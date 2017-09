4 cursos online e gratuitos para advogados que querem empreender

Não é novidade para ninguém que as faculdades de Direito – embora bastante numerosas – não costumam atuar na vanguarda tecnológica ou incentivar o empreendedorismo entre seus alunos. Nas instituições mais tradicionais, isso é especialmente verdade. Ainda assim, fora dos muros da academia, é fato que Direito e tecnologia são áreas cada vez mais conectadas.

Se por um lado até os escritórios mais antigos estão criando departamentos específicos para lidar com startups e questões de Direito Digital, por outro, é cada vez maior o número de startups e negócios tecnológicos que surgem voltados para o universo do Direito. São as chamadas legaltechs, muitas vezes criadas por advogados que usam modernos recursos tecnológicos – incluindo inteligência artificial – para resolver problemas de celeridade e práticas arcaicas que já haviam percebido no dia a dia do direito, e agora estão dispostos a modernizá-las.

Mas quem quer se aventurar nesse campo precisa se preparar, e correr atrás de conhecimentos que não vão ser ensinados em sala de aula. A seguir, o Na Prática listou três cursos online e gratuitos que vão ajudar a dar os primeiros passos no mundo empreendedor. Quem quer se aprofundar também pode baixar gratuitamente o Ebook Direito e Empreendedorismo, disponível aqui.

Criação de Startups: Como desenvolver negócios inovadores (USP)

Esse curso introdutório ensina alguns métodos bastante úteis para quem quer criar uma startup (como Customer Development e Lean Startup), além de introdução a áreas como marketing digital, operações, produto e investimentos. Também traz uma parte práticas com empreendedores de grandes startups brasileiras, que compartilham suas experiências e aprendizados. Ao fim do curso, você já vai estar preparado para analisar e explorar o mercado para a sua ideia, interagir e entender o seu usuário e validar a sua ideia no mundo real.

Desenvolvimento de Ideias Inovadoras: o Primeiro Passo para o Empreendedorismo (Universidade de Maryland)

Este curso foi desenvolvido para quem ainda é novo no mundo do empreendedorismo, e ajuda a entender como transformar uma grande ideia em uma grande empresa. O foco aqui é desenvolver habilidades e mindset de um verdadeiro empreendedor. As aulas mostram como identificar e analisar oportunidades de criar um novo negócio, e também cobrem temas como business modeling, estratégia e tomada de decisão.

Trabalhe melhor, não mais: gestão do tempo e produtividade (University of California, Irvine)

Sabemos que o curso de Direito não ensina exatamente produtividade ou gestão do tempo – inclusive, passam longe de abordar essa temática. Mas um advogado que quer se aventurar no mundo do empreendedorismo precisa aprender essas habilidades se quiser se destacar, considerando que vai estar imerso em um mundo de administradores e engenheiros hiper produtivos. Nesse curso, você ganha autoconsciência profissional, aprende sobre organização e compromisso, e ainda é apresentado a métodos, técnicas e ferramentas que ajudam na definição de metas, priorização, agendamento e delegação de tarefas.

Autoconhecimento Na Prática Online

Com metodologia desenvolvida pelo Estudar Na Prática, braço de carreira da Fundação Estudar, este curso ajuda os indecisos a terem clareza sobre a carreira que faz mais sentido e ajuda responder dúvidas como: Será que empreender é mesmo a opção que vai te fazer mais feliz? Você tem perfil empreendedor? Além disso, ao longo do curso você também ganha mais consciência de seus pontos fortes e fracos, e pode usar esse conhecimento na hora de formar uma equipe consistente para sua nova empreitada.

