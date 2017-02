Conheça 10 grandes tendências do marketing de empresas para 2017

Conheça as 10 principais tendências de marketing empresarial para 2017

Para que a sua empresa possa ter o máximo de resultados em 2017, listamos as 10 principais tendências de marketing para o período. Aproveite esse começo de ano para alinhar as suas estratégias, planos de ação e recursos para potencializar as conversões!

1. SEO

As técnicas de Search Engine Optimization continuam em alta. Então, invista nisso e prepare o site da sua empresa para que possa ser mais facilmente localizado nos mecanismos de busca.

2. Blog

Uma das principais estratégicas para melhorar o posicionamento da sua marca no Google é a geração de conteúdos em blog. Então, agregue um blog ao seu site, se ainda não tiver, e passe a compartilhar dicas, orientações e outras informações de interesse dos seus clientes. Lembre-se de fazer o SEO no blog também.

3. Webinars

Assim como participar de feiras e eventos aproxima as marcas de seus clientes e potenciais contratantes, invista em webinars com temas de interesse, alinhados ao seu negócio.

Você pode tirar dúvidas sobre determinado assunto, pode dar uma palestra ao vivo e até convidar outros especialistas para uma jornada específica sobre o tema da sua empresa.

4. Redes sociais

O crescimento das redes sociais continua em alta, principalmente com a utilização de vídeos. Então, prepare um planejamento para estar nas redes sociais que atinjam os seus clientes, pelo menos duas ou três vezes por semana. Fale sobre o seu negócio, tendências, curiosidades, dicas etc.

5. Ads

Os anúncios nas redes sociais e no Google terão ainda mais destaque nesse ano, pois permitem falar diretamente com o perfil de pessoas que você quer atingir, monitorar resultados e fazer alterações nas companhas sempre que quiser, para melhor a conversão.

6. Marketing de conteúdo

O inbound marketing virá com mais força ainda em 2017, pois já comprovou os seus resultados para atrair e fidelizar clientes, com ganhos comerciais.

É uma das principais estratégias de marketing para conversão de vendas e baseia-se na entrega de conteúdos para o público-alvo do seu negócio, educação dessas pessoas sobre o seu segmento e diferenciais, convencimento das vantagens da sua marca, relacionamento com o cliente, venda e fidelização.

7. Landingpages

É uma das principais estratégias para capturar e-mails de pessoas interessadas em receber determinado conteúdo.

Você pode divulgar um e-book ou até um vídeo e um artigo por meio dessa página, em que a pessoa terá de deixar um e-mail, que você usará para nutrir esse potencial cliente com novas informações do seu negócio.

8. Uso de persona

Conheça o seu cliente em detalhes e construa o perfil exato dele (mais conhecido como persona ou avatar), para elaborar campanhas específicas de marketing e comunicação, feitas sob medida para essas pessoas.

9. Gatilhos mentais

Inclua gatilhos mentais nas suas diferentes plataformas de comunicação. Entre os que mais convertem estão os de “História” (conte a sua história, as motivações da sua empresa, momentos de desafio e superação, inspiração do empreendedor etc.), “Autoridade” (invista em assessoria de imprensa para ter matérias sobre a sua empresa e mostrar que é especialista e referência) e “Prova Social” (use depoimentos de clientes para destacar como estão fidelizados e que recomendam a sua marca).

10. Networking

O networking organizado, via grupos online e até encontros e eventos presenciais, é uma forte tendência para esse ano. É um espaço para empresas se conectarem, conseguirem recomendações, aprenderem com outros empreendedores e ampliarem os seus canais de vendas e de divulgação.

Para começar agora mesmo a aplicar as melhores ferramentas e técnicas, conheça em profundidade o seu cliente.

Para isso, se quiser, faça uma pesquisa rápida para descobrir o perfil do seu contratante, diferenciais e vantagens que enxerga na sua empresa, suas redes sociais preferidas e temas de interesse. Com essa munição, é só preparar as suas armas e partir para a conquista!

Mônica Lobenschuss é fundadora da Social Lounge.

Mande suas dúvidas sobre marketing e redes sociais para pme-exame@abril.com.br.