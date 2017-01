Calculadora mostra quanto custa para você começar o seu negócio

São Paulo – Você tem uma ideia de negócio e quer colocar a mão na massa, mas não sabe de quanto dinheiro vai precisar?

Nossa calculadora poderá te ajudar. A ferramenta foi desenvolvida para Exame.com pelo software de gestão de trabalho Runrun.it.

Com apenas algumas respostas, você saberá quanto precisa investir para colocar sua startup de pé – além de ter uma noção do que precisa ser modificado para que a sua ideia caiba no orçamento disponível.

Lembre-se apenas que o cálculo é uma estimativa geral e cada negócio tem suas especificidades.

Confira a ferramenta abaixo: