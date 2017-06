Brazil Lab procura por startups com foco em governo para acelerar

São Paulo — O programa Brazil Lab de aceleração procura por empreendedores para a sua segunda edição. Assim como na primeira edição, o órgão busca empresas com foco B2G (aquelas que trabalham na relação entre business e governos).

Nesta segunda edição, os focos de desafio foram repensados. A procura é por projetos que se encaixem nos setores de agricultura urbana, equilíbrio fiscal (com foco em fintechs) e comunicação.

Empreendedores interessados e que tenham projetos nessas áreas têm até o dia 5 de julho para realizar inscrição por meio do site do Brazil Lab. Serão selecionadas dez startups para participar do laboratório. Ao final do programa, três finalistas receberão um investimento de 50 mil reais.

A ideia é que os empreendedores mostrem projetos que sirvam como soluções para grandes problemas nas três áreas definidas pelo Brazil Lab.

O Brazil Lab é um programa do Centro de Liderança Pública (CLP). Ele tem patrocínio de Bank of America Merrill Lynch, E.Bricks e Instituto Betty e Jacob Lafer.