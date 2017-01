Conheça a Pony Veículos, a loja dos posts super sinceros

Anúncios de carros costumam seguir um mesmo padrão: fotos normalmente mal tiradas acompanhadas de um texto elogioso, mas sem muitos detalhes sobre real estado de conservação do veículo.

Uma loja de seminovos decidiu ir na contramão e está colhendo os frutos da ousadia. Há seis meses, a Pony Veículos mudou sua estratégia de vendas e trocou os anúncios padronizados por descrições super sinceras (e engraçadíssimas) dos carros.

Resultado: seus anúncios viralizaram pelas redes sociais – e fora delas também, já que vários posts também foram compartilhados no Whatsapp.

Um dos exemplos mais cômicos é o “Fiat Uno Deus das Estradas” (que ilustra a abertura desta matéria), um Uno Fire 2007/08 definido como “vilão confirmado na próxima temporada do The Flash” e dono de um “design cubista revolucionário de Pablo Picasso”, além de outras qualidades impublicáveis. A Pony diz que o popular é um carro voltado para “homens sérios, trabalhadores e que estão à procura de um relacionamento duradouro”.

Um Gol Rallye 1.6 2010/11 também faz parte do acervo da Pony. Logo de cara, a loja ressalta que “esse carro não faz rally”. Além de vir com “silicone para passar nos plásticos”, o Gol é vendido com “volante de Passat (luxo)” e “dois ladrões no porta-malas”. O futuro proprietário só precisa obedecer a duas restrições: nada de volante de Parati Surf nem de rodas Orbital.

Por trás das brincadeiras está Hugo Borges, de 22 anos. Funcionário da Pony há seis anos, o operador de marketing teve a ideia de aliar bom humor às vendas sete meses atrás.

“Sempre gostei muito de carros e automobilismo e, como entusiastas dessas áreas, nós também fazemos umas piadinhas internas com os carros. Resolvi anunciar um dos nossos veículos dessa maneira (que era um Mille), citando as brincadeiras que já são famosas sobre ele, como o fato de a escada no teto deixá-lo mais rápido, e o post fez bastante sucesso”, afirma.

Em vez de serem reticentes quanto ao uso do humor nas postagens, Hugo diz que os responsáveis pela Pony gostaram da estratégia inusitada. “Nunca tive qualquer tipo de empecilho para fazer as brincadeiras, muito pelo contrário. Sempre tive apoio dos donos (da loja) desde o primeiro post”.

Menos de um ano após o início das brincadeiras, a página da Pony Veículos já contabiliza mais de 43 mil curtidas no Facebook. Como resultado, a popularidade faz Hugo ficar metade de seu expediente na frente do computador respondendo as dúvidas (e piadas) dos seguidores e clientes.

Mas ele não reclama. “As vendas ainda não aumentaram por conta das nossas brincadeiras, mas ficamos muito mais conhecidos do que éramos antes”. Pelo visto, parece ser questão de tempo para isso acontecer.

Veja abaixo outros anúncios que certamente renderão boas risadas:

Texto publicado originalmente na Quatro Rodas.