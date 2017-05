ABF Franchising Expo é chance de imersão no mercado de franquias

O sistema de franchising vem sendo uma das principais alternativas para quem pensa em abrir um negócio em época de aperto na economia. Esse interesse existe porque a aliança entre um franqueador e seu franqueado pode dar mais força ao negócio do que montar uma empresa sozinho, do zero. Para quem procura um negócio agora, o momento pode ser oportuno para negociar bem o aluguel do ponto comercial, que passa por um excesso de oferta, e se lançar em ideias inovadoras.

“É possível minimizar os riscos se capacitando mais. Isso vai ajudar na habilidade de reagir do empresário. O esforço pode ser maior para abrir um negócio agora, mas uma franquia permite usar a experiência acumulada pelo franqueador e pela rede, o que reduz bastante o tempo de aprendizado”, afirma Paulo Cereda, consultor do Sebrae de São Carlos (SP).

DOIS EM UM

Uma forma de mergulhar no mundo do franchising é percorrer os corredores do maior evento do setor no Brasil, a ABF Franchising Expo 2017, que acontecerá de 21 a 24 de junho em São Paulo. Neste ano, além de prestigiarem os cerca de 400 expositores, os visitantes poderão fazer vários cursos sobre o sistema de franquias durante a ABF Franchising Week, que faz parte do evento principal e é voltada a fraqueadores, colaboradores, franqueados, fornecedores e demais stakeholders.

Na edição 2017, a ABF Franchising Expo terá alguns espaços especiais, como a Arena do Conhecimento, onde haverá palestras de temas variados, como conceitos básicos para abrir uma franquia. Para as marcas franqueadoras haverá o espaço Palavra da Marca, no qual serão oferecidas minipalestras para candidatos a uma franquia. Já oespaço Montando Minha Franquia vai reunir fornecedores de diferentes tipos de produtos e serviços.

DESTAQUE

Uma das áreas que devem atrair a atenção de franqueados é a Smart Mall ABF, onde empresas vão apresentar soluções tecnológicas aplicáveis ao varejo, como usar a tecnologia para aumentar a produtividade nas lojas. O espaço inclui ações de realidade virtual e inteligência artificial. “É um evento que mostra a franquia atuando em todos os lugares. Você toma café, almoça, janta e dorme pensando em um negócio relacionado ao franchising”, brinca Altino Cristofoletti, presidente da ABF.

O aplicativo ABF Connect, disponível durante a feira, permite ao usuário realizar buscas por segmento e nome das marcas. Neste ano, pela primeira vez, a ABF, o Sebrae-SP e a Associação Comercial de São Paulo vão trazer caravanas do interior paulista e de outros estados brasileiros para visitar o evento.

Serviço

ABF FRANCHISING EXPO 2017

De 21 a 24 de junho

Local: Expo Center Norte

Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila

Guilherme, São Paulo

Previsão de público: 60 000 pessoas

Área de exposição: 31 000 m2

Credenciamento para compra antecipada:

http://www.abfexpo.com.br

Valor do ingresso para os quatro dias: 60

reais para compra antecipada

70 reais para a aquisição nas bilheterias

ABF FRANCHISING WEEK

De 19 a 24 de junho

Local: Expo Center Norte

Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila

Guilherme, São Paulo

Valores para o evento completo:

Associados da ABF – 500 reais

Não associados – 1 250 reais

Este conteúdo faz parte do Especial Franquias 2017 patrocinado pelas seguintes empresas: Dia, Grand Vision, Influx, Life USA, Mania de Churrasco, New Era Cap, Ortodontic Center e Siluets.