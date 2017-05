A vez das estrangeiras e da expansão no interior

Empresários e especialistas em franchising acreditam que, a partir do fim de 2017, já será possível ver sinais mais claros da recuperação da economia e os reflexos nos negócios, com o aumento do consumo. Com isso, novos empreendedores devem aderir ao sistema de franquias, e redes estrangeiras podem escolher o Brasil como destino em seus planos de expansão, seja com bandeira própria ou por meio da aquisição de marcas nacionais.

“O risco associado à economia brasileira vem caindo e o custo do capital para os investidores é cada vez menor”, analisa Romualdo Ayres, coordenador de pós-graduação em gestão da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM-RJ).

Para o professor, as franquias vão levar vantagem nessa recuperação, já que os consumidores ficaram mais conservadores na forma de gastar nos últimos anos – efeito da crise econômica – e tendem a buscar marcas mais conhecidas como forma de valorizar seu dinheiro. Por outro lado, afirma Ayres, há um esforço por parte das redes em conhecer melhor seus clientes para oferecer o que eles querem e otimizar processos.

Cláudia Bittencourt, sócia da Bittencourt Consultoria, afirma que parte da retomada das franquias deve seguir para o interior do país por conta da saturação de alguns setores nas capitais – mercados mais tradicionais. De olho nessa tendência, redes como a 5àsec vêm fazendo adaptações para crescer fora das capitais. A marca abriu recentemente uma unidade em Ariquemes, em Rondônia, e começou no mês passado sua expansão no interior do estado do Rio de Janeiro. “O aumento da renda no interior, particularmente no Nordeste, mudou o interesse de franqueadores e franqueados quanto à expansão dos negócios”, explica Leonardo Lamartine, diretor regional da ABF no Nordeste.

Se antes esses consumidores tinham de buscar produtos e serviços nas capitais, com a regionalização das marcas, suas demandas são agora atendidas localmente.

A Mania de Churrasco, que entrou no sistema de franquising em 2013, optou por um modelo misto de expansão, como unidades nas capitais e no interior. Hoje, há restaurantes na capital e no interior de São Paulo, em Londrina (PR) e no Rio de Janeiro. “Nossa perspectiva é que aos poucos a economia volte a melhorar a partir do último trimestre deste ano. Torcemos para que o país volte a crescer de forma sustentável”, opina Alessandro Pereira, sócio-diretor da empresa.