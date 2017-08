Oi lança centro de empreendedorismo no Rio

A Oi lançou nesta quinta-feira um centro de empreendedorismo voltado para o desenvolvimento de novos negócios em tecnologia, em parceria com multinacionais, instituições e centros de ensino, com financiamento de até 150 mil reais para cada projeto selecionado.

O projeto da empresa de telefonia em recuperação judicial envolve parceria com instituições como Nokia, IBM, Amazon Web Services, Senai, e Instituto Gênesis.

“A decisão da companhia de fazer agora um investimento direto em startups é resultado da experiência que acumulamos com programas de inovação desenvolvidos nos últimos anos e também de uma avaliação do mercado que comprovou a existência da demanda por um projeto como o Oito no Rio de Janeiro”, disse o diretor administrativo e financeiro da Oi, Carlos Brandão, em comunicado à imprensa.

O Oito atuará em três frentes, segundo a empresa de telefonia, e terá um programa de incubação de startups em estágio inicial, a seleção de startups mais maduras para aceleração e o IoT Lab, laboratório para desenvolvimento e teste de soluções de Internet das Coisas em parceria com a Nokia

A Oi está em recuperação judicial desde 2016 em um processo marcado por disputas com credores e ameaças de intervenção do governo.