7 sinais de que você precisa mudar sua atuação nas redes sociais

Confira os 7 sinais de que você precisa repaginar sua presença nas redes

Estar nas redes sociais é fundamental para todos os negócios. E vale para divulgar a marca, se comunicar mais e melhor com os clientes, fortalecer a sua reputação e vender mais.

Mas não adianta apenas estar nas redes sociais, é preciso entender as regras, linguagem, imagens e horários, para aproveitar bem todas as vantagens desses canais.

Confira os 7 principais sinais de que você precisa repaginar as suas redes:

1) As curtidas, compartilhamentos e outras interações nas suas redes sociais crescem todos os meses? Se isso não acontece, está na hora de entender o motivo de o engajamento não estar bom. Pode ser que os temas ou imagens não estejam atraindo o interesse dos clientes. Nesse caso, vale a pena falar com eles e entender o que é relevante. Verificar as páginas dos concorrentes e de outras marcas de referência no seu mercado pode trazer ideias.

2) Como está a publicação de vídeos nos seus canais? Números apontam que em 2019 cerca de 80% do tráfego na internet será de vídeos online. E a tendência para 2020 é que os vídeos ultrapassem a audiência da TV.

3) As suas redes sociais estão alinhadas com a identidade visual da sua marca e com as tendências do mercado? Imagens, fotos, vídeos e casos reais hoje convertem muito mais do que cenas produzidas e que funcionavam no passado. Além disso, é muito importante manter o padrão nas suas redes sociais, para que os usuários identifiquem que se trata de uma publicação da sua marca, por meio das imagens, cores e tipos de letras usadas, por exemplo.

4) Você usa hashtags nas suas redes sociais? Com a hashtag, aquela palavra-chave antecedida pela cerquilha (#), é possível identificar o tema principal da sua publicação e criar, automaticamente, um link para outras pessoas que também usaram aquela marcação. Assim, o seu conteúdo aparecerá para o grupo de pesquisa daquele tema, atraindo mais clientes em potencial.

5) As suas redes sociais promovem o seu blog ou site? Comprovadamente, as redes sociais funcionam muito bem para compartilhar temas de interesse e atrair as pessoas para consumir mais daquele conteúdo no seu blog ou site. Assim, você também aumenta a audiência desses outros canais e ainda melhora a posição da sua página no ranking do Google.

6) Você faz campanhas e impulsiona conteúdos? A cada dia fica mais difícil divulgar conteúdos de maneira orgânica para mais pessoas. O melhor recurso para fazer a sua mensagem chegar a mais clientes é usar campanhas nas redes sociais. É importante também escolher o público certo e a região para receber a sua comunicação.

7) As redes sociais da sua marca promovem parceiros? Uma das principais dicas para trazer mais público positivo para os negócios é usar conteúdos em parceria com outras marcas complementares ou de interesse dos seus clientes. Assim, se o seu negócio é um petshop, você pode compartilhar posts de ONGs que cuidam de animais, por exemplo.

Além de manter as redes sociais atualizadas, é importante acompanhar as tendências de conteúdos e inovações. Aproveite para usar as palavras mais procuradas do Google nos seus conteúdos (procure em Google Trends), quando for possível, e acompanhe as conversas nas redes sociais. Muitas vezes, é possível criar conteúdos criativos, alinhados com o que as pessoas estão comentando e conquistar mais audiência qualificada, sem gastar nada.

Mônica Lobenschuss é palestrante e fundadora da rede de franquias de mídias sociais Social Lounge.

Envie suas dúvidas sobre marketing e redes sociais para pme-exame@abril.com.br.