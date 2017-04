3 passos simples para vender mais (e melhor) pela internet

Como vender bem numa loja virtual?

O comércio eletrônico, em sua essência, não difere do comércio tradicional. Para que as vendas aconteçam você precisa de presença – ou tráfego – na loja. Para que tenha esse tráfego, é necessário atrair o seu público e só existe uma forma de fazer isso: presença nos canais onde seu cliente está.

As diferenças começam nas formas pelas quais você faz isso. Na internet, por exemplo, uma das primeiras coisas com as quais você precisa se preocupar é como está sua presença nesta mídia. Sim, internet é uma mídia, que permite a veiculação de informação e publicidade. Mas também é uma plataforma que permite a realização de transações.

Da mesma forma que você precisa estar presente na mídia comum para atrair pessoas para sua loja física, deve estar presente na internet para que seu público alvo e potenciais clientes que navegam por ela possa identificar você como possível fornecedor de produtos e serviços que atendam às suas demandas.

Mais do que a expressão da moda, a ferramenta adequada para fortalecer sua posição na internet e com isso criar condições para aumentar o tráfego em sua loja virtual é o chamado inbound marketing: atrair potenciais clientes com a publicação de conteúdos interessantes, gratuitos, relevantes para o seu público alvo e relacionados direta ou indiretamente ao produto ou serviço que vende é o princípio ativo desta ferramenta.

Iniciativas de inbound marketing podem ajudar a manter e aumentar suas vendas em seu comércio eletrônico de algumas formas.

Você já está na internet, tem um site e usa as mídias virtuais para apoiar sua presença virtual. Por que não utilizar esses canais para manter o contato de seus clientes com sua marca, com informação de qualidade e gratuitas?

Tudo o que você precisa é que deixem seus e-mails, para você utilizar em campanhas de e-mail marketing, por exemplo. Alguns deles irão além e poderão partir diretamente para a sua loja virtual para conferir alguma coisa relacionada ao que ele leu.

Para que esse esforço valha a pena e funcione, você precisa prestar atenção em alguns pontos importantes para o chamado marketing na internet:

1 — Tenha atenção com seu site

Seu site é como a arquitetura e decoração de uma loja física. Precisa ser atraente, passar o seu posicionamento e diferenciais, falar a linguagem adequada ao seu público alvo e ser fácil de usar. Um site mal desenhado afasta o potencial cliente. Jamais o negligencie.

2 — Construa conteúdos relevantes para quem interessa a você

Procure conhecer quem compra em sua loja. Você precisa endereçar seus conteúdos e ofertas a estas pessoas. Uma forma interessante de fazer isso é criar personagens inspirados na vida real que descrevam seus clientes potenciais – as chamadas personas. Enderece seus esforços para essas personas e você provavelmente atingirá em cheio quem você procura.

3 — Utilize com sabedoria as ferramentas de busca

Umas das condições mais importantes para o aumento do tráfego e, consequentemente, das vendas em sua loja virtual é utilizar estratégias que coloquem seu site nas primeiras posições de busca no Google, por exemplo.

São as ferramentas de otimização de busca (SEO, em inglês). Isso vai ajudá-lo a ser encontrado pelos seus clientes potenciais ao buscarem por produtos ou serviços que você vende.

É claro que, para que a compra se efetive, você precisará ter bons produtos e bom atendimento. De nada adianta atrair e deixar o seu potencial cliente frente a frente com a compra se você tornar as coisas difíceis para ele ou não prover os meios necessários para que tenha suas dúvidas esclarecidas. Ajude o seu cliente a comprar e tenha sucesso!

Enio Klein é CEO & General Partner da empresa de consultoria Doxa Advisers.

Envie suas dúvidas sobre vendas para pme-exame@abril.com.br.