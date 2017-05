Brasil ganha novos franqueadores

Não são apenas aqueles que sonham em abrir uma franquia que decidiram peitar a crise para seguir no empreendedorismo. Muitas marcas também escolheram 2016 para aderir ao franchising como forma de expansão dos negócios com o capital de terceiros. “O momento é propício, já que a obtenção de recursos ficou mais difícil por conta da crise econômica do país”, explica André Friedheim, diretor internacional da Associação Brasileira de Franchising (ABF) e sócio da consultoria Francap.

No ano passado, a ABF apontou 62 novas franquias no mercado, mas nem todas são registradas pela entidade. Ao todo, oito segmentos são representados na lista de estreantes:saúde, beleza e bem-estar (25,8%), alimentação (24,19%), serviços e outros negócios (17,74%), casa e construção 12,90%), moda (12,90%), serviços educacionais (3,23%), limpeza e conservação (1,62%) e serviço automotivo (1,62%). Entre as marcas mais conhecidas estão a Probel, produtora de colchões; Sunglass Hut, franquia de óculos; e a lanchonete norte-americana Johnny Rockets.

Além das novas marcas que aderiram ao franchising, há o crescimento dos multifranqueados, empreendedores que têm várias franquias da mesma bandeira ou não. Para esse investidor, a vantagem é ter mais poder de negociação, por exemplo, com os shoppings detentores de pontos comerciais. “Para os franqueadores é um bom negócio porque esse empreendedor já tem experiência. Se o empresário estiver na rede há mais tempo é ainda mais fácil. É quase como se o negócio tivesse vida própria”, explica o diretor da ABF.

