4 pontos básicos para ter um plano de negócios perfeito

Os pontos básicos para um bom plano de negócios

Elaborar um plano de negócios não é tarefa simples, especialmente num ambiente de negócios dinâmico como o atual, em que startups estão a todo momento trazendo modelos de negócios inovadores e tornando obsoletos muitos negócios tradicionais.

Nesse sentido, um plano de negócio rígido pode representar uma armadilha que leva ao desperdício de tempo e de outros recursos do empreendedor.

Mesmo assim, empreendedores e investidores desejam estimar antecipadamente a viabilidade de um novo negócio e, para isso, precisam de um plano que aborde aspectos mercadológicos, operacionais, gerenciais, jurídicos e financeiros do empreendimento.

De forma bem resumida, pode-se dizer que os pontos básicos para se elaborar um bom plano de negócios são:

1. Elaborar uma previsão de vendas realista

Embora saibamos que os planos de negócios são baseados em hipóteses, premissas e estimativas, é importante que elas estejam baseadas em dados de realidade.

Levantamentos de dados secundários e primários podem ajudar a mostrar tendências de crescimento de um determinado mercado, de aumento de interesse por determinados produtos, de atributos que ajudam a diferenciar um negócio da concorrência. Essas e outras informações mercadológicas serão fundamentais para compor uma previsão realista de demanda.

2. Identificar os recursos e competências importantes para o negócio

Não é suficiente compreendermos a demanda para o nosso negócio. Temos que ser capazes de identificar e desenvolver os recursos e competências necessárias para a construção do negócio. Ou seja, deveremos ser capazes de definir quais as instalações, equipamentos, softwares e, mais importante, equipes e competências precisaremos ter para entregar produtos e serviços com o padrão de qualidade esperado.

3. Definir os parceiros estratégicos do negócio

Quanto mais complexo for o negócio, menores as chances de o empreendedor ser capaz de desenvolver sozinho os recursos e competências de que necessita.

Muitos dos modelos de negócios inovadores estão baseados em modelos colaborativos, nos quais os parceiros estratégicos passam a ser peças fundamentais para que o empreendedor conte com recursos e competências estratégicas para seu negócio.

4. Construir cenários diversos diante de incertezas

Como dito anteriormente, as previsões de crescimento de vendas estão baseadas em muitas hipóteses que poderão ou não ser comprovadas no momento da abertura do negócio.

Assim, diante de incertezas, recomenda-se a construção de cenários otimista, pessimista e realista. Isso ocorre no momento em que se realiza o plano financeiro, ou seja, quando se busca avaliar a viabilidade do negócio.

Quando os resultados se mostram positivos, mesmo diante de cenários pessimistas, reduz-se as chances de fracasso do plano como um todo.

Marcelo Marinho Aidar é coordenador adjunto do Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios FGVCENN.

Envie suas dúvidas sobre planos de negócio para pme-exame@abril.com.br.