Como ganhar dinheiro em tempos de crise

Administrar um negócio no Brasil exige muito suor dos empreendedores, ainda mais quando é preciso navegar contra a corrente. Por isso, cada vez mais os empresários têm se dedicado à busca de soluções para melhorar a saúde financeira e manter os negócios em cima de bases sólidas para suportar os solavancos da economia.

“Este é o momento de pensar em ações organizadas, partindo dos franqueadores ou dos franqueados, no sentido de baixar custos e buscar alternativas para manter a receita”, explica José Carlos Semenzato, fundador da SMZTO Holding de Franquias Multissetoriais. A empresa tem participação em nove marcas de franquia e, segundo o executivo, tem sido necessário fazer ajustes o tempo todo. “Se na rede de escola de beleza a mensalidade está elevada para o atual momento da economia, o jeito é fazer promoções para minimizar o impacto no número de alunos e na receita do negócio”, exemplifica o executivo.

MAIS COM MENOS

Semenzato também tem dedicado parte do tempo da equipe na busca de formas de reduzir perdas nas marcas. “Temos buscado trabalhar dentro da filosofia do ‘fazer mais com menos’, por meio de inovação em nossos modelos de negócio e redução dos estoques para neutralizar os possíveis impactos negativos”, diz o fundador da SMZTO.

Uma outra forma de blindar os negócios e reduzir os riscos de perdas em tempos de “vacas magras” é investir em um bom projeto arquitetônico. Segundo Antonio Carlos Figueira de Mello, sócio do escritório de arquitetura SuperLimão Studio, ainda há quem pense nesse tipo de investimento como uma despesa. “Pensar na melhor solução agora, que tenha a ver com o negócio, pode significar um fôlego importante nas vendas em um momento como este”, diz. Entre as marcas atendidas recentemente pelo escritório está a Bullguer, franquia de lanchonetes com seis unidades.

Mello alerta para a importância de um bom projeto no futuro de um empreendimento. “Cada marca tem seu público, seu produto, seu preço. Isso precisa ser muito bem comunicado na hora de definir como será uma loja. Um erro de posicionamento pode significar o comprometimento das vendas e o futuro dos negócios”, afirma. O sócio do escritório arquitetônico lembra que já viu, por exemplo, um restaurante com aparência de farmácia por conta de detalhes no projeto. “Essa pode ser a diferença entre ter um melhor ou um pior desempenho”, completa.

Este conteúdo faz parte do Especial Franquias 2017 patrocinado pelas seguintes empresas: Dia, Grand Vision, Influx, Life USA, Mania de Churrasco, New Era Cap, Ortodontic Place e Siluets.