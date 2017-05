São Paulo – Ler bons livros sobre administração de negócios é fundamental para qualquer empreendedor, mas especialmente para aquele que está começando: é uma boa oportunidade de aprender lições valiosas sem ter de abrir um negócio (e perder dinheiro) para isso.

Melhor ainda é ler a partir de recomendações de quem entende do riscado. A Escola de Graduação em Negócios de Stanford (Stanford Graduate School of Business, ou GSB), por exemplo, preparou uma lista de livros essenciais para 2017 em temas como comportamento, empreendedorismo, finanças e inovação.

As recomendações foram elaboradas por ex-alunos ou professores da GSB – e muitas dessas obras foram escritas, inclusive, por quem estudou na prestigiada universidade. Os livros com título em inglês não foram publicados no Brasil.

Confira, a seguir, 7 livros de empreendedorismo que são os queridinhos de Stanford para este ano:

1 — “Clay Water Brick: Finding Inspiration from Entrepreneurs Who Do the Most with the Least”

O livro foi escrito por Jessica Jackley, ex-aluna de MBA na turma de 2007 em Stanford.

“A obra conta a história da própria autora, co-fundadora da Kiva, primeira plataforma de microcrédito online para trabalhadores pobres. Jackley motiva os leitores a apreciar mais profundamente o potencial empreendedor que existe em cada ser humano – e especialmente nos próprios leitores.”

“Clay Water Brick: Finding Inspiration from Entrepreneurs Who Do the Most with the Least” (não publicado no Brasil)

Autora: Jessica Jackley

Editora: Spiegel & Grau

2 — Empresas feitas para vencer

O livro foi escrito pelo consultor Jim Collins, e recomendado pelo aluno da turma de MBA de 1991 Hadley Ford.

“Empresas feitas para vencer se propõe a responder uma pergunta básica: como empresas boas, medianas e até ruins podem atingir a excelência e se tornarem duradouras? Jim Collins apresenta exemplos de companhias que conseguiram desafiar a lógica e saltar da mediocridade para uma superioridade sem precedentes. A obra vale para todo o profissional que quer entender um pouco mais sobre as áreas da gestão.”

Empresas feitas para vencer (“Good to Great”)

Autor: Jim Collins

Editora: HSM

3 — “Lead and Disrupt: How to Solve the Innovator’s Dilemma”

O livro foi escrito pelo professor de Stanford Charles O’Reilly e por Michael Tushman, professor da Harvard Business School.

“Organizações de todos os tamanhos estão fechando mais rápido do que nunca. O que é preciso para evitar essa tendência? A resposta simples é: ‘ambidexteridade’. As empresas devem permanecer competitivas em seus principais mercados, ao mesmo tempo em que conquistam novos domínios.”

“Lead and Disrupt: How to Solve the Innovator’s Dilemma” (não publicado no Brasil)

Autor: Charles O’Reilly e Michael Tushman

Editora: Stanford Business Book

4 — O lado difícil das situações difíceis: como construir um negócio quando não existem respostas prontas

O livro foi recomendado pela aluna de MBA de 2005 Joanna McFarland e pelo aluno do Stanford Ignite de 2014 Yi Wang.

“Ben Horowitz é especialista em lançar e gerenciar startups. Em seu texto, de maneira leve e bem-humorada, admite as dificuldades de construir uma organização e aborda as questões mais complexas desse processo, como demitir um amigo ou contratar um profissional de uma empresa concorrente. A obra é indicada a líderes empresariais em busca de diretrizes de gestão.”

O lado difícil das situações difíceis: como construir um negócio quando não existem respostas prontas (“The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers”)

Autor: Ben Horowitz

Editora: WMF Martins Fontes

5 — O poder da influência: as forças invisíveis que moldam nosso comportamento

O livro foi escrito pelo especialista em comunicação e marketing Jonah Berger, PhD na Graduate School of Business de Stanford de 2007.

“O autor best-seller do New York Times Jonah Berger explora as influências sutis e secretas que afetam as decisões que tomamos – desde as opções de produtos e serviços às carreiras que escolhemos. Segundo Berger, nossas escolhas estão muito menos relacionadas à nossa vontade própria do que pensamos. No livro, o especialista integra pesquisa e pensamento de negócios, psicologia e ciências sociais para explicar as sutilezas por trás de nossas escolhas como indivíduos.”

O poder da influência: as forças invisíveis que moldam o nosso comportamento (“Invisible Influence: The Hidden Forces that Shape Behavior”)

Autor: Jonah Berger

Editora: HSM

6 — Originais – Como os inconformistas mudam o mundo

O livro foi recomendado pela professora de marketing de Stanford Jennifer Aaker.

“O autor do best-seller do New York Times Adam Grant examina como as pessoas podem impulsionar o progresso criativo, moral e organizacional e como os líderes podem encorajar a originalidade em suas organizações. Usando estudos e histórias sobre negócios, política, esportes e entretenimento, Grant explora como reconhecer uma boa ideia, conseguir aliados, escolher o momento certo para agir e gerenciar o medo e a dúvida.”

Originais – Como os inconformistas mudam o mundo (“Originals – How Non-Conformists Move The World”)

Autor: Adam Grant

Editora: Sextante

7 — “The 10 Laws of Trust: Building the Bonds That Make a Business Great”

O livro foi escrito pelo professor de Stanford Joel C. Peterson.

“Confiança é a base para manter uma organização sólida. Sua presença é capaz de fazer pequenas empresas chegarem longe, ao mesmo tempo em que sua ausência pode derrubar gigantes. Em seu livro, Peterson, professor da Universidade de Stanford e presidente das linhas áreas JetBlue, detalha como estabelecer e manter uma cultura de confiança, apontando passo a passo para chegar lá.”

“The 10 Laws of Trust: Building the Bonds That Make a Business Great”

Autor: Joel C. Peterson

Editora: Amacom