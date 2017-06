7 lojas colaborativas para abrir seu negócio a partir de R$ 120

São Paulo – Micro e pequenos empreendedores que vendem produtos autorais não precisam, necessariamente, apenas ter uma lojinha virtual em marketplaces ou participar de feiras e eventos periódicos para expor sua marca. É possível também pagar um aluguel mensal para deixá-la exposta em lojas colaborativas.

O conceito já se espalha por diversas cidades do país, como São Paulo, Santo André, Brasília, Porto Alegre e Salvador, e é uma opção para quem não tem dinheiro e nem estoque suficiente de produtos para manter uma loja física.

Por ter custos compartilhados entre os empreendedores, que dividem o espaço e a gestora da loja, o aluguel sai mais em conta – a partir de 120 reais. O valor varia conforme o tamanho do espaço e também a visibilidade que proporciona, e pode chegar a 1.500 reais.

Além do aluguel, os empreendedores pagam uma taxa de administração, que custa em média entre 15% e 20%, que serve para pagar gastos com marketing, meios de pagamento e vendedores. Geralmente, as lojas têm uma curadoria, que seleciona os produtos mais criativos, inovadores e de qualidade. Algumas têm ainda espaços de convivência, como bares, cafés e jogos para atrair o público, onde realizam eventos.

Veja abaixo como expor em sete lojas colaborativas espalhadas por cinco cidades do país:

Somos Coletivo Criativo

O que vende: Ímãs de geladeira, chaveiros, roupas, acessórios, sapatos, tabacaria, decoração criativa, luminárias, móveis, mochilas, azulejos decorativos, plaquinhas, vinis, comidinhas, bebidas, bolsas, pantufas, quadros, acessórios para pets, moda infantil, óculos, santos estilizados, fotografias, entre outros

Endereço: Av. Tancredo Neves, Shopping da Bahia, 2° piso – Salvador – Bahia

Inauguração: Maio de 2017

Aluguel mensal: De R$ 300 a R$ 1.500 (araras, prateleiras, paredes e nichos)

Tempo mínimo de contrato: 2 meses

Metas de lucro: Não tem

Taxa de administração: 15%

Fila de espera: 527 marcas inscritas

Número de espaços: 20

Curadoria: Marcas inovadoras, originais, criativas e que tenham produtos de qualidade e que não concorram com outras marcas da loja

Opções e facilidades de pagamento: Dinheiro ou cartões de credito e débito. Parcelamento de duas a cinco vezes no cartão de crédito

Vendedores: 6

Estrutura de marketing: Redes sociais com 15 mil seguidores. Realiza periodicamente eventos musicais e culturais no espaço; tem parceria com teatro, produtores e artistas; utiliza mídias internas no shopping; e realiza promoções de acordo com as campanhas do shopping e de cada marca.

Espaço de convivência: Sinuca, jogos eletrônicos, jogos de tabuleiro, palco e um café-bar que vende produtos artesanais.

Endossa

O que vende: Moda, acessórios, óculos, objetos de decoração, almofadas, entre outros produtos

Endereços: 4 lojas em São Paulo (Rua Augusta, Centro Cultural São Paulo, Rua Fradique Coutinho e Galeria Metrópole) e 2 lojas em Brasília (Asa Sul e Asa Norte)

Inauguração: Março de 2008

Aluguel mensal: De R$ 140 (caixa 25 x 60cm na loja Metrópole) a R$ 900 (caixa 2.00 x 1.25m na loja Augusta)

Tempo mínimo de contrato: 3 meses na entrada, renovável mês a mês

Metas de venda: Varia de 1 vez a até 5 vezes o valor do aluguel do espaço, de acordo com a maturidade de cada loja

Taxa de administração: 19% a 28%

Fila de espera: Por ordem de entrada, organizada por loja e por espaço

Número de boxes: 84 a 210 espaços

Curadoria: Feita pelas escolhas do público. Todas as marcas precisam alcançar uma meta de vendas “endosso”. Quem não atinge essa meta libera o espaço para uma nova marca da lista de espera

Opções e facilidades de pagamento: aceita todos os cartões de crédito e parcela compras em até três vezes

Vendedores: Cada loja tem sua própria equipe, que já está inclusa no valor do aluguel

Estrutura de marketing: Divulgação em redes sociais e eventos

Espaço de convivência: Não tem

Cool lab

O que vende: Produtos de moda, arte e design

Endereço: Av. Pe. Manoel da Nóbrega, 382 – Bairro Jardim – Santo André – SP

Inauguração: Maio de 2016

Aluguel mensal: De R$ 200 (box de 45 X 41 cm) até R$ 550 (box de 210 X 188 cm)

Tempo mínimo de contrato: 1 mês

Metas de lucro: Não tem

Taxa de administração: 20%

Fila de espera: 1 mês a 1 ano, dependendo do espaço

Número de espaços: 80

Curadoria: Tem profissionais capacitados para fazer a curadoria das marcas

Opções e facilidades de pagamento: Dinheiro, cartão de débito e crédito. Parcela compras acima de R$ 150 em duas vezes

Vendedores: 2

Estrutura de marketing: Agência para redes sociais

Espaço de convivência: Cafeteria, cozinha e coworking.

Lojinha da Virada Verde

O que vende: Produtos autorais e/ou sustentáveis, artesanato local e brechó

Endereço: CLSW 301 Bloco B Loja 64 – Ed. Av. Shopping – Setor Sudoeste – Brasília

Inauguração: Maio de 2016

Aluguel mensal: De R$ 200 a R$ 500

Tempo mínimo de contrato: 1 mês

Metas de lucro: Não estipulamos metas de lucro para o expositor

Taxa de administração: 20%

Fila de espera: Entre 15 dias a 2 meses

Número de espaços: Flexível e varia de acordo com o produto do expositor

Curadoria: Só aceita produtos autorais e/ou relacionados a sustentabilidade

Opções e facilidades de pagamento: Dinheiro, débito e crédito. Compras acima de R$ 150 são parceladas em duas vezes e acima de R$ 300 em três vezes

Vendedores: 1 por turno

Estrutura de marketing: Facebook, Instagram, Google Adwords, sites, parcerias e divulgação em eventos e anúncios

Espaço de convivência: Não tem

Arte à Parte

O que vende: Produtos artesanais

Endereço: Rua. Coronel Bordini, 231 – Moinhos de Vento – Porto Alegre (RS)

Inauguração: Dezembro de 2012

Aluguel mensal: De R$ 120 (box 20 x 20 x 50cm) a R$ 280 (box 55 x 55 x 50cm)

Tempo mínimo de contrato: 6 meses

Metas de lucro: três vezes o valor da locação do box

Taxa de administração: 30% no valor da venda

Fila de espera: Não há

Número de box: 80

Curadoria: Produtos artesanais

Opções e facilidades de pagamento: Cartão de crédito, cartão de débito ou 5% de desconto à vista

Vendedores: 1

Estrutura de marketing: Redes sociais

Espaço de convivência: Não tem

Cada Qual

O que vende: Roupas,acessórios, calçados, artesanatos, artigos infantis e produtos de pet-shop e sex-shop.

Endereço: Av. Paulista 1015 – São Paulo.

Inauguração: 2010.

Aluguel mensal: De R$ 300 (25 x 60 cm) a R$ 800 (1,95 x 60 cm).

Tempo mínimo de contrato: 3 meses.

Metas de lucro: Não tem.

Taxa de administração: 20%.

Fila de espera: Até três meses.

Número de box: 150.

Curadoria: Não permite produtos perecíveis.

Opções e facilidades de pagamento: Parcelamento em duas vezes para compras acima de R$ 200 e e três vezes para compras acima de R$ 300

Vendedores: Tem equipe própria.

Estrutura de marketing: Tem equipe que mantém a comunicação visual da marca e seu conceito.

Espaço de convivência: Não tem

Nós Mercado Coletivo

O que vende: Moda (feminina, masculina, infantil, plus size e praia), arte, decoração (quadros e terrários), acessórios, joias, bolsas e sapatos

Endereço: Shopping Iguatemi Brasília – Piso Térreo Loja 44

Inauguração: Abril de 2016

Aluguel mensal: De R$ 350 (caixotes) a R$ 1.050 (painéis e araras)

Tempo mínimo de contrato: 3 meses

Metas de lucro: 100 mil por mês

Taxa de administração: 22%

Fila de espera: Até 3 meses

Número de espaços: 80

Curadoria: Aceita apenas produtos autorais e não comercializa alimentos

Opções e facilidades de pagamentos: Dinheiro (5% de desconto), cartões de débito e cartões de crédito. Parcelamento em duas vezes (compras a partir de R$ 200) e em três vezes (compras a partir de R$ 300)

Vendedores: 4

Estrutura de marketing: site, Facebook, Instagram e na loja (banners adesivação, totens, carcelas e aplicativos)

Espaço de convivência: Não tem