Conheça o ex-dentista que fatura R$ 37 mi com quadros e molduras

São Paulo – Quando se fala em inovação, muitos pensam em ideias de negócio mirabolantes, que mudam o funcionamento da sociedade. Mas, na verdade, é possível inovar em um negócio por meio de pequenas mudanças: assumindo um atendimento mais personalizado ou otimizando alguma etapa da produção, por exemplo.

A Moldura Minuto, por exemplo, atua em um setor bem tradicional – o de quadros. Porém, sua inovação em processos fez com que o negócio caísse no gosto do público. Isso rendeu não só uma rede de franquias com 60 lojas operando, mas também um faturamento de 37 milhões de reais em 2016, pleno ano de crise econômica.

Para inovar, não é nem mesmo preciso ser um grande especialista no seu ramo de atuação: Antônio Viegas, fundador da rede e ex-dentista, conseguiu perceber as falhas no processo tradicional justamente porque era apenas um consumidor de molduras.

Primeiros passos

O futuro empreendedor Antônio Viegas já estava infeliz com a carreira de dentista desde a faculdade – mas, como já estava no terceiro ano do curso, decidiu completá-lo.

Recém-formado, soube que havia muitas oportunidades de emprego em odontologia em Portugal. Ele e a esposa se mudaram para o país, com a ideia de voltar após cinco anos de acumulação provisória de patrimônio. Porém, uma oportunidade de negócio mudaria esse plano.

“Eu queria emoldurar alguns quadros para meu escritório e o processo demorou 15 dias. Fiquei pensando em como era possível demorar tanto, e minha necessidade se transformou em oportunidade de negócio”, conta Viegas.

O empreendedor sempre teve o plano de voltar ao Brasil após levantar algum dinheiro e, com essa ideia de negócio, resolveu antecipá-lo. De volta ao país após três anos em Portugal, montou um negócio focado em moldura rápida, com um investimento inicial de 250 mil reais.

“Eu nem imaginava como funcionava um negócio do ramo: só vi uma oportunidade de mercado por ter sido um cliente insatisfeito mesmo”, conta Viegas. “Aí fui estudar e criei o processo de moldura rápida”.

Diferenciais e expansão por franquias

A Moldura Minuto surgiu em 1999 como uma pequena molduraria, de 35 m². Seu diferencial estava na rapidez da linha de produção – todos os equipamentos estão ao alcance da mão, por exemplo. Enquanto Viegas cuidava das molduras, sua esposa fazia a venda no balcão.

Segundo o empreendedor, até nos dias de hoje, as empresas de moldura não são pensadas e estruturadas como um negócio – são algo mais familiar, que passa de geração para geração, sem muita preocupação com aspectos técnicos de gestão. “Como dentista, aprendi que o estoque de produtos é essencial e que todas as ferramentas precisam estar à mão”, afirma Viegas.

A marca promete emoldurar um quadro em até uma hora, mas geralmente o processo demora alguns minutos, diz o empreendedor. Além disso, as lojas possuem entre 250 e 600 referências de molduras (das lojas tradicionais às lojas-conceito).

“Temos um software logístico que identifica quando um material está acabando e já realiza o pedido correspondente. Assim, também não perdemos tempo com a gestão do estoque, focando apenas no trabalho de moldura.”

Com esse diferencial de rapidez no processo, a Moldura Minuto cresceu – e, no segundo ano de negócio, já abriu sua primeira unidade franqueada, a partir do pedido de um interessado na loja própria de Viegas.

Depois dessa experiência, o empreendedor desenhou um plano de franqueamento. Hoje, a Moldura Minuto é uma rede de 60 lojas.

Novos posicionamentos

Segundo Viegas, a Moldura Minuto conseguiu se destacar nos primeiros dez anos de negócio apenas por sua eficiência em emoldurar, por um preço adequado. Mas, por volta do ano 2009, resolveu focar também no segmento de decoração.

“Uma hora, eu sabia que essa rapidez de moldura ou viraria um commodity, algo já tomado como obrigação, ou surgiriam concorrentes. Eu sempre faço um planejamento para os próximos cinco anos, e por isso resolvi alterar o posicionamento já naquela época.”

Hoje, o negócio faz composições e montagens de quadros, além da molduraria em si. “É como se um arquiteto fizesse não só projetos de casas padrão, mas também construções ícones do mundo da arquitetura”, explica o empreendedor. “O cliente agora pensa na Moldura Minuto não só pelas molduras, mas também pelos quadros.”

A receita parece ter funcionado: no acumulado de 2016, a rede Moldura Minuto faturou 37 milhões de reais. Em 2017, o negócio quer crescer esse faturamento em 35%.

O plano do próximo ano envolve a superação da recessão econômica, por meio do lançamento de um modelo mais enxuto, chamado “Express”. A primeira loja desse formato será inaugurada em fevereiro de 2017.

“É uma loja menor, colocada em shoppings e supermercados, focada na oficina de molduras. Já o modelo tradicional oferece o serviço adicional de composição de quadros”, explica o empreendedor. Em 2017, a Moldura Minuto quer abrir 30 unidades, contando com os dois modelos.

Express

Investimento inicial: 110 mil reais

Prazo de retorno: 18 meses

Tradicional

Investimento inicial: 250 mil reais

Prazo de retorno: 24 meses