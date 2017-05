Como alavancar suas vendas sem ter de investir um centavo

No Brasil, perguntas desse tipo são muito frequentes. Bem mais frequentes do que razoáveis. Mesmo correndo o risco de perder algum ou alguns leitores pelo meio do caminho, eu prefiro ser franco e dizer que não se pode esperar ganhar dinheiro o aumentar receitas sem que seja necessário algum investimento.

Ainda que pequeno, mesmo que seja em tempo e dedicação, algum tipo de esforço e investimento será necessário. Portanto, para aqueles que esperam isso, meu conselho é: mudem de ideia e partam para algo mais produtivo.

Alavancar vendas, ou melhor, iniciativas para alavancar vendas dependem de quais as razões pelas quais suas vendas não são maiores hoje.

Iniciativas bem-sucedidas precisam endereçar algum gargalo ou algum obstáculo que o impedem de vender mais.

Assim, uma primeira coisa que você pode fazer é buscar entender melhor o seu negócio e, com isso, identificar tais gargalos e obstáculos.

Analisar o seu negócio com sua equipe é uma atividade que você pode executar periodicamente. Sua equipe de vendas sabe de coisas que você não sabe, pois estão no dia a dia, no corpo a corpo com seus clientes e potenciais clientes.

Usar o conhecimento de sua equipe de vendas para gerar iniciativas pode ser muito efetivo e você só terá que investir o seu tempo e o dos seus vendedores para fazer isso.

Escutar seus clientes também é uma outra alternativa que pode custar pouco e dar a você muitas ideias do que fazer para alavancar suas vendas.

Avalie com eles o que você faz certo, errado e o que você poderia fazer para melhorar as suas ofertas. Descubra qual o caminho que seu cliente faz para comprar de você – a chamada jornada do cliente – e veja como melhorar a experiência dele.

Seja para ouvir sua equipe ou o seu cliente, você investirá o seu tempo, o de sua equipe e o tempo do seu cliente. Tempo é dinheiro, então tenha a certeza de que irá utilizá-lo da melhor forma possível.

Às vezes, investir em uma consultoria especializada pode parecer muito dinheiro, mas pense nas consequências de um trabalho mal feito, do desperdício de tempo do seu cliente ou de sua equipe e quanto dinheiro isso poderá fazer você perder – além da frustração de não ter o resultado pretendido.

É um ditado antigo, mas sempre válido nestes casos: “o barato pode sair caro”, já que, além de você não alavancar vendas, ainda pode perder clientes.

O marketing de conteúdo também é uma boa forma de ampliar a divulgação de sua empresa a custos baixos. Ofereça conteúdos interessantes, curiosidades sobre o mercado, dicas valiosas etc.

Lembre-se de postar suas publicações com determinada frequência e não esqueça de colocar sua logomarca em tudo. Esse cuidado serve tanto para ser lembrado, quanto para que outras pessoas conheçam sua marca quando seu conteúdo for compartilhado nas redes sociais.

Você não irá gastar nada, só investir algum tempo na construção do conteúdo. Mas é importante que você peça ajuda para a redação. Escrever certo e de forma objetiva é importantíssimo para captar a atenção de seu potencial cliente e cuidado com a propaganda. Às vezes é barata, mas exagerar na publicidade em redes sociais tem efeito contrário e afasta o cliente de você.

Enfim, como disse, existem várias formas, com custos bem baixos, de você partir para iniciativas que podem melhorar suas vendas. Mas todas elas vão exigir seu tempo. E, às vezes, tempo é o que você não tem. Muitas ideias e iniciativas não vão a frente por causa disso e as empresas perdem oportunidades valiosas.

Às vezes, investir de forma sensata e pensada é bem mais efetivo e se paga bem rápido. Às vezes, poucos ou nenhum centavo lhe trarão apenas dores de cabeça.

Enio Klein é gerente geral nas operações de vendas da SalesWays no Brasil e professor de vendas e marketing da BSP – Business School São Paulo.

Envie suas dúvidas sobre vendas para pme-exame@abril.com.br.