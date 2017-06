30 modelos de franquia que acabam de chegar ao mercado

São Paulo – A 27ª edição da ABF Franchising Expo acontece nesta semana na cidade de São Paulo, entre os dias 21 e 24 de junho. O evento, considerado o mais relevante do país no segmento de franquias, é uma boa chance de acompanhar as tendências e analisar oportunidades de negócio.

Muitas franqueadoras aproveitam a reputação da feira para lançarem-se no mercado ou para fazerem a divulgação de novos formatos de franqueamento, atraindo o grande fluxo de visitantes.

EXAME.com elencou 30 modelos que serão divulgados pela primeira vez na ABF Franchising Expo. As informações foram fornecidas pelas próprias marcas franqueadoras.

Lembre-se de que, antes de sair assinando contratos, é importante saber identificar uma boa oportunidade de negócio, estudar mais sobre o setor e saber quais são os direitos e deveres do franqueado e do franqueador, por exemplo. Preparação é fundamental para evitar um mau negócio.

Confira, a seguir, formatos de franquia que acabam de chegar ao mercado:

1 – Acesso Saúde: 420 mil reais

A rede Acesso Saúde, de clínicas médicas particulares de baixo custo, vai participar pela primeira vez na ABF Franchising Expo. Lá, lançará duas novas opções de modelos de negócio: Acesso Saúde Express e Acesso Saúde Premium.

Acesso Saúde Express

Investimento inicial: 420 mil reais

Prazo de retorno: 24 meses

Acesso Saúde Premium

Investimento inicial: 600 mil reais

Prazo de retorno: 24 meses

2 – Barela: 8 mil reais

A Barela é uma rede de franquias que comercializa seguros e planos da área de saúde. O modelo de franquias home office começou a ser formatado em 2015 e agora, em 2017, a marca começa sua expansão.

Investimento inicial: 8 mil reais

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

3 – Clinicão: 96,5 mil reais

A Clinicão é uma rede de franquias de serviços veterinários. O negócio começou a franquear ano passado e possui uma unidade operando. A marca irá lançar um novo modelo na ABF Franchising Expo, chamado Consultório Smart.

Consultório Smart

Investimento inicial: 96,5 mil reais

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

4 – Croasonho: 370 mil reais

A Croasonho, rede de franquias do ramo de alimentação, começou a franquear em 2009 e já possui 72 unidades funcionando. A marca opera com modelos tradicionais e irá lançar neste ano seu formato Container.

Container

Investimento inicial: 370 mil reais

Prazo de retorno: 36 meses

5 – Cuordicrema: 100 mil reais

A rede de franquias de gelato artesanal Cuordicrema participará pela primeira vez da ABF Franchising Expo. A marca começou a franquear em 2015 e possui 14 unidades em operação.

Investimento inicial: 100 mil reais

Prazo de retorno: 20 a 24 meses

6 – Das Brot: 75 mil reais

A rede de padarias franqueadas, com produtos importados da Alemanha, participará pela primeira vez da ABF Franchising Expo. A marca começou a franquear em 2013 e possui seis unidades em operação.

Investimento inicial: 75 mil a 180 mil reais

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

7 – Delivery Much: 15 mil reais

A Delivery Much, rede franqueadora com um aplicativo de delivery online, começou a franquear em 2015 e possui 120 unidades em operação. É a primeira vez que a marca participa da ABF Franchising Expo.

Investimento inicial: 15 mil reais

Prazo de retorno: 12 a 24 meses

8 – Dermanail: 15 mil reais

A Dermanail é uma franquia de produtos de beleza e tratamento estético para mãos, pés e unhas. A marca nasceu em 2005 e franqueia desde 2015. Com 20 unidades franqueadas já comercializadas, a marca está lançando na ABF Franchising Expo seu modelo home based.

Home Office

Investimento inicial: 15 mil reais

Prazo de retorno: 11 meses

9 – Divino Fogão: 450 mil reais

A rede de alimentação Divino Fogão já possui 190 unidades em operação. Na ABF Franchising Expo, lançará o modelo Divino Fogão Pratos da Fazenda, com opções pré-selecionadas nos pratos.

Investimento inicial: 450 mil reais

Prazo de retorno: 36 meses

10 – Dr. Shape: 180 mil reais

A Dr. Shape é uma rede de franquias do segmento de artigos esportivos e suplementos. A marca possui 62 unidades e participa pela primeira vez na ABF Franchising Expo.

Express

Investimento inicial: 180 mil reais

Prazo de retorno: 18 a 36 meses

11 – English Talk: 17 mil reais

A English Talk, rede de franquias de escolas de inglês, está no mercado desde 2015 e possui seis escolas em operação. Na ABF Franchising Expo deste ano, a marca irá lançar seu modelo Private, que é home based.

Private

Investimento inicial: 17 mil reais

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

12 – Gênio da Locação: 130 mil reais

A marca Gênio da Locação, de aluguel de pequenos equipamentos para serviços domésticos, começou a franquear no segundo semestre do ano passado. A rede possui 12 unidades em operação.

Investimento inicial: 130 mil reais

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

13 – Gigatron: 40,5 mil reais

A Gigatron, rede de franquias de serviços de tecnologia, começou a operar em 2012 e conta atualmente com 162 unidades em operação. Na ABF Franchising Expo, a marca irá lançar o novo modelo Certificado Digital: Container.

Container

Investimento inicial: 40,5 mil reais

Prazo de retorno: 6 a 9 meses

14 – Ice Creamy: 2,5 mil reais

A rede de franquias Ice Creamy, que já trabalha com lojas e quiosques de sorvetes, lançará um novo modelo na ABF Franchising Expo. O novo formato, chamado PDV, permite comercializar os produtos em geladeiras.

PDV

Investimento inicial: 2,5 mil reais

Prazo de retorno: 12 meses

15 – Jin Jin: 200 mil reais

A rede de culinária asiática Jin Jin irá divulgar seu modelo de quiosque na ABF Franchising Expo. O negócio começou a franquear em 1994 e possui 77 unidades em operação.

Investimento inicial: 200 mil reais

Prazo de retorno: 36 meses

16 – Johnny Rockets: 750 mil reais

A rede de hamburguerias americana Johnny Rockets começou a franquear ano passado no Brasil. A marca possui 12 unidades e participará da ABF Franchising Expo pela primeira vez.

Investimento inicial: 750 mil a 1,2 milhão de reais (não inclui taxa de franquia, de 49 mil dólares)

Prazo de retorno: 30 a 42 meses

17 – Kingdom: 79,6 mil reais

A Kingdom é uma rede de franquias de escolas de inglês. A marca começou a franquear em 2014 e possui 15 unidades operando hoje. É a primeira vez que a franqueadora participa da ABF Franchising Expo.

Investimento inicial: 79,6 mil reais

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

18 – Mapa da Mina: 50 mil reais

A rede de semijoias femininas irá lançar um novo modelo de franquia na ABF Franchising Expo deste ano: o Express, com torres de semijoias para salões de beleza e perfumarias, por exemplo. A marca franqueia desde 2014 e possui 15 unidades em operação.

Investimento inicial: 50 mil reais

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

19 – Minha Costureira, Meu Sapateiro: 136,5 mil reais

A marca Minha Costureira, Meu Sapateiro entrou para o franchising neste ano. A rede possui sete unidades em operação e participa da ABF Franchising Expo pela primeira vez.

Investimento inicial: 136,5 mil reais

Prazo de retorno: 36 meses

20 – Mr. Black Café Gourmet: 210 mil reais

A Mr. Black Café Gourmet, rede franqueada de cafeterias, começou a franquear no ano de 2012 e possui 12 unidades em operação. É a primeira vez que a marca participa da ABF Franchising Expo.

Investimento inicial: 210 a 260 mil reais

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

21 – MyGloss: 30 mil reais

A MyGloss, rede de franquias de acessórios femininos, franqueia desde 2011. A marca irá lançar na ABF Franchising Expo 2017 uma microfranquia no sistema home based, para venda de acessórios em casa ou porta a porta.

Investimento inicial: 30 mil reais

Prazo de retorno: 3 a 4 meses

22 – Noxii Live Center: 120 mil

A Noxxi Live Center é uma rede de academias focada na família e em pessoas não tão ligadas ao mundo da malhação. A marca possui uma unidade própria e lançará seu primeiro modelo na ABF Franchising Expo.

Investimento inicial: 120 mil reais

Prazo de retorno: 17 a 20 meses

23 – Ooxy Radio Indoor: 25 mil reais

A Ooxy Radio Indoor é uma rede de franquias de marketing sensorial. A marca foi criada em 2016 e começou a franquear neste ano. Hoje, há três unidades em operação.

Investimento inicial: 25 mil reais

Prazo de retorno: 18 meses

24 – Oven Pizza: 350 mil reais

A Oven Pizza é uma rede de franquias de pizzas customizadas, com sete unidades em operação. A marca participará pela primeira vez da ABF Franchising Expo neste ano.

Investimento inicial: 350 mil reais

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

25 – Rei do Picadinho: 450 mil reais

A Rei do Picadinho é uma rede de franquias do ramo de alimentação, criada em 2014. A marca possui duas unidades e participa pela primeira vez da ABF Franchising Expo.

Investimento inicial: 450 mil reais

Prazo de retorno: 36 meses

26 – Sigbol: 80 mil reais

A rede de franquias de roupas Sigbol participará pela primeira vez da ABF Franchising Expo neste ano. A marca franqueia desde 2011 possui 20 unidades funcionando.

Investimento inicial: 80 mil reais

Prazo de retorno: 20 meses

27 – Spoleto: 495 mil reais

O Spoleto é uma rede de culinária italiana que já franqueia há 20 anos. Este ano, a marca irá lançar um novo modelo de franquia, chamado “Minha Cozinha Italiana”, voltado para a comida fast casual. A marca quer encerrar o ano com 61 restaurantes nesse formato.

Investimento inicial: 495 mil reais

Prazo de retorno: 36 a 40 meses

28 – Urban Motion: 900 mil reais

A Urban Motion, rede de franquias de parques de trampolins, começou a ser comercializada neste ano e possui duas unidades próprias e duas franqueadas.

Investimento inicial: 900 mil reais

Prazo de retorno: 19 meses

29 – Usaflex: 250 mil reais

A Usaflex é uma rede de calçados femininos que participará pela primeira vez da ABF Franchising Expo. Atualmente, a marca possui 44 unidades franqueadas em operação.

Investimento inicial: 250 mil reais

Prazo de retorno: 24 meses

30 – Vizinhando: 445 mil reais

O Vizinhando é uma rede de franquias com restaurantes que servem comidas típicas em bares. A marca começou a franquear em 2015 e possui 13 unidades em funcionamento. É a primeira vez que o negócio participa da ABF Franchising Expo.

Investimento inicial: 445 mil a 780 mil reais

Prazo de retorno: 24 a 36 meses