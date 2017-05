5 dicas para começar um negócio pelo Facebook

São Paulo – Vender pelo Facebook é uma ótima saída para quem está começando um negócio e ainda não tem grana para investir em um site ou loja física. A rede social permite criar conexão com o cliente rapidamente, desde que você crie a estratégia certa.

“Quem começa pelo Facebook e faz tudo direitinho tem boas chances de sucesso, porque tem contato direto com as necessidades dos clientes”, explica o diretor do Instituto Brasileiro de Vendas (IBVendas), Mário Rodrigues.

Mas como ganhar cara de marca grande e conquistar consumidores? Confira as dicas a seguir para o seu negócio se tornar um sucesso pelo Facebook:

1 — Tenha uma fan page para vender online

Criar uma fan page é a forma mais profissional de vender pelo Facebook, segundo Gabriel Rossi, professor da ESPM e especialista em gestão de mídias sociais. Basta configurar a página para anunciar e vender os produtos por lá mesmo.

2 — Queira atingir vendas, mais do que curtidas

Para criar um negócio pelas redes sociais, é básico ter em mente o que você pretende vender e ter uma meta de vendas para percorrer.

É importante usar as métricas do Facebook para medir não só a quantidade de curtidas que a marca teve, mas o quanto dessas curtidas se transformaram efetivamente em vendas. Essas métricas são chamadas de indicadores de conversão.

3 — Crie postagens interessantes

Milhares de pessoas publicam postagens o tempo todo e você precisa ser muito interessante para se destacar. Por isso, só anunciar produtos à venda não é suficiente. É preciso instigar sentimentos por meio de conteúdo.

Isso significa ensinar as pessoas a usar seu produto, publicar fotos bonitas ou postar memes, por exemplo. Testemunhos de consumidores que já compraram o seu produto ou serviço e listas dos produtos mais desejados para serem compartilhadas também são posts interessantes.

Use uma linguagem que combine com o público que você quer atingir e prefira imagens de boa qualidade a textos longos.

4 — Planeje a regularidade dos posts

Publicar posts com regularidade é mais importante do que em grande quantidade. É importante fazer postagens sempre nos mesmos horários, adequados ao público-alvo de cada negócio.

“Vendas pelo Facebook dependem de ajustes muito finos para darem certo. Às vezes, basta mudar o horário das publicações para vender mais”, orienta Celso Fortes, diretor executivo da agência digital Novos Elementos.

5 — Invista em anúncios pagos

É bem difícil alcançar muitos clientes sem pagar por propaganda no Facebook. Por isso, vale a pena investir em posts por meio do Facebook Ads, como recomenda Gabriel Rossi. Você pode investir a partir de 10 reais por post.

A ferramenta permite criar campanhas bastante segmentadas, por isso é muito importante conhecer bem o seu público-alvo para não investir dinheiro à toa. “O grande erro de quem vende pelo Facebook é não direcionar os posts por faixa de idade, geolocalização e interesses do público-alvo”, orienta Celso Fortes.