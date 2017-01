20 nanofranquias para começar um negócio com menos de R$ 20 mil

São Paulo – Com tanta gente em busca de emprego e com o sonho de abrir o próprio negócio, um modelo de franquia virou moda no mercado: as nanofranquias, que exigem um investimento inicial de no máximo 20 mil reais. Em muitas delas, os empreendedores trabalham de casa, mas têm todo o suporte da franqueadora.

EXAME.com selecionou 20 exemplos de nanofranquias para que você analise com calma a ideia. É possível escolher marcas de diversas áreas, de alimentação a crédito, de turismo a limpeza de carros.

Todas as informações foram fornecidas pelas próprias franqueadoras. Confira abaixo 20 alternativas de nanofranquias para abrir o próprio negócio:

1. R$ 9,9 mil – Light Food Way

A rede especializada em alimentação saudável Light Food Way possui modelos de franquia delivery e home based. A marca está no mercado desde 2013, tem cinco unidades e pretende abrir mais 30 em 2017. A empresa projeta faturamento médio mensal de 15 mil reais por unidade.

Investimento inicial: 9.900 reais

Prazo de retorno: 10 a 12 meses

2. R$ 14,9 mil – MTCred

A empresa especializada em crédito consignado MTCred foi fundada em 2008 e tem 34 franquias. A marca pretende atingir 110 unidades em 2017 e faturamento médio mensal de 80 mil reais.

Investimento inicial: 14.990 reais

Prazo de retorno: 4 a 8 meses

3. R$ 3 mil – Will Go Viagens e Intercâmbios

A Will Go Viagens e Intercâmbios vende intercâmbios que misturam cursos de inglês e passeios em Las Vegas e na Disney, entre outros destinos, no modelo home based. A empresa está no mercado desde 2015, tem sete unidades em operação e quer chegar a 31 franquias em 2017. A promessa de faturamento médio é de 5 mil reais por mês.

Investimento inicial: 3 mil reais

Prazo de retorno: 3 meses

4. R$ 3,5 mil – Ncars

A franquia de limpeza automotiva a seco Ncars foi fundada no ano passado, tem seis unidades e pretende chegar a 600 em 2017. A marca estima faturamento mensal de 3.500 reais.

Investimento inicial: 3.490 reais

Prazo de retorno: 3 meses

5. R$ 10 mil – The Voucher

A franquia The Voucher é uma rede especializada em cupons de desconto via aplicativo, do Grupo VA, que está no mercado de microfranquias há oito anos. A marca tem 12 franquias, além da unidade própria, e pretende chegar a 50 em 2017. Com modelo home based, a franquia projeta faturamento mensal entre 1.400 reais e 14.500 reais, conforme o número de clientes.

Investimento inicial: 10 mil reais a 20 mil reais

Prazo de retorno: 6 meses

6. R$ 7,5 mil – Jan-Pro

A rede especializada em serviços de limpeza de ambientes comerciais Jan-Pro é norte-americana e chegou ao Brasil em 2011. A marca tem 230 unidades em operação, pretende inaugurar 50 franquias este ano e promete faturamento a partir de 1.250 reais por mês.

Investimento inicial: 7,5 mil reais

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

7. R$ 10 mil – Ecovoltaica

A franquia de energia fotovoltaica Ecovoltaica vende um sistema para residências e empresas que gera a própria energia solar e reduz a conta de luz. A empresa tem três unidades, quer chegar a 100 até 2018 e promete faturamento médio entre 100 mil reais e 150 mil reais por mês.

Investimento inicial: 10 mil reais (home office) ou 20 mil reais (escritório comercial)

Prazo de retorno: 3 meses

8. R$ 9,9 mil – Conserta Express

A Conserta Express é uma franquia de profissionais que realizam pequenos reparos em residências, como pintura e troca de resistência de chuveiro. A marca estreou em 2012, tem seis unidades e pretende abrir mais duas este ano. A empresa projeta faturamento entre 7 mil reais e 15 mil reais por mês.

Investimento inicial: 9.900 reais

Prazo de retorno: 3 a 6 meses

9. R$ 9,9 mil – CooperKap

A franquia de tapetes personalizados para empresas existe desde 1977, mas entrou para o franchising em 2015. A marca tem 110 unidades e quer abrir mais 200 até o final do ano. O faturamento médio mensal dos franqueados é de 4.900 reais por mês.

Investimento inicial: 9.900 reais

Prazo de retorno: 6 meses

10. R$ 12,5 mil – Violletta

A franquia Violletta vende roupas na casa de clientes. A marca foi criada no ano passado, tem quatro franqueadas e quer chegar a 35 em 2017. A empresa projeta faturamento médio mensal de 12 mil reais, sem revendedores, e de 40 mil reais, com revendedores.

Investimento inicial: 12.500 reais

Prazo de retorno: 8 a 12 meses

11. R$ 5 mil – Kiip

A franquia de lavagem de veículos Kiip foi fundada em 2014 e tem 172 unidades, algumas fixas e outras móveis. A marca quer ter mais 50 unidades em 2017 e projeta faturamente médio entre 7 mil reais e 30 mil reais por mês.

Investimento inicial: 4.999 reais a 15.900 reais

Prazo de retorno: 6 a 9 meses

12. R$ 14,9 mil – NTW Contabilidade

A marca de escritórios de contabilidade e gestão empresarial NTW Contabilidade tem quatro nanofranquias no modelo home office e passou a trabalhar com franquias em 2010. A rede pretende chegar a 100 unidades home office até o final do ano.

Investimento inicial: 14,900 reais

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

13. R$ 5 mil – Encontre Sua Viagem

A Encontre Sua Viagem é uma rede de franquias especializada em serviços de turismo e tem cerca de 500 unidades, mais da metade no modelo home office. A empresa projeta faturamento médio mensal de 50 mil reais.

Investimento inicial: 5 mil reais (home office)

Prazo de retorno: 3 a 12 meses

14. R$ 7 mil – Acqio

A Acqio Franchising é uma rede de franquias com foco em pagamentos eletrônicos. A empresa abriu em 2015, tem cerca de 540 unidades e promete faturamento médio mensal de 11 mil reais.

Investimento inicial: 6.990 reais

Prazo de retorno: 6 a 8 meses

15. R$ 10 mil – Delivery Much

O site para pedidos de comida online se tornou uma franquia em 2015 e hoje tem 74 unidades. A empresa pretenda chegar a 200 franquias em 2017.

Investimento inicial: 20 mil reais

Prazo de retorno: 12 meses

16. R$ 6 mil – CI Intercâmbio e Viagem

Fundada em 1988, a agência de viagens CI Intercâmbio e Viagem tem 100 franquias e pretende abrir 10 lojas em 2017, além de 50 no modelo home office.

Investimento inicial: 6 mil reais (home office)

Prazo de retorno: 3 meses

17. R$ 10,8 mil – Gigatron

Fundada em 1997, a rede Gigatron vende serviços de tecnologia em duas modalidades de franquias: uma especializada em certificados digitais, outra em softwares para empresas. A rede tem 150 unidades e projeta faturamentos mensais entre 15 mil reais e 30 mil reais.

Software

Investimento inicial: 10.860 reais

Prazo de retorno: 1 a 12 meses

Certificados digitais

Investimento inicial: 15.500 reais

Prazo de retorno: 12 a 24 meses

18. R$ 10 mil – Bidon

A corretora de seguros Bidon foi lançada em 2016 e tem 20 unidades franqueadas, todas no modelo home office. A empresa promete faturamento médio mensal de 50 mil reais.

Investimento inicial: 11.990 reais

Prazo de retorno: 3 a 12 meses

19. R$ 6 mil – PremiaPão



A PremiaPão é uma franquia que vende espaço para propagandas em sacos de pão e os distribui gratuitamente em padarias. A empresa foi fundada em 2015, é do modelo home based e projeta faturamento médio mensal de 12.160 reais.

Investimento inicial: 6 mil reais (em cidades de 100 mil habitantes) a 14 mil reais (em cidades de 300 mil habitantes)

Prazo de retorno: 1 a 2 meses

20. 6 mil – Wash Quality

A Wash Quality é uma rede de franquias de limpeza de carros por delivery que usa pouca água. A empresa tem cinco unidades e quer chegar a 50 até o final do ano. A rede pertence ao Grupo Oportunidade, que também possui outras franquias. A franquia projeta faturamento médio de 4.200 reais por mês.

Investimento inicial: 6 mil reais

Prazo de retorno: 6 a 12 meses