Cubo terá eventos de graça com maiores lacunas de quem empreende

São Paulo – O Cubo coworking Itaú, centro de empreendedorismo tecnológico localizado em São Paulo, irá oferecer diversas atividades gratuitas para quem está pensando em abrir seu próprio negócio.

Os novos eventos do espaço de coworking do Itaú Unibanco, em parceria com o fundo Redpoint eventures, focam justamente nas principais lacunas dos empreendedores. Elas foram detectadas a partir dos insights observados no Cubo, que possui um ano e oito meses de existência e 55 startups residentes.

Ao todo, 11 programas irão segmentar a grade dos eventos realizados no Cubo, localizado na cidade de São Paulo. São grandes temas, que serão trabalhados ao longo do ano por meio de discussões, encontros e workshops.

O objetivo, diz o Cubo, é conectar pessoas, fomentar a troca de conhecimento e trazer novas perspectivas para o mercado de empreendedorismo e inovação.

Até agora estão agendadas 24 atividades – todas gratuitas. Para conferir a agenda específica de eventos, acesse o site do Cubo.

Confira, a seguir, os 11 programas que serão trabalhados pelo Cubo nos próximos eventos:

Brasil ao Cubo

A iniciativa quer levar a experiência do Cubo para conectar outras comunidades do país. Haverá encontros que promovem troca de conhecimentos e experiências entre empreendedores e importantes players do mercado, e ajudam a criar oportunidades de negócios para fortalecer o ecossistema empreendedor.

Café com Mentor

O programa usa o momento do “cafezinho” para conectar profissionais experientes com quem quer tirar uma ideia do papel ou já está empreendendo. Para isso, o centro de empreendedorismo tecnológico incentiva o uso da plataforma BeerOrCoffee.

Corporate Venture

O programa visa conectar grandes empresas a startups. Segundo o Cubo, a motivação do programa é trazer aprendizado e benefício para ambas as partes, através de discussões e troca de experiências.

Cubo Day

O Cubo Day é um encontro destinado para quem tem o interesse de conhecer o Cubo Coworking Itaú. Conduzido pelo diretor do Cubo, Flavio Pripas, a ideia é falar como a iniciativa fomenta o ecossistema, como funciona a dinâmica do espaço e qual é o dia a dia dos empreendedores. Além disso, o diretor responderá todas as dúvidas sobre o que faz um hub de conexões, como é o Cubo.

Cubo Explora

A iniciativa visa conectar talentos e startups. Para isso, o Cubo promoverá uma série de conteúdos, eventos e oportunidades de networking. Jovens talentos podem se desenvolver e encontrar oportunidades de trabalho nas melhores startups do mercado.

Meetup Inovação

O Meetup Inovação é uma oportunidade para reunir profissionais de inovação de grandes empresas. O programa visa inspirar e apoiar os profissionais que estão preparando empresas para os desafios do futuro. Para isso, promoverá discussões e trocas de conhecimentos sobre os principais assuntos de inovação, metodologias, tecnologias e tendências.

Meetup Melhoras Práticas

No programa, o Cubo convidará empreendedores experientes e profissionais do mercado para compartilhar e discutir as melhores práticas que estão alavancando empresas e negócios. Segundo a instituição, haverá encontros sobre big data, ciências de dados, legaltech, marketing, recursos humanos, vendas e muito mais.

Office Hours Cubo

O programa é uma consultoria com especialistas de diversas áreas de atuação do mercado, para que eles possam ajudar a desenvolver sua startup. Segundo o Cubo, haverá um plantão para tirar dúvidas dos empreendedores sobre diversos temas, como contabilidade, investimentos, marketing digital e muito mais.

Open Coffee Club

Flavio Pripas, diretor do Cubo, e convidados abrem suas agendas para receber a comunidade e conversar sobre startups, novos modelos de negócio, tendências disruptivas e outros assuntos do mercado de empreendedorismo. De acordo com o centro de empreendedorismo tecnológico, será uma oportunidade para trocar experiências e discutir novas ideias.

Venture Capital para Founders

A iniciativa é uma oportunidade para reunir empreendedores que estão em busca de investimentos, ou que já receberam, com os principais fundos. O objetivo é falar sobre investimentos em startups com quem de fato entende do assunto. O programa tem curadoria da Redpoint eventures.

Women in Tech

Por fim, o objetivo do Women in Tech é aumentar a participação das mulheres no mundo da tecnologia e do empreendedorismo, por meio de capacitação e incentivo. São ações de empoderamento, inclusão, e networking com o objetivo de expandir perspectivas e possibilidades para as mulheres. Os encontros são #Girlspower, mas estão de portas abertas para todos, de acordo com o Cubo.

Ficou com dúvidas? O centro de empreendedorismo tecnológico também fará uma transmissão ao vivo no Facebook, às 15h30 de hoje, para responder questões sobre seus novos programas.