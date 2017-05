25 opções de franquia para quem quer trabalhar de casa

São Paulo – Ter uma empresa que possa ser administrada em casa faz parte do sonho de muitos brasileiros – especialmente com a crise econômica e o consequente desemprego. Porém, no meio do caminho, muitos enxergam a falta de experiência que possuem em empreendedorismo.

Enxergando tal oportunidade, muitas redes de franquias já oferecem os modelos conhecidos como home based: neles, não é preciso ter um ponto comercial para tocar a unidade.

EXAME.com elencou algumas franqueadoras que já trabalham com esse formato. As informações foram fornecidas pelas próprias franqueadoras e os dados de investimento inicial e prazo de retorno se referem apenas aos modelos home based.

Vale lembrar que, antes de investir em uma unidade franqueada, é preciso pensar muito bem em quanto rendimento você espera obter e conversar com outros franqueados da rede.

Quer abrir um negócio na sua própria residência, mas não possui experiência? Confira algumas opções de franquia:

1 – R$ 450: Cosmetic Green

A Cosmetic Green é uma rede de franquias especializada em cosméticos, beleza e estética. Atualmente, a marca conta com 39 unidades. Além do modelo home based, que dá ao franqueado sua própria loja virtual, há os modelos físicos Office e Store.

Investimento inicial: 450 reais

Prazo de retorno: 3 meses

2 – R$ 3 mil: Trust

A Trust é uma rede de franquias que trabalha com intercâmbio cultural e turismo. A marca começou a franquear em 2015 e possui nove unidades em funcionamento. Para 2017, o plano é chegar a 14 unidades.

Investimento inicial: 3 mil reais

Prazo de retorno: 12 meses

3 – R$ 3,5 mil: NCars

A Ncars é uma rede de franquias de estética e limpeza automativa a seco. Atualmente, a marca possui sete unidades em operação e planeja abrir outras dez neste ano.

Investimento inicial: 3,5 mil reais

Prazo de retorno: 3 meses

4 – R$ 3,9 mil: Ahoba Viagens

A Ahoba Viagens é uma rede de franquias de agências de turismo 100% online. O negócio opera apenas pelo modelo home based e possui 170 unidades atualmente.

Investimento inicial: 3,9 mil reais

Prazo de retorno: 3 a 12 meses

5 – R$ 5,5 mil: Acqio

A Acqio é uma rede de franquias de soluções de pagamentos eletrônicos de cartões de credito e débito. Atualmente, a marca possui 540 operações e espera chegar a 1.000 delas até o fim do ano. A franqueadora trabalha apenas com o modelo home based.

Investimento inicial: 5,5 mil reais

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

6 – R$ 8 mil: Cooper Kap

A Cooper Kap é uma rede de franquias que comercializa tapetes. O negócio começou a franquear em 2015 e possui 96 unidades em operação.

Investimento inicial: 8 mil reais

Prazo de retorno: 6 meses

7 – R$ 10 mil: Ecovoltaica Brasil

A Ecovoltaica Brasil é uma rede de franquias que comercializa sistemas para residências e empresas, que então podem gerar a própria energia através da luz solar e reduzirem a conta de luz. A marca possui 22 franquias operando, e planeja chegar a 100 delas até o fim do ano. Além do modelo home based, há outros formatos, que necessitam de ponto comercial.

Investimento inicial: 10 mil reais

Prazo de retorno: 3 a 6 meses

8 – R$ 10 mil: The Voucher

A The Voucher é uma rede de franquias especializada em cupons de desconto por meio de aplicativo. A marca conta com 22 unidades e planeja chegar a 50 delas até o fim deste ano. A The Voucher trabalha apenas com o modelo home based, em que o franqueado é responsável por adquirir usuários.

Investimento inicial: 10 a 20 mil reais

Prazo de retorno: 6 meses

9 – R$ 12 mil: Mídia Pane

A Mídia Pane é uma rede de franquias de publicidade em sacos de pão. Atualmente, há 204 unidades em operação; até o fim de 2017, a expectativa é alcançar 300 delas. Além do modelo home based, há outros formatos em que o franqueado precisa de ponto comercial e maquinário, por exemplo.

Investimento inicial: 12 a 20 mil reais (varia de acordo com a região)

Prazo de retorno: 3 meses

10 – R$ 15 mil: MTCred

A MTCred é uma rede de franquias de crédito consignado. Hoje, a marca possui 43 unidades operando; este ano, espera chegar ao total de 100 contratos fechados. Além do modelo home based, há os formatos Loja e Master.

Investimento inicial: 15 mil reais

Prazo de retorno: 4 a 8 meses

11 – R$ 15 mil: NYS

A NYS é uma rede de franquias de óculos criada nos Estados Unidos. A marca possui 20 unidades no Brasil e quer dobrar tal número até o fim de 2017. Além do modelo home based, recém-lançado, a marca também trabalha com lojas e quiosques.

Investimento inicial: 15 mil reais

Prazo de retorno: 6 a 8 meses

12 – R$ 15,5 mil: Flyworld

A Flyworld é uma rede de franquias de agências de viagens. A marca possui hoje 47 unidades e espera alcançar 60 delas até o fim do ano. Além do modelo home based, há outro formato que requer uma loja física.

Investimento inicial: 15,5 mil reais

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

13 – R$ 17,5 mil: Tutores

A rede de educação multidisciplinar Tutores possui 102 unidades em funcionamento, e planeja para este ano chegar a 150 escolas. Além do modelo home based para aulas particulares, a marca também possui um modelo de escola, que requer ponto comecial.

Investimento inicial: 17,5 a 37 mil reais (varia de acordo com a região)

Prazo de retorno: 12 meses

14 – R$ 18 mil reais: Rent A Bag

A Rent A Bag é uma rede de franquias de aluguel de malas de viagens, por meio de uma plataforma online. A marca opera apenas pelo modelo home based e tem cinco unidades em funcionamento. A expectativa é chegar a 15 delas até o final do ano.

Investimento inicial: 18 mil reais

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

15 – R$ 19,9 mil: Segurar Premium

A Segurar Premium é uma rede de soluções no mercado de seguros. Hoje, a marca possui 54 unidades e espera fechar o ano com 70 delas.

Investimento inicial: 19,9 mil reais

Prazo de retorno: 12 meses

16 – R$ 20 mil: Cuidare

A Cuidare é uma rede de franquias de cuidadores em domicílio, com foco em idosos. A rede começou a franquear em 2014 e possui sete unidades em funcionamento. Para 2017, planeja chegar a 30 unidades.

Investimento inicial: 20 mil reais

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

17 – R$ 21,5 mil: Senhor Mimi

O Senhor Mimi é o modelo home based da marca Espetinhos Mimi. Atualmente, o grupo conta com 47 unidades em operação e a meta para 2017 é chegar a 100 lojas apenas no modelo administrável da própria residência.

Investimento inicial: 21,5 mil reais

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

18 – R$ 29,8 mil: NTW Contabilidade

A NTW Contabilidade é uma rede de franquias de serviços contábeis e financeiros. Hoje, são 54 unidades em operação e a expectativa é chegar a 100 delas até o fim do ano. Além do modelo home based, chamado de Express, a NTW possui outros três modelos que requerem um ponto comercial.

Investimento inicial: 29,8 mil reais

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

19 – R$ 23 mil: Dr. Faz Tudo

A Dr. Faz Tudo é uma rede de reparos e serviços residenciais e comerciais. A marca conta com 50 unidades em operação e pretende chegar a 80 delas até o fim do ano. Além do modelo home based, também há um modelo que necessita de escritório.

Investimento inicial: 23 a 45 mil reais (varia de acordo com a região)

Prazo de retorno: 12 meses

20 – R$ 36 mil: Ecojardim

A Ecojardim é uma rede de franquias voltada ao tratamento e nutrição de plantas e jardins. A marca trabalha apenas com o modelo home based e possui atualmente 60 unidades. A expectativa para 2017 é chegar a 90 franquias.

Investimento inicial: 36 mil reais

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

21 – R$ 40 mil: House Shine

A House Shine é especializada em serviços de limpeza. A rede conta com 130 unidades em funcionamento e planeja vender outras 20 unidades até o fim deste ano.

Investimento inicial: 40 mil reais

Prazo de retorno: 12 meses

22 – R$ 40 mil: Louyt

A Louyt é uma rede de franquias de mobile marketing. O negócio começou a franquear em 2015 e já possui 55 unidades em operação. Para 2017, o objetivo é chegar a 80 unidades.

Investimento inicial: 40 mil reais

Prazo de retorno: 6 a 9 meses

23 – R$ 42 mil: Manager Gestão Condominial

A Manager Gestão Condominial é uma rede de franquias que busca soluções para administração de condomínios. A marca começou a franquear em 2011 e conta com 15 unidades, todas home based.

Investimento inicial: 42 mil reais

Prazo de retorno: 24 meses

24 – R$ 50 mil: Limpidus

A Limpidus é uma rede de franquias de limpeza comercial. Atualmente, a marca possui 110 unidades em operação e quer vender 40 delas até o fim do ano. Além do modelo home based, alguns estados contam com formatos de master franquia.

Investimento inicial: 50 mil reais

Prazo de retorno: 12 a 24 meses

25 – R$ 55 mil: Pintura a Jato

A rede de franquias Pintura a Jato, que faz pinturas residenciais express, começou a franquear em 2015 e possui 24 unidades operando. Até o fim do ano, a marca espera chegar a 40 unidades.

Investimento inicial: 55 mil reais

Prazo de retorno: 12 a 18 meses