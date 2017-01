5 jeitos de abordar o cliente da maneira certa

Estou com dificuldade para abordar os clientes e alavancar minhas vendas. O que fazer?

As relações de consumo passam por uma grande transformação. Os hábitos da internet, dos smartphones e das redes sociais estão sendo levados para o mundo real, e somos cada vez mais acelerados. As pessoas estão preferindo a objetividade e as relações mais práticas, em vez do antigo jogo de sedução da compra e venda, muito comum até pouco tempo atrás.

Hoje, dispõe-se de muito pouco tempo de atenção do cliente e, por esta razão, quanto mais assertivo você for, maior a chance de conquistá-lo. A boa notícia é que, se você tem bons produtos ou serviços a oferecer, não precisará se esforçar muito para chamar a atenção de seu cliente.

Basta seguir algumas regras básicas e suas chances de ser bem sucedido ou bem sucedida aumentarão bastante:

1. Evite as abordagens tradicionais

Clientes não precisam e não querem elogios e bajulação. Muitos vendedores alegam que têm dificuldades em abordar clientes exatamente porque não se sentem confortáveis com esta postura.

Seja em uma loja ou em uma reunião de negócios, você não precisa fazer desta forma. Dê espaço para o cliente e não o pressione com excessos. Cumprimente-o e deixe-o à vontade.

2. Use o tempo do cliente com sabedoria

Clientes não têm muito tempo. Respeite-o. Não o desperdice com ofertas e discursos repetitivos. Se quer ajudá-lo, procure entender o que ele busca e seja assertivo em suas propostas. Lembre que seu cliente provavelmente já sabe muita coisa sobre seu negócio e não precisa que você gaste seu tempo repetindo coisas que ele já conhece.

3. Fale menos e deixe seu cliente falar

Foi-se o tempo dos vendedores falantes: aqueles que têm a solução para todos os problemas, os tais que “douram a pílula”, mas deixam os clientes frustrados ao entregar um produto ou serviço menos “dourado” do que venderam.

As pessoas precisam de espaço para suas perguntas, dúvidas ou para exporem suas ideias. Deixe-os falar. Aprenda com eles e fale somente o necessário, seja para fazer perguntas pertinentes ou responder, sempre com a verdade, às suas dúvidas.

4. Sempre que possível, desafie o cliente com coisas de que ele não sabe

Clientes gostam de novidades. Buscam conhecimento, aprender coisas de que eles não sabem. Por outro lado, sentem-se desconfortáveis quando confrontados e pode soar pretensioso abordar o cliente com coisas de que eles não sabem.

O segredo aqui é saber identificar os momentos quando você pode e até deve desafiá-lo. Contudo, evite assustar seu cliente. Se for muito direto, a presunção poderá fazê-lo perder o cliente antes mesmo que você consiga conquistar a curiosidade dele.

A tensão construtiva é uma ferramenta poderosa para você manter a atenção do cliente.

5. Saiba se diferenciar no momento certo

Em todo ciclo de vendas, existe o momento em que você precisará mostrar ao seu cliente que você tem uma oferta que ninguém tem. Uma oferta irrecusável. Estude seus produtos e serviços. Use todo o seu potencial para oferecer algo que você pode e que seus competidores não vão conseguir imitar.

No mais, use o seu bom senso. Bons negócios!

Enio Klein é gerente geral nas operações de vendas da SalesWays no Brasil e professor de vendas e marketing da BSP – Business School São Paulo.

Envie suas dúvidas sobre vendas para pme-exame@abril.com.br.