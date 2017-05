7 séries na Netflix que todo futuro empreendedor precisa ver

São Paulo – Nem sempre aprender sobre empreendedorismo envolve tarefas complicadas, como ler livros especializados ou elaborar mínimos produtos viáveis (MVPs). É possível estudar esse universo enquanto se diverte: por exemplo, vendo séries inspiradoras na Netflix.

Por isso, EXAME.com selecionou alguns seriados que estão disponíveis na plataforma de streaming e dão lições valiosas sobre administração de negócios, inovação e negociação, por exemplo.

Confira, a seguir, algumas séries na Netflix que o tornarão um empreendedor melhor:

1 — Breaking Bad

É claro que a história de Breaking Bad – um professor de química diagnosticado com câncer terminal começa a produzir e vender metanfetamina para sustentar sua famĩlia – não deve ser seguida à risca por nenhum empreendedor que queira estar de acordo com a lei. Porém, a série pode dar ensinamentos valiosos sobre a importância de criar um produto com demanda, de organizar uma cadeia de produção e distribuição e de saber lidar com adversidades inesperadas e busca de motivação. Breaking Bad foi uma série de estrondoso sucesso e terminou em 2013.

2 — Chef’s Table

Chef’s Table é uma série documental que mostra o que está por dentro das cozinhas (e das mentes) de alguns chefs que revolucionaram o cenário gastronômico mundial. A série pode dar lições valiosas não só para quem pretende montar um restaurante, mas para qualquer empreendedor interessado em gestão e paixão. Neste ano, a terceira temporada será lançada.

3 — Girlboss

“Girlboss” é a série mais recente sobre empreendedorismo a entrar no catálogo da Netflix. Nessa comédia inspirada em uma biografia best-seller, a rebelde e falida Sophia Amoruso decide começar um negócio online e precisa aprender como ser sua própria chefe. O resultado dessa empreitada é o polêmico site de roupas Nasty Gal.

4 — House of Cards

“House of Cards” é uma série original da Netflix que pode dar lições valiosas de negociação para empreendedores. E em um ambiente onde tanto o pensamento estratégico quanto a força de decisão são muito necessários: o universo da política. A série está em sua quinta temporada e fala sobre as estratégias de Frank Underwood para concretizar sua vingança no cenário político estadunidense.

5 — Mad Men

Mad Men fala sobre a rotina de uma grande agência de publicidade dos anos 1960 – e discorre, principalmente, sobre o diretor de criação Don Draper. Além de dar muitas lições de marketing para empreendedores, inclusive citando companhias famosas, Mad Men também mostra a vida pessoal das personagens – incluindo ambição, frustração e disputa por poder. A série fala muito sobre inovar e criar novas oportunidades de negócio, e chegou ao fim em 2015.

6 — Narcos

Assim como Breaking Bad, as lições empreendedoras de Narcos devem ser vistas de forma metafórica: afinal, é a história de um dos maiores traficantes da história, Pablo Escobar. A série mostra as consequências psicológicas de ter um empreendimento de crescimento exponencial – e arriscado. A quarta temporada de Narcos deve chegar em 2018.

7 — Suits

Fugindo de uma negociação sobre drogas que não deu muito certo, Mike Ross acaba conseguindo um estágio junto ao arrogante e perspicaz advogado Harvey Spencer. Suits mostra a rotina de um grande escritório de advocacia, dando lições de liderança, negociação e trabalho em equipe. A sétima temporada da série irá ao ar no meio deste ano.