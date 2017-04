25 redes do Brasil que buscam candidatos a franquias no exterior

São Paulo – O sonho de ter um empreendimento próprio em um outro país faz parte do imaginário de muitos brasileiros – sendo que os Estados Unidos são o principal local de escolha. Porém, o medo costuma tomar conta na hora de realmente decidir pela imigração.

Muitas franqueadoras enxergam esse desejo reprimido e defendem sua proposta investimento mais seguro para potenciais franqueados. Com isso, as redes de franquias também garantem a diversificação de seu portfólio – algo essencial quando seu país natal enfrenta uma crise econômica.

“Expandindo internacionalmente, além de ganhar novos mercados, você recebe um aprendizado que não teria aqui, como novas estratégias de marketing e mais relacionamento com fornecedores”, diz Paulo, fundador da consultoria de internacionalização Global Franchise.

Segundo o consultor, os setores que podem mais dar certo lá fora são aqueles em que o Brasil já possui reputação. Por exemplo, alimentação típica, calçados e estética.

EXAME.com elencou algumas redes de franquias que possuem planos de expandir internacionalmente em 2017 – e procuram franqueados para tal.

Todas as informações foram fornecidas pelas próprias franqueadoras. Os valores de investimento inicial estão em reais, para redes que irão apenas converter o valor pedido no Brasil, ou na moeda correspondente ao país de destino, para redes que possuem projetos de unidades internacionais com investimentos diferentes.

Confira, a seguir, algumas opções de franquia caso você queira abrir um negócio no exterior:

1 – Clínicas Vanessa Silveira: Estados Unidos

A rede de franquias Clínicas Vanessa Silveira se especializou no procedimento de micropigmentação. O negócio possui 15 unidades no Brasil e uma na Colômbia. Neste ano, a franqueadora pretende abrir uma unidade em Nova York, nos Estados Unidos.

Investimento inicial: 70 mil dólares

Prazo de retorno: 9 a 15 meses

2 – Conserta Smart: Argentina

A Conserta Smart é uma rede de ​franquias de ​assistência técnica para smartphones e tablets​. O negócio possui 304 lojas no Brasil, e para 2017, pretende implantar 10 unidades na Argentina, começando por Buenos Aires.

Investimento inicial: 123 mil pesos argentinos

Prazo de retorno: 6 meses

3 – Emagrecentro: Estados Unidos

A Emagrecentro é uma rede de clínicas estéticas focadas em emagrecimento. A marca possui 110 unidades no Brasil e uma na Colômbia. O plano para 2017 é abrir três unidade nos Estados Unidos.

Investimento inicial: 360 mil dólares

Prazo de retorno: 18 meses

4 – Febracis Coaching: Estados Unidos

A Febracis Coaching Integral Sistêmica é uma rede de franquias de escritórios de coaching. A instituição tem unidades em Americana, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Manaus, Porto Velho, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís, São Paulo e Teresina. Nos Estados Unidos, a Febracis tem uma unidade nos Estados Unidos e pretende abrir outro escritório franqueado neste ano.

Investimento inicial: 160 mil dólares

Prazo de retorno: 8 a 12 meses

5 – Gigatron Franchising: Estados Unidos e Europa

A Gigatron é uma rede de franquias que oferece serviços relacionados à tecnologia. Atualmente, a marca possui 152 unidades no Brasil e 3 franquias internacionais em Portugal, Argentina e Reino Unido. Os principais focos da sua expansão internacional são os Estados Unidos e alguns países da Europa, como França, Itália e Portugal.

Investimento inicial: 1,5 mil dólares

Prazo de retorno: 3 meses

6 – Guia-se Negócios pela Internet: Estados Unidos

A Guia-se Negócios pela Internet é uma rede de franquias de atendimento online ao marketing digital de pequenas e médias empresas. O negócio possui 120 unidades no Brasil e uma nos Estados Unidos. A Guia-se pretende abrir outras duas unidades nos EUA até o fim deste ano.

Investimento inicial: 9 mil dólares

Prazo de retorno: 6 a 24 meses

7 – iGUi: vários países

A iGUi é uma rede de franquias que fabrica e comercializa piscinas em fibra de vidro. O negócio possui cerca de 800 unidades, sendo que cerca de 330 lojas estão no Brasil e mais de 170 unidades estão no exterior. A iGUi fechou o ano de 2016 com atuação em 40 países e pretende alcançar a marca de 50 países em 2017.

Modelo Unitário

Investimento inicial: 50 mil a 100 mil dólares

Prazo de retorno: 12 a 24 meses

8 – Instituto Embelleze: Estados Unidos

A Instituto Embelleze é uma rede de franquias de educação e treinamento na área de beleza. Hoje, são 392 franquias no Brasil e mais uma no Equador. A marca planeja a internacionalização indo para a República Dominicana e Estados Unidos até o final deste ano.

Investimento inicial: 300 mil dólares

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

9 – Lev: Estados Unidos

A Lev é uma rede de franquias de lojas que comercializam bicicletas elétricas. O negócio, que conta com oito lojas no Brasil e uma nos Estados Unidos, pretende continuar sua expansão em terras americanas. Até o fim de 2017, a expectativa da marca é chegar a quatro unidades nos EUA e 11 no Brasil.

Investimento inicial: 100 mil dólares

Prazo de retorno: 14 meses

10 – Master Chicken: Estados Unidos

A Master Chicken é uma rede de alimentação que tem como carro-chefe o frango no balde. Hoje, há 20 unidades funcionando no Brasil. Até o final de 2017, a marca pretende ter implementada a primeira unidade no estada da Flórida, nos Estados Unidos.

Investimento inicial: 70 mil dólares

Prazo de retorno: 14 meses

11 – Master House: Estados Unidos

A Master House é uma rede de franquias especializada em serviços como alvenaria, elétrica, hidráulica, jardinagem, pintura, gesso, impermeabilização e manutenção predial. A possui rede 62 unidades em operação em 18 estados e possui um master franqueado operando nos Estados Unidos há dois meses. A meta é continuar a expansão no país.

Investimento inicial: 37 mil dólares

Prazo de retorno: 8 a 12 meses

12 – Moldura Minuto: América Latina

A Moldura Minuto é uma rede especializada em quadros e emolduramento. O negócio possui 56 unidades no Brasil; uma na Bolívia; uma no Paraguai; e uma no Uruguai. Países como Argentina, Chile, Colômbia e México deverão ganhar a primeira franquia da marca até o fim de 2017.

Investimento inicial: 303 mil reais (devem ser convertidos à moeda local)

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

13 – Não+Pêlo: América Latina e Europa

A Não+Pêlo é uma rede de franquias de estética, especializada em serviços como depilação. A marca possui 345 pontos em funcionamento no Brasil e está presente em mais outros 14 países, da Bósnia Hezergovina à Suíça. Para 2017, a ideia é inaugurar quatro franquias na Grã-Bretanha; cinco franquias em Portugal; cinco franquias na Itália; dez franquias na França; quinze franquias na Alemanha. Também pretende chegar ao Uruguai (três unidades), à Colômbia (seis unidades) e ao Chile (oito unidades)

Investimento inicial: 200 mil reais (devem ser convertidos à moeda local)

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

14 – Next Academy: América Latina

A Next Academy é uma franqueadora de escolas de futebol, voltada principalmente para jogadores que pretendem se profissionalizar. A rede possui 17 unidades no Brasil e outras duas na Europa (Lisboa e Porto). O objetivo para 2017 é inaugurar uma unidade na Argentina, uma unidade no Chile e uma unidade na Colômbia.

Investimento inicial: 200 a 250 mil reais (devem ser convertidos à moeda local)

Prazo de retorno: 24 meses

15 – Ortoplan: América Latina

A Ortoplan é uma rede de franquias especializada em odontologia. Atualmente, são 60 unidades em operação, sendo 54 delas em estados brasileiros e as outras seis abertas no Paraguai. A meta é chegar a 10 unidades no exterior até o final de 2017, crescendo no Paraguai e chegando ao Chile.

Investimento inicial: 250 mil reais (devem ser convertidos à moeda local)

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

16 – Pão To Go: América Latina, Estados Unidos e Europa

A Pão To Go é uma rede de padarias drive-thru que conta com mais de 17 unidades em operação no Brasil. O negócio possui master franqueados nos Estados Unidos e em Portugal, e está negociando a entrada em países como Argentina, Colômbia, Paraguai e Rússia.

Drive-thru (Estados Unidos)

Investimento inicial: 150 mil dólares

Prazo de retorno: 30 meses

17 – Patroni: Estados Unidos

A Patroni é uma rede de pizzarias franqueadas. O negócio já possui 210 unidades em funcionamento no Brasil. Para o projeto de internacionalização, a rede irá investir no modelo Casa do Don, sob conceito de “casual dining”. A expectativa é de inaugurar oito unidades por ano, começando já em 2017, com foco nos Estados Unidos.

Investimento inicial: 300 mil dólares

Prazo de retorno: 18 a 36 meses

18 – Puket: América Latina

A Puket é uma marca que comercializa diversos acessórios e roupas femininas. Hoje, a rede de franquias possui 160 lojas por todo o Brasil e 14 fora do país: uma no Panamá; uma no Paraguai; duas na Bolívia; duas no Catar; duas no Peru; e seis nos Emirados Árabes. Até o fim de 2017, a Puket vai inaugurar mais seis lojas na América Latina, sendo elas no Uruguai, Colômbia, Chile e México.

Investimento inicial: 150 mil dólares

Prazo de retorno: 24 meses

19 – Quinta Valentina: Estados Unidos

A Quinta Valentina é uma rede de franquias de sapatos femininos, vendidos porta a porta. No Brasil, o negócio possui 220 unidades em operação. Já há uma unidade piloto nos Estados Unidos e a expectativa é chegar a 120 unidades no país até o fim do ano.

Investimento inicial: 20 mil reais (devem ser convertidos à moeda local)

Prazo de retorno: 6 a 8 meses

20 – Ronaldo Academy: China, Estados Unidos e México

A Ronaldo Academy é uma rede de escolas de futebol fundada pelo empreendedor Carlos Wizard e o jogador Ronaldo (o Fenômeno). A marca possui 29 unidades em operação, sendo 21 no Brasil, sete na China e uma na Colômbia. Para 2017, serão inauguradas 12 novas escolas: uma em Cancún (México), uma em Orlando e dez na China.

Licensed

Investimento inicial: 150 mil a 200 mil dólares

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

21 – Seguralta: Estados Unidos

A Seguralta é uma rede de corretoras de seguro. A marca possui 800 unidades no Brasil e inaugurará em junho deste ano uma loja piloto nos Estados Unidos.

Basic

Investimento inicial: 30 a 50 mil dólares

Prazo de retorno: 24 meses

22 – Sóbrancelhas: América Latina

A Sóbrancelhas é uma rede de franquias especializada no embelezamento do olhar. Hoje, a marca possui 175 unidades no Brasil e uma na Argentina. A franqueadora pretende abrir cinco unidades na Bolívia; cinco unidades no Chile; cinco unidades na Colômbia; e 18 unidades na Argentina.

Investimento inicial: 500 mil pesos argentinos

Prazo de retorno: 18 meses

23 – Spoleto: Estados Unidos

O Spoleto é uma rede de restaurantes fast food de culinária italiana. Hoje, a marca possui 367 unidades no Brasil e outros cinco restaurantes nos Estados Unidos – quatro na Flórida e um na Califórnia. A expectativa internacional é abrir mais duas lojas neste ano, também nos EUA.

Investimento inicial: 750 mil dólares

Prazo de retorno: sob consulta

24 – Único Asfaltos: Estados Unidos

A Único Asfaltos é uma rede de franquias especializada em asfaltamento. O negócio possui 90 unidades no Brasil; duas nos Estados Unidos; uma na Colômbia; e uma na República Dominicana. Para 2017, o plano é expandir nos Estados Unidos. Serão mais 5 franquias até o final do ano.

Investimento inicial: 300 mil dólares

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

25 – Vivenda do Camarão: Europa

A Vivenda do Camarão é uma rede de alimentação especializada em frutos do mar. No Brasil, a Vivenda possui 160 restaurantes. No exterior, ampliou sua atuação por meio de franquias com a marca internacional da rede, a Shrimp House, e possui uma loja no Paraguai e cinco lojas em Portugal. A marca pretende, para 2017, abrir mais cinco unidades na Europa.

Investimento inicial: 150 mil euros

Prazo de retorno: 36 a 60 meses