3 passos para ganhar novos clientes pela internet

Como atrair novos clientes num negócio virtual?

A boa notícia para quem empreende no mundo online e deseja atrair novos clientes é: a internet deixa rastros. Antes de sair “atirando para todos os lados”, e investir suas reservas em ações de marketing pouco efetivas, pare e analise as pistas deixadas por seus clientes e potenciais clientes.

Cada passo, etapa e clique realizado pelo internauta consumidor dão dicas do que ele gosta, o que ele busca, de que forma chegou à determinada loja virtual e o que mais lhe chamou a atenção por lá.

A partir dessas e de dezenas de outras informações que podem ser extraídas dessas análises do comportamento do consumidor na internet, o marketing digital cria estratégias e ações sob medida, de acordo com o perfil de cliente que o empreendedor deseja atrair.

Veja essa e outras estratégias para atrair clientes por meio da internet:

1 — Conferir quem passou pela sua loja e demonstrou interesse

No mundo offline, um consumidor da capital de São Paulo talvez nunca fosse alvo de ação de marketing de uma loja de roupas presente em Campinas, no interior do estado. Já no online, esse mesmo consumidor pode ser atingido pela divulgação do e-commerce dessa mesma loja, caso ele tenha, em suas andanças pela internet, demostrado interesse por modelos oferecidos pela marca.

2 — Fazer uso de métricas e repetir boas campanhas

Além dessa facilidade de identificar potenciais clientes, na internet tudo pode ser medido. O empreendedor tem como saber exatamente o ROI – Retorno sobre o Investimento – de cada ação realizada para a divulgação do site/loja virtual.

O cálculo do esforço empreendido versus o resultado obtido indica se uma ação foi bem sucedida e mostra os caminhos a serem seguidos – o que deve ser repetido ou deixado de lado na estratégia de marketing. O acesso às métricas também permite traçar metas comerciais realistas; afinal, tudo o que é medido pode ser melhor administrado.

3 — Anunciar em marketplaces

Outra alternativa, de baixo custo e de fácil utilização, para ampliar as vendas online é anunciar em marketplaces – shopping virtuais. Essas plataformas são verdadeiras vitrines online que atraem milhares de visitantes. No Mercado Livre, por exemplo, são 47 milhões de visitantes únicos/mês – dados ComScore de janeiro/17.

A alta demanda aumenta a probabilidade de conversão, isto é, de venda. Mesmo as pequenas e médias empresas devem fazer uso desses recursos, tanto do canal de marketplace como das ferramentas de marketing para conhecer melhor seus públicos e divulgar seus negócios.

Há literatura gratuita disponível na internet, para conhecer e saber mais a respeito, além de cursos oferecidos por entidades do setor que podem auxiliar muitíssimo o empreendedor.

Lembre-se de duas máximas antes de aplicar tais estratégias

Independentemente das ações de marketing realizadas, há duas máximas que não podem ser esquecidas, principalmente se o objetivo for ganhar novos clientes.

A primeira é: sua loja online tem que estar onde o consumidor está, isto é, ela tem que ser responsiva e fácil de acessar em todos os dispositivos mobile (smartphone, tablet, smartwatch, etc).

A outra máxima é: a qualidade do atendimento antes e depois da compra não pode ser negligenciada. O bom e velho boca a boca é um aliado muito importante, especialmente em tempos de redes sociais.

O efeito dessa prática no aumento das vendas costuma vir no longo prazo. Por isso, não dá para depender só dela, mas é consistente e dá retorno.

Helisson Lemos é presidente do Mercado Livre no Brasil.

Envie suas dúvidas sobre negócios digitais para pme-exame@abril.com.br.