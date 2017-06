7 lições que sua empresa pode aprender com o marketing da Nubank

O que os pequenos negócios podem aprender com o marketing da Nubank

Startups e empresas inovadoras sempre trazem muitas lições para o empreendedorismo, na forma de apresentarem e comercializarem suas ofertas e, principalmente, no jeito de se relacionarem com os clientes.

Já amplamente conhecido e usado no Brasil, a Nubank ganha mais clientes a cada dia e traz para os brasileiros uma nova experiência com o uso do cartão de crédito. Por isso, listamos algumas lições de marketing dessa empresa que podem ser seguidas até por pequenos negócios.

Confira, aplique e ateste os resultados:

1 — Experiência surpreendente

A Nubank trouxe uma forma surpreendente para os clientes terem acesso a um cartão de crédito. E você, no seu negócio, que experiência surpreendente poderia desenvolver, para cativar mais vendas e fidelizar?

2 — Confiança no cliente

A empresa fez história e alavancou as suas vendas ao facilitar o acesso de qualquer pessoa ao cartão de crédito. Nesse caso, que processos você poderia mudar para aproximar mais clientes do seu produto ou serviço? Pense em incluir garantias/reservas no seu preço para cobrir eventualidades, por exemplo.

3 — Humanização no atendimento

Apesar de muitas empresas padronizarem o seu atendimento, já que oferecem uma operação em escala, a Nubank investiu na humanização, e isso fez toda a diferença no sucesso da marca e no carisma junto ao seu público.

Muitas vezes, é possível ver que a equipe de atendimento pesquisou até o perfil nas redes sociais do cliente, para elaborar a resposta, citando dados bem específicos.

4 — Facilidade para contratar e usar

Facilite ao máximo o jeito de contratar o seu produto ou serviço, com poucas burocracias e mais agilidade. Se conseguir fazer todo o processo de contratação ser online, melhor ainda.

5 — Falar a língua do seu cliente

Conheça bem o seu cliente e o seu comportamento. Assim, poderá se comunicar e gerar conexão, ampliando as vendas.

6 — Estar onde o seu cliente está

Busque conhecer as principais redes socais em que estão os seus clientes e invista no perfil da sua marca nesses canais.

7 — Traga conteúdos de interesse, não apenas promocionais

Tente separar um tempo, todos os meses, para pesquisar as inovações do mercado e conhecer as estratégicas das empresas que estão se destacando. Essa é uma boa forma de trazer novidades para o seu negócio e converter mais clientes e vendas.

Mônica Lobenschuss é fundadora da Social Lounge.

Envie suas dúvidas sobre marketing e redes sociais para pme-exame@abril.com.br.