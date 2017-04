5 maneiras de conferir se seu marketing dá mesmo resultado

5 maneiras de conferir se as suas ações de marketing estão dando resultado

Como você já sabe, todo bom planejamento deve começar com uma meta bem específica, que será desdobrada em planos de ações. Afinal de contas, só é possível chegarmos ao destino certo se pegarmos a direção correta e conhecermos bem o mapa.

Por isso, tão importante quanto fazer um bom planejamento e todos os dias realizar as ações definidas para conquistar mais uma etapa nessa trajetória, é estabelecer o que você vai medir para saber se está no caminho certo.

De maneira geral, o mercado acompanha cinco indicadores principais no negócio, que compartilho aqui com você, pois podem ajudar a analisar o seu marketing e o que consegue com ele: aquisição, ativação, retenção, receita e recomendação. São as famosas métricas AAARR.

Então, para saber se as suas ações de marketing estão dando resultado, verifique se todas elas estão alinhadas às metas da empresa e como e quanto contribuem para essas cinco etapas vitais para o seu negócio:

1 — Aquisição

Que ações você faz para atrair mais clientes? Quanto investe em cada uma e que resultados consegue medir? Podem ser campanhas e iniciativas para trazer mais curtidas nas suas redes sociais, por exemplo.

2 — Ativação

Como e quanto as pessoas que você atrai interagem com a sua marca? Que ações você desenvolve para aumentar o relacionamento com esse público? Aqui, você pode medir os comentários na página da sua empresa no Facebook, entre outros itens.

3 — Retenção

Como você fideliza os seus clientes? O quanto ele percebe a proposta de valor da sua marca? Você pode medir isso por meio de ações focadas em novas compras do mesmo cliente, satisfação dos usuários e aumento de pacotes negociados, por exemplo.

4 — Receita

Que ações você realiza para aumentar a conversão de vendas e a capacidade de geração de negócios? Quanto impacto cada uma traz para o faturamento da empresa?

5 — Recomendação

O que a sua marca faz para garantir uma experiência tão positiva que leve ao encantamento do cliente com a sua marca? Quantos usuários indicariam o seu negócio? Lembre-se, esse é o melhor marketing do mundo, pois conta com a indicação direta de quem comprou, testou, aprovou e indicou.

Agora que você tem esse checklist com as cinco áreas prioritárias que precisa acompanhar para analisar o marketing da sua empresa, ajuste a sua bússola e acelere os seus resultados!

Mônica Lobenschuss é fundadora da Social Lounge.

Envie suas dúvidas spbre marketing e redes sociais para pme-exame@abril.com.br.