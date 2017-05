Como o cheiro de uma loja faz o cliente comprar muito mais

São Paulo – O que faz um cliente comprar o seu produto? A resposta não é exata como matemática, mas uma coisa é certa: a experiência olfativa ajuda. O cheiro da loja pode conquistar de cara o consumidor ou causar repulsa.

A preocupação com o cheiro aumenta quando a palavra-chave no mundo do empreendedorismo é experiência do consumidor.

“Sem dúvida, uma loja cheirosa vende mais. A compra é um processo emocional, em que o cliente não adquire só o produto ou serviço, mas também o que aquilo representa para ele”, explica o diretor do Instituto Brasileiro de Vendas (IBVendas), Mário Rodrigues.

É claro que não é só o cheiro que faz o cliente comprar o produto, mas o marketing olfativo é mais uma estratégia para fazer com o que o consumidor permaneça mais tempo na loja e a observe com mais atenção.

“Em um ambiente mais confortável, o consumidor toma decisões de compra com mais facilidade. É um processo abstrato, mas que faz toda a diferença”, explica Rodrigues.

Pré-requisitos para um marketing olfativo de sucesso

Antes de partir para a escolha do cheiro, é essencial que o seu negócio já cumpra alguns requisitos básicos para qualquer empresa dar certo: entregar o que promete, em um espaço que comunique visualmente o que é a marca.

“Marketing olfativo é para quem já tem uma marca estabelecida no mercado”, orienta Cibele Paiva, fundadora da empresa de marketing olfativo La Belle Scens.

Qualquer tipo de negócio pode ter um cheiro próprio: uma loja de roupas, um hotel, uma academia e até um escritório prestador de serviços. O aroma pode estar no ambiente ou nos produtos.

O dono do negócio pode desenvolver um cheiro exclusivo ou escolher um aroma que já exista, mas é importante contar com uma empresa especializada de perfumistas para desenvolver sua estratégia de marketing olfativo.

Como escolher o cheiro ideal?

Para escolher o cheiro certo com a ajuda de uma empresa especializada, você precisará responder qual é a missão do seu negócio, seus valores, identidade visual e público-alvo, entre outras questões.

“Mais do que um cheirinho gostoso na loja, a aromatização é uma ferramenta de posicionamento de marca”, explica a supervisora de vendas da Básico Aroma, Vanessa Morh.

A aromatização do ambiente pode ser feita manualmente, por meio de um spray para borrifar, ou automatizada, por meio de equipamentos. Há produtos de aromatização cujo litro custa a partir de 100 reais, mas os preços variam bastante conforme o projeto. O processo de desenvolvimento do cheiro leva no mínimo um mês e exige teste antes de ser implementado.