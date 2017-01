7 documentários na Netlix que farão você querer empreender

São Paulo – As ideias para empreender não vêm do além. Tudo pode servir de inspiração, inclusive os filmes que você assiste no tempo livre. Que tal correr para a Netflix e ver os documentários a seguir, em vez de esperar ter um insight fantástico?

As dicas de filmes foram sugeridas pelo mentor de pequenas e médias empresas Marcus Marques. Se você gostaria de abrir um negócio um dia ou já é um empreendedor, vai se sentir inspirado com os dez documentários a seguir:

1) Steve Jobs: Billion Dollar Hippy (2011)

Observar o que fizeram os grandes empreendedores que mudaram o mundo com suas inovações é uma boa forma de se inspirar para empreender. No documentário Steve Jobs: Billion Dollar Hippy, produzido pela BBC, funcionários da Apple contam altos e baixos da era Jobs. O filme conta até com depoimentos do cofundador da Apple, Steve Wozniak, e de Daniel Kottke, amigo pessoal de Steve Jobs.

Entre as lições de Steve Jobs, que contribuíram para o seu sucesso financeiro e pessoal, estão: encarar as decisões difíceis, não se deixar levar pela emoção, fugir das suposições e trabalhar em equipe.

2) Senna (2010)

Este documentário mostra a história da vida e da carreira de Ayrton Senna, o “herói brasileiro”. O filme mostra como ele se tornou ídolo mundial e um ícone do esporte no Brasil. Mas o que um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1 tem de empreendedor?

Ele tinha foco, comprometimento e paixão por seu trabalho. A biografia levou o prêmio Bafta de melhor documentário em 2012. O filme também está no YouTube na íntegra, para quem não tem Netflix.

3) O Segredo (2006)

Nesse documentário, escritores, filósofos e cientistas compartilham um segredo milenar, que todo mundo quer saber: como alcançar sucesso na vida. Assim, o filme mostra como é o mindset de uma pessoa vitoriosa e como esta mentalidade contribui para ser bem-sucedido em vários aspectos na vida.

O filme é inspirado nas filosofias de grandes pensadores como Albert Einstein, Platão e Leonardo da Vinci. O sucesso do documentário gerou o livro O Segredo, que também se tornou um best-seller.

4) Tony Robbins – Eu não sou seu guru (2016)

Produzido pela Netflix, esse documentário mostra os bastidores do megaevento do palestrante motivacional Tony Robbins, que acontece todos os anos nos Estados Unidos. Ele tem técnicas de coaching nada ortodoxas e consegue envolver a plateia como ninguém.

Robbins também tem o dom de comunicar suas ideias com palavras e gestos e motivar as pessoas a superar crenças limitantes na sua vida pessoal e profissional.

5) Jiro Dreams of Sushi (2011)

Esse documentário mostra a história de Jiro, um empresário japonês de 85 anos, dono de um conceituado restaurante, que tem como missão repassar a condução do seu negócio de sucesso ao filho. Yoshikazu tem o desafio de manter o bom desempenho da empresa criada pelo pai.

O filme ensina lições sobre a importância de pensar o negócio no longo prazo e formar sucessores à altura para assumir a empresa familiar.

6) Apex – A História do Hipercarro (2016)

O documentário mostra como foi o processo de evolução dos supercarros, desacreditados por muita gente por serem modelos que gastam menos combustível e são altamente velozes e exclusivos. No entanto, esses carros quebraram barreiras em um mercado repleto de concorrentes de peso, como Ferrari e Porsche.

O filme não é só uma boa diversão para quem é apaixonado por carros, mas traz uma visão diferente sobre negócios.

7) Um ano em Champagne (2014)

Esse documentário acompanha a rotina de produção de espumantes e vinhos na França e como a região de Champagne produz as bebidas mais sofisticadas do mundo. O filme mostra como empresários, vinicultores e especialistas fazem seu trabalho e desenvolvem suas especialidades. É uma boa forma de conhecer a cadeia produtiva.