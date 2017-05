Aprendizado ajuda a reduzir os riscos de cada negócio

No passado, futuros empreendedores achavam que ter uma franquia era sinônimo de deixar de trabalhar. Hoje, o mercado está mais maduro, mas ainda há quem queira desembarcar no sistema sem um preparo prévio. Iniciar-se no mundo das franquias – como franqueador ou como franqueado – sem estar bem instruído pode significar o breve fim da vida como empreendedor.

Especialistas recomendam que o primeiro passo seja a busca por cursos sobre o que é uma franquia. Há opções on-line e presenciais que vão do básico, quando ainda se quer entender como funciona, até informações para escolher um ponto comercial.

Os cursos podem ajudar a entender o dia a dia desse tipo de negócio em relação a questões administrativas e financeiras, gestão de equipe e de estoque, vendas e linhas de crédito, além de marketing. “Esse tipo de preparo é realmente muito importante, ainda mais no momento pelo qual passa a economia brasileira”, explica Angela Manzoni, diretora de educação da Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Para quem não quer iniciar o negócio no escuro, a ABF oferece cursos tanto para interessados em fazer a transição de seus negócios para uma rede de franquias quanto para aquelesque sonham em se tornar franqueados. Os treinamentos utilizam vídeos, exercícios, animações e cases de sucesso, além de desafios que têm de ser resolvidos pelos alunos. Esses cursos também ajudam o interessado a exercitar o autoconhecimento para que saiba se tem o perfil adequado para aquele tipo de negócio ou se está fazendo a escolha errada.

Confira algumas opções de cursos para quem planeja ganhar dinheiro com o franchising. O site da ABF (www.abf.com.br) traz mais informações e o link para inscrição.

CURSOS ON-LINE DA ABF

EXPANSÃO E VENDA DE FRANQUIA

Série de desafios e cases sobre o panorama do setor, perfil dos candidatos, processo de vendas, geração de qualidade, habilidades e técnicas de vendas.

ADMINISTRANDO O RELACIONAMENTO COM A REDE

O objetivo é explicar a importância do bom relacionamento no negócio e ensinar como construir uma relação de confiança no sistema de franchising.

QUERO UMA FRANQUIA

O aplicativo tem formato de game e mostra ao usuário os passos essenciais para analisar

e escolher uma franquia antes de se tornarum empreendedor.

ABF (www.abf.com.br)

Tel. (11) 3020-8801

cursos@abf.com.br

ABF E SEBRAE

GAME FRANQUIAS BRASIL

A solução possibilita a capacitação de operadores em gestão de negócios por meio de treinamento

prático e divertido, utilizando diversos conceitos e boas práticas do franchising. Sebrae (www.sebrae.com.br)

Tel. 0800 570 0800

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

GESTÃO DE FRANQUIAS DENTRO DA ÁREA DE FORMAÇÃO EXECUTIVA

Voltado a quem tem graduação e precisa se aprofundar no conhecimento de gestão especificamente para franquias.

Tel.(21) 3799-5900

mba.botafogo@fgv.br

Este conteúdo faz parte do Especial Franquias 2017 patrocinado pelas seguintes empresas: Dia, Grand Vision, Influx, Life USA, Mania de Churrasco, New Era Cap, Ortodontic Center e Siluets.