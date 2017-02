Conheça o rodízio de brigadeiros que faz sucesso em São Paulo

São Paulo – As chamadas “brigaderias” já viraram um negócio da moda: ao menos em capitais como São Paulo, é comum ver lojas e negócios móveis comercializando apenas o brigadeiro, em diversos sabores.

Não era diferente para as irmãs gêmeas Melissa e Selene Sidney e para a mãe Adamaris Gallucci: as três empreendedoras (e parentes) se uniram para abrir a loja Universo do Brigadeiro, há um ano e meio.

Porém, uma ideia acabaria fazendo o negócio se destacar no mercado de brigaderias: a adoção de um esquema de rodízio, até então visto apenas em churrascarias e pizzarias.

Rodízio de brigadeiro?

Selene conta que sempre gostou de cozinhar e tinha o sonho de montar um negócio na sua parte preferida da cozinha: doces. Aos poucos, fez a transição entre sua carreira na área de marketing e o novo empreendimento: realizou alguns cursos de gastronomia e testou receitas ainda enquanto trabalhava.

“Fiquei encantada com o brigadeiro. Além de ser um produto essencialmente brasileiro, ele também é muito versátil: eu poderia usar a criatividade ao elaborar os sabores”, conta a empreendedora.

Combinando os conhecimentos gastronômicos com cursos e consultorias de gestão feitos no Sebrae, Selene finalmente largou seu emprego e abriu o Universo do Brigadeiro no Jabaquara, em São Paulo.

O empreendimento, aberto no meio de 2015, é familiar: além de Selene, sua irmã gêmea e sua mãe são sócias da brigaderia e ajudam a gerir o negócio e a elaborar novas receitas.

Essas novas receitas, inclusive, foram o ponto de partida para a ideia de um rodízio de brigadeiros. “As pessoas ficavam na dúvida do que experimentar, com tantas receitas diferenciadas. Daí surgiu a ideia de fazer um rodízio: por que ter de escolher alguns, quando há tantas opções?”, explica Selene.

Como funciona?

O rodízio de brigadeiros começou no ano passado, e ocorre sempre aos sábados, das 10h às 18h.

São sempre 20 sabores por semana, mas o cardápio varia de acordo com a época: no fim do ano passado havia brigadeiros de castanhas e champanhe; no Carnaval, haverá sabores com caipirinha, uísque e vinho; e, em junho, haverá brigadeiros de quentão e milho verde, por exemplo. Todos são de tamanho “coquetel” (ou seja, não são os famosos “brigadeirões”).

A quantidade de brigadeiros que cada cliente pode comer de cada sabor é ilimitada, claro. Selene conta que a maioria dos clientes come cerca de 20 brigadeiros. O recorde do Universo do Brigadeiro? Um cliente que devorou 90 deles. “E ele voltou”, conta Selene.

O rodízio possui valores fixos: adolescentes e adultos pagam 39,90 reais; crianças de 6 a 12 anos pagam 24,90 reais; a crianças de até 5 anos não pagam. A casa atende entre 40 e 50 clientes por dia de rodízio.

“Para chegar nesse preço, estimamos o custo de produção, a média de consumo e nossa expectativa de lucros com a quantidade de clientes que podemos atender”, explica a empreendedora. Fora do rodízio, o preço unitário do brigadeiro é de x reais.

O Universo do Brigadeiro chega a comercializar até 2 mil brigadeiros apenas durante o fim de semana – incluindo o rodízio e encomendas. Na semana, vende cerca de 800 docinhos.

“O rodízio fideliza o cliente, porque dá a oportunidade de ele experimentar coisas diferentes. Esse consumidor volta para comer só o brigadeiro de que mais gostou, ou então pede vários sabores para um batizado, um casamento, um evento empresarial ou uma festa de aniversário. E, claro, tem gente que volta no próprio rodízio, vendo as novas receitas que entraram desta vez”, afirma Selene.

Expansão

Agora, o Universo do Brigadeiro pretende comercializar um modelo de carrinho gourmet, vendendo de forma móvel os brigadeiros da marca.

“Fazer um rodízio demanda infraestrutura. Nesse momento de crise, é preciso pensar em um formato com versátil, com menor investimento de implantação. Já há pessoas nos procurando para adquirir um carrinho gourmet e levá-lo a eventos.”

O carrinho possui investimento inicial entre 10 a 12 mil reais. “Após a venda do carrinho, explicamos como funciona a dinâmica do negócio, fazemos treinamentos e fornecemos brigadeiros a um preço menor, conforme a demanda do próprio empreendedor”, diz Selene.

Há um projeto-piloto de carrinho, administrado pelo próprio Universo do Brigadeiro, que possui quatro meses de operação. Em três meses, esse piloto pagou o investimento inicial e começou a gerar lucro.