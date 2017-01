Como fazer sua empresa ser um exemplo nas redes sociais

Tenho um buffet numa cidade que proíbe panfletos e minhas ações no Facebook não têm dado muito resultado. Que outras ferramentas posso usar para divulgar meu negócio?

Assim como os buffets, vários negócios podem se beneficiar de ferramentas digitais de divulgação para atingir mais clientes e conquistar novas vendas.

O Facebook, por ser uma das principais redes sociais do Brasil, ainda é uma vitrine muito importante. Para melhorar o resultado da marca nesse canal, procure compartilhar, além de notícias da sua empresa, conteúdos de interesse do seu público-alvo, como dicas para organizar eventos, sugestões de decoração para festas, receitas para animar todas as idades etc.

Outra sugestão é participar de grupos no Facebook ligados a festas e eventos, para aumentar a reputação da sua empresa. Além disso, vale a pena impulsionar posts estratégicos e fazer campanhas de Facebook Ads focadas na idade dos seus contratantes e na região geográfica estratégica para o seu buffet.

Também vale a pena fazer vídeos com esses conteúdos para promover a marca no YouTube, além de usar outras redes sociais com muita audiência, como o Instagram e o Snapchat, para começar a atingir pessoas que acompanham esses canais.

Os anúncios de Google Adwords também são muito importantes, pois facilitam que as pessoas encontrem o seu buffet na hora em que estiverem fazendo busca por esse serviço.

Para promover o seu negócio, além de compartilhar conteúdos de interesse dos clientes, invista em sorteios, concurso cultural e outras ações criativas, para atrair a atenção de possíveis interessados.

É muito importante também manter um banco de dados atualizado dos clientes e outras pessoas que já pediram orçamento. Assim, você pode mandar alguns e-mails durante o ano com cartões comemorativos e mensagens para contar as novidades do buffet e oferecer benefícios/bônus para a contratação de uma nova festa ou indicação de interessados.

O importante é criar um planejamento de marketing para o ano todo, investir nas ações mensalmente e fortalecer as que derem mais resultados!

Mônica Lobenschuss é fundadora da Social Lounge.

Envie suas dúvidas sobre marketing e redes sociais para pme-exame@abril.com.br.