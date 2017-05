Aprenda a melhor forma de lançar a sua própria startup

Dúvida de leitor: Qual a melhor forma de lançar uma startup? Começar pequeno, com capital próprio, e procurar um investidor-anjo só após ter lucro e escala? Ou dá para procurar um investidor-anjo com a ideia ainda no papel, começando a crescer já com o know how de alguém grande?

Da forma em que está formulada a pergunta, parece que não é possível iniciar um negócio sem investimento externo. As alternativas apresentadas na pergunta não são excludentes e, na verdade, são duas perguntas independentes:

a) Qual a melhor forma de lançar uma startup?

b) Qual o melhor momento para procurar capital para investimento?

Iniciando por esse último item, a pergunta imediata a ser feita é: será que preciso de financiamento externo?

O assunto já foi abordado nos artigos Quando vale a pena (ou não) buscar um investidor para seu negócio e É melhor ser investidor ou sócio de uma empresa? Compare.

Como o leitor menciona a alternativa do investidor anjo, sugiro também a leitura do artigo Você sabe o que é um investidor-anjo?.

Já a primeira questão, sobre a melhor forma de lançar uma startup, merece os seguintes comentários e recomendações:

– Lembre que uma startup não é uma versão menor de uma empresa grande. Uma startup é uma série de hipóteses não testadas e que precisam de validação dos clientes;

– Lembre que uma boa ideia não é garantia de um bom negócio. A atividade empresarial é saber lidar constantemente com a incerteza. O risco estará sempre presente. O que serviu para outros nem sempre é o melhor para você;

– Use a metodologia lean startup (procure na internet que tem bibliografia abundante);

– Também desenvolva em paralelo um plano de negócios o mais detalhado possível (procure na internet que também há bibliografia abundante);

– Pense grande, e se prepare para começar pequeno e crescer rápido;

– Procure ajuda externa para complementar competências que eventualmente você não possua, mesmo que signifique incorporar novos sócios ao negócio. Isso leva à necessidade de fazer uma autoanálise honesta e profunda.

Sugiro que complemente a leitura com os seguintes artigos já publicados: Como saber a hora certa para abrir o seu negócio?; As pistas de que sua startup não terá o resultado esperado; Afinal, o que é uma startup?; O que pode acontecer com quem copia uma startup estrangeira?; 5 perguntas para saber se sua ideia de negócio pode ser acelerada e Como saber se minha ideia é original o suficiente para iniciar uma startup.

Boa sorte! Até a próxima.

Cristian Welsh Miguens é professor do curso de negócios da Universidade Anhembi Morumbi.

