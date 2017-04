5 livros que marcaram a vida de empreendedores de sucesso

São Paulo – Não existe uma receita do sucesso para quem está abrindo seu próprio negócio, mas quanto mais capacitado você estiver, maior é sua probabilidade de prosperar.

Uma boa forma de se capacitar é através da leitura. EXAME.com separou abaixo cinco livros que marcaram a vida de cinco grandes empreendedores.

1. Bill Gates – Shoe Dog

Bill Gates, da Microsoft, listou em seu blog os livros que mais gostou de ler em 2016. Entre eles está Shoe Dog, do cofundador da Nike Phil Knight. Segundo ele, o livro é “um lembrete honesto do que o caminho para o sucesso no mundo dos negócios realmente é: bagunçado, precário e cheio de erros.” Bill Gates destaca que Knight se abre de uma maneira que poucos CEOs estão dispostos a fazer. “Eu não acho que Knight se propõe a ensinar nada ao leitor. Em vez disso, ele faz algo melhor. Ele conta sua história o mais honestamente possível. É um conto incrível.”

Título: Shoe Dog

Autor: Phil Knight

Editora: Simon & Schuster

2. Elon Musk – Einstein

Elon Musk, o CEO da Tesla e da SpaceX, contou em entrevista ao Foundation que um de seus inspiradores é ninguém menos do que Albert Einstein. A biografia “explora como um criador de patentes imaginativo e impertinente —um pai enrolado em um casamento difícil que não conseguia obter um emprego como professor ou fazer um doutorado— tornou-se o leitor mental do criador do cosmos”, destaca o Business Insider.

Título: Einstein

Autor: Walter Isaacson

Editora: Companhia das Letras

3. Robinson Shiba – Dedique-se de coração

O fundador da rede China in Box destacou em artigo para o Blog do Empreendedor que o livro “Dedique-se de coração” é uma de suas inspirações. O livro conta a história da Starbucks. “O livro lembra a minha trajetória profissional e me faz refletir em momentos de decisão. Para mim, a história do Starbucks Coffee Company é uma das mais notáveis do mundo dos negócios na última década”, escreveu Shiba.

Título: Dedique-se de coração

Autor: Howard Schultz

Editora: Negócio

4. Luiz Seabra – Prisões que escolhemos para viver

O fundador da Natura afirmou em entrevista ao site Empresas pelo Clima que sempre cita o livro “Prisões que escolhemos para viver”, da Doris Lessing, o qual chamou de “genial”. “Quando percebi nos cosméticos a possibilidade de serem instrumentos de comunicação entre mente e corpo, tive a convicção de que a beleza não pode estar condicionada a um momento cronológico. Beleza tem a ver com a qualidade do olhar, com o olhar do outro, mas começa, sobretudo, com o olhar da gente sobre nossa própria vida. Foi assim que eu me apaixonei pela cosmética”, disse.

Título: Prisões que escolhemos para viver

Autora: Doris Lessing

Editora: Bertrand Brasil

5. Alberto Saraiva – 25 verbos para construir sua vida

O livro escrito pelo fundador da rede Habib’s é uma espécie de guia para empreendedores através da história profissional de Alberto Saraiva. O empresário usa verbos como conquistar, sonhar, persistir e confiar para dar conselhos sobre como evoluir nos negócios, na vida espiritual e até emocional.

Título: 25 verbos para construir sua vida

Autor: Alberto Saraiva

Editora: Planeta