoal ou fomentados pelos franqueadores: aumentar vendas, aumentando o negócio (suas despesas vão crescer na mesma proporção); várias franquias de diferentes marcas (dispersão de esforços acreditando que sua experiência em um determinado negócio será utilizada em outros); e centralizar a administração dos negócios (criando espaços, sistemas e pessoas que vão gerar despesas, tirando o franqueado do piso de loja para o ar condicionado).

Franqueado desenvolvedor de área

Muito pouco conhecida no Brasil, nessa modalidade você compra os direitos de instalar várias unidades da mesma franquia num mesmo território ao longo de um tempo pré-determinado.

Tome cuidado e administre sua ambição, dando preferência para franquias onde o franqueador tenha áreas restritas, que permitam sua presença constante com deslocamentos pequenos.

Master franquia

No modelo master franquia, você vai adquirir os diretos de ser simultaneamente o franqueado (aprendendo inicialmente sobre a operação do negócio) e na sequência, ser o franqueador (vendendo no seu mercado a aprendizagem recebida) numa grande área territorial.

Como franqueador na master franquia, terá que vender e implantar as franquias na sua área, treinando franqueados (no seu centro de treinamento) e assistindo cada um deles com sua própria estrutura de apoio, incluindo consultoria de campo.

Mas cuidado! No Brasil, as poucas franquias que operam com esse modelo (a maioria em hotelaria, cosméticos e educação) não costumam possuir uma boa estruturação, e é comum o master franqueado romper com o franqueador e montar sua própria rede de franquias.

Quase todos os franqueadores apenas vendem produtos e serviços para seus master franqueados, que, por sua vez, deverão vender para franqueados e, assim, vai encarecendo a operação na cadeia.

Franqueador

Montar o seu próprio negócio, aprender e montar várias unidades próprias com muito sucesso e lucrativas, para então vender franquias desse modelo e do seu conhecimento operacional, junto com fornecedores aliados e alinhados para a rede é, sem dúvida, o caminho para ficar rico!

Marcus Rizzo é sócio-fundador da consultoria Rizzo Franchise.

Envie suas dúvidas sobre franquias para pme-exame@abril.com.br.