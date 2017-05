Dá para abrir uma franquia, mesmo sem experiência em negócios?

Dúvida de leitor: Quero abrir uma franquia, mas não tenho experiência em negócios. Eu consigo abrir mesmo assim? Quais conselhos vocês dariam para alguém na minha situação?

Muito bom, é isso mesmo! Franquias são para inexperientes, pois experientes montam o seu próprio negócio.

Afirmar que é necessário ter experiência na atividade da franquia é como permitir o casamento somente entre aqueles já casados anteriormente. Ou seja: nunca mais teríamos casamentos!

Mas inexperiência para franquias não é sinônimo de inocência. Ao escolher e selecionar uma franquia, você pode até ser inexperiente, mas jamais inocente.

Eu consigo abrir mesmo assim?

Inexperientes, quando compram a franquia, estão comprando a experiência de quem já fez bem feito e tem a capacidade de transferir esse conhecimento para aqueles que não conhecem o negócio (treinamento).

Inexperientes compram franquia para receber a experiência (suporte) pré-operacional na hora de buscar o ponto e de instalar (arquitetura, fornecedores e instalações) o negócio, contratar funcionários e prepará-los para a operação.

Inexperientes contam com o apoio e suporte (consultoria de campo) na inauguração e durante todo o período de operação do negócio e, em especial, com fornecedores licenciados, que lhe propiciam preços e condições excepcionais para os produtos e insumos do negócio.

Experientes que montam o seu próprio negócio precisam desenvolver (inventar a roda) tudo isso, contando apenas com a sua (in)experiência!

Quais conselhos vocês dariam para alguém na minha situação?

O segredo aqui está na sua busca e avaliação, procurando um negócio com o qual se identifique profundamente. Isso será a sua garantia de que o combustível (sua motivação) faça o negócio andar bem e rápido (o motor fornecido pelo franqueador). Assim, você poderá estar todos os dias, talvez nos próximos dez anos, a frente de um negócio igual ao primeiro, totalmente motivado.

Assumindo que você entendeu e escolheu aquela atividade com a qual se identifica, seguem algumas dicas valiosas. Minha sugestão inicial é que você investigue e avalie pelos menos três diferentes franquias, compare (sempre da mesma atividade – hoje são mais de 3.000 franquias no mercado) e escolha aquela que possui o melhor programa de treinamento, oferecido ao franqueado e seus funcionários.

Em algumas franquias (geralmente aquelas bem estruturadas), você deverá assinar um Pré-Contrato de Franquia (seria como ficar noivo) e, então, inicia um longo período de treinamento para, ao final, se você e o franqueador concordarem, assinar o Contrato de Franquia (o casamento) para inaugurar e iniciar a operação do negócio.

Mas, antes de assinar qualquer documento, certifique-se com franqueados que já estão no negócio (a listagem você encontra na COF, a Circular de Oferta de Franquias – documento que o franqueador deve lhe entregar antes de assinar ou pagar qualquer documento e/ou valor), se o treinamento os deixou totalmente preparados para superar a inexperiência e enfrentar com segurança o dia a dia do negócio.

Marcus Rizzo é sócio-fundador da consultoria Rizzo Franchise.

