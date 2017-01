20 eventos que acontecem em fevereiro para quem quer empreender

São Paulo – Se você colocou como meta para este ano abrir seu próprio negócio, saiba que é preciso se capacitar antes de colocar o sonho em prática. E, se você já tem uma empresa, deve saber que mais conhecimento sempre é necessário para se diferenciar dos concorrentes.

Por isso, EXAME.com selecionou algumas atividades voltadas para empreendedores que ou ocorrem ou encerram suas inscrições no mês de fevereiro. Há cursos, eventos, palestras e seleções para aceleração, por exemplo. Algumas das atividades são, inclusive, gratuitas.

Confira 20 atividades de fevereiro para quem quer ser ou já é um empreendedor:

1. Aprenda a negociar com tubarões

Inscrições: pelo site

Custo: R$ 691

Data da atividade: variável

Onde: online

O curso de 26 horas, organizado pelo CERS Corporativo, tem como objetivo colaborar para o aprimoramento das competências do negociador, apresentando técnicas, táticas e estratégias para elevar o nível de desempenho na mesa de negociação. Para isso, pretende ampliar a visão dos participantes sobre o processo da negociação e suas variáveis mais importantes, oferecendo uma percepção integrada de cada ferramenta apresentada durante o treinamento.

2. BioStartup Lab (3ª edição)

Inscrições: até 5 de fevereiro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 9 e 16 de novembro

Onde: online e presencial (Belo Horizonte)

O BioStartup Lab é um programa de pré-aceleração de startups em ciências da vida, impulsionando projetos nas áreas de agronegócios, digital health, meio ambiente, saúde humana e saúde animal.

A pré-aceleração dura 10 semanas com atividades presenciais e online. Durante este período, as equipes seguem a metodologia elaborada pela Biominas Brasil, que inclui mentorias, networking, sessões de validação (com a participação de grandes empresas), treinamentos e workshops.

Ao longo do processo, as equipes participam de bancas de avaliação que geram pontuação e feedback. As mais bem pontuadas apresentam sua solução para potenciais parceiros e investidores no Demo Day, um evento que elegerá a equipe vencedora.

3. Café com Empreendedoras de Recife (2ª edição)

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito (doações opcionais)

Data da atividade: 16 de fevereiro, das 9h às 12h

Onde: Pernambuco

A Rede Mulher Empreendedora (RME) organiza mais um de seus cafés – desta vez, em Recife. Segundo a organização, os encontros são uma oportunidade de conhecer outras empreendedoras, divulgar sua empresa, fazer networking e ainda contar com conteúdo rico e histórias inspiradoras de mulheres que possuem o próprio negócio.

4. Curso Online em Negócios de Impacto Social

Inscrições: até 27 de fevereiro, pelo site

Custo: R$ 350

Data da atividade: variável

Onde: online

A Artemisia, aceleradora de negócios de impacto social, está com inscrições abertas para sua primeira turma de 2017 no curso online sobre tais empreendimentos. As aulas têm por foco as áreas de Educação, Habitação, Saúde e Serviços Financeiros. São quatro horas de atividade, subdivididas nos módulos temáticos: “O que é pobreza?”; “Por que negócios?”; “Negócios de Impacto Social”; e “Como negócios geram impacto?”. As horas de curso podem ser completadas no horário desejado pelo participante.

5. Desenvolvimento de liderança

Inscrições: pelo site

Custo: R$ 349

Data da atividade: variável

Onde: online

O curso, organizado pelo CERS Corporativo, ajuda a ampliar as habilidades e competências de gestores, com respaldo em novos paradigmas de liderança. As aulas apresentam dão ênfase aos efeitos práticos da aprendizagem coletiva. Ao todo, são 15h de conteúdo, com temas como “gestão e humanização do ambiente de trabalho”, “gestão participativa” e “lidando com os conflitos na equipe.”

6. Empreendendo em TI – Programa de Canais TOTVS para Micro e Pequenos Negócios

Inscrições: até a véspera de cada dia, pelo e-mail mpn.canais@totvs.com.br

Custo: gratuito

Data da atividade: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 22, 23 e 24 de fevereiro, em diversos horários ao longo dos dias

Onde: online

A TOTVS realizará eventos online com o intuito de apresentar e levar conteúdo a quem quer empreender, ou já está atuando por conta própria, no mercado de tecnologia da informação (TI). Através do Programa de Canais voltado às empresas de micro e pequeno porte, o empreendedor terá treinamentos e capacitações contínuas para se manter sempre atualizado nas novas tecnologias do setor.

7. Feira do Empreendedor (6ª edição)

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: sob consulta no ato da inscrição

Data da atividade: 18 a 21 de fevereiro

Onde: São Paulo

Organizada pelo Sebrae, a feira reúne expositores e consultores. Segundo a instituição, é uma oportunidade única de fazer novos negócios e se atualizar empresarialmente. Haverá 440 expositores, e a expectativa é que 150 mil pessoas visitem e 20 milhões de reais sejam movimentados em negócios.

8. Fórum da Rede de Investidores Anjo (RIA)

Inscrições: até 22 de fevereiro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 13 de março

Onde: Santa Catarina

O 1º Fórum de 2017 da Rede de Investidores Anjo de Santa Catarina é uma iniciativa da Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia (ACATE), em parceria com a Anjos do Brasil. Empreendedores devem encaminhar seus projetos pelo site, e apenas participarão do encontro os que tiverem sua ideia de negócio ou produto/serviço selecionado. No fórum, haverá a oportunidade de apresentar-se a investidores da rede e convidados estratégicos, como fundos.

9. Gestão de pessoas em tempo de crise

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: 1 kg de alimento não-perecível

Data da atividade: 8 de fevereiro, 19h30

Onde: São Paulo

A palestra, organizada pela escola de negócios Trevisan, tem como objetivo nortear gestores de diversas áreas sobre os principais desafios do cenário atual: como enfrentar as dificuldades do presente e do futuro? Como preparar as empresas e as pessoas nas organizações? Como envolver a todos, mantendo-os motivados e comprometidos com os resultados das empresas? Qual o papel do líder e quais competências ele precisa ter?

10. Gestão do tempo e produtividade

Inscrições: pelo site

Custo: R$ 102

Data da atividade: variável

Onde: online

Com uma boa organização da agenda, é possível estabelecer prioridades, aumentar a produtividade e o rendimento no trabalho. O CERS Corporativo oferece o curso de Gestão do Tempo e Produtividade em que o profissional terá a oportunidade de evoluir suas habilidades na gestão de seu tempo, ajudando-o a conquistar suas metas pessoais e profissionais. São duas horas de aula.

11. InnovatorsRace50

Inscrições: até 28 de fevereiro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: de março a outubro

Onde: qualquer lugar do país

A Capgemini, empresa glboal de serviços de consultoria, tecnologia e terceirização, lança a InnovatorsRace50, uma competição global para startups em estágio inicial mostrarem o potencial de seus produtos e serviços disruptivos para seus mercados.

Cinquenta startups, distribuídas em cinco categorias (Consumidores & Bem-Estar; Dados & Segurança; Fintech & Mobilidade; Govtech & Empresas Sociais; Processos Digitais & Transformação), serão escolhidas para participar de reuniões presenciais com um painel de especialistas, que nomeará dois finalistas por categoria. É possível inscrever empresas de qualquer estado do país

Entre abril e maio, os dez finalistas terão a oportunidade de interagir pessoalmente com especialistas em tecnologia e de seu ramo em centros da Capgemini localizados em Londres, Mumbai, Munique, Paris e São Francisco.

As cinco startups vencedoras a podem receber apoio empresarial, por meio de investimento equity-free (sem participação acionária devido ao aporte) de 50 mil dólares para cada uma.

12. InovAtiva Brasil

Inscrições: até 20 de fevereiro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: de fevereiro a julho

Onde: qualquer lugar do país

O InovAtiva Brasil vai selecionar 300 startups de todo o país para o primeiro ciclo de aceleração de 2017. O programa é elaborado pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e pelo Sebrae e oferece mentorias e capacitação gratuita para negócios inovadores. O processo oferece cursos, mentorias individuais, webminars e experiências de campo (bootcamp), além de uma apresentação final a investidor (Demo Day).

13. Meeting: Empreender é fazer

Inscrições: até a véspera de cada palestra, pelo e-mail leonardo@academiabrasileiradevendas.com ou pelo telefone (11) 2246 2897

Custo: R$ 599

Data da atividade: 6, 9, 13 e 15 de fevereiro

Onde: São Paulo

A Academia Brasileira de Vendas (ABV) oferece uma série de palestras voltadas a quem quer empreendedor ou já possui um negócio. Neste mês, serão quatro: “Prioridade número 1 de um negócio: ‘Lucro’” (dia 6); “O poder da decisão no mundo dos negócios” (dia 9); “O nome do jogo é resultado” (dia 13); e “Empreendedor é um vendedor de sonhos ‘Napoleão Bonaparte’” (dia 15). Os discursos sempre ocorrem das 19h às 23h.

14. Mudanças do Simples Nacional em 2017

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 1° de fevereiro, 16h

Onde: online

A Sage, multinacional de softwares de contabilidade e gestão, oferece uma palestra gratuita e online sobre as mudanças no regime de tributação Simples Nacional. Entre as alterações estão o estabelecimento de novos limites de faturamento para as empresas, redução no número de tabelas a serem preenchidas e mudanças nos prazos para negociação de dívidas.

15. Open Innovation Week (9ª edição)

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: a partir de R$ 600

Data da atividade: 21 e 22 de fevereiro

Onde: São Paulo

O evento, realizado pelo movimento global 100 Open Statups, pretende mostrar ao ecossistema a importância da inserção de empresas de base científica e tecnológicas, em conjunto com as digitais, para a colaboração aberta com companhias de diferentes setores da indústria. A Open Innovation Week irá reunir mais de 180 startups, 20 investidores e mais de 80 médias e grandes empresas e instituições. Entre estas, 3M, Accenture, AES Brasil, BRF, Catho, FGV, Grupo Algar, HP, IBM, Johnson&Johnson, Microsoft, Natura, Roche, Senai, Votorantim, Whirpool.

16. Prêmio Citi Jovens Microempreendedores 2016

Inscrições: até 5 de fevereiro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: de fevereiro a abril

Onde: qualquer lugar do país

A Aliança Empreendedora, com patrocínio da Citi Foundation e apoio do Citi, abre as inscrições do Prêmio Citi Jovens Microempreendedores 2016. Jovens de 18 a 35 anos que estejam empreendendo em negócios, formalizados ou não, ou que tenham uma ideia de negócio que gostariam de colocar em prática para impactarem suas comunidades podem se inscrever.

Na primeira etapa, serão escolhidos 20 finalistas, que serão premiados com um vale-presente no valor de R$ 1 mil e capacitação presencial em São Paulo/SP (custos pagos de viagem). A segunda etapa acontece em São Paulo, onde os 20 microempreendedores finalistas irão apresentar seus negócios e ideias de negócio para uma banca de especialistas.

A partir disso, os jurados selecionarão quatro vencedores finais: dois na categoria negócio e dois na categoria ideia de negócio. Os primeiros lugares de cada categoria levam um prêmio de R$ 6,5 mil e os segundos lugares uma premiação de R$ 4,5 mil.

17. Prevenção e gestão de crise

Inscrições: pelo site

Custo: R$ 450

Data da atividade: variável

Onde: online

Uma crise coloca em risco a reputação, a credibilidade e a lucratividade de uma empresa, por isso, a prevenção e a gestão de crise deve fazer parte do planejamento de todas as empresas. O curso Prevenção e gestão de crise, do CERS Corporativo, mostra como é possível prever e estudar determinados fatos para evitar ou minimizar riscos. Ao final do curso, deseja-se que o aluno tenha ampliado suas habilidades comunicacionais, ajudando-o na obtenção de ferramentas para o gerenciamento de crise. São 30 horas de conteúdo.

18. Seminário PÓS-NRF E PÓS-IFA – ABF 2017

Inscrições: até a véspera apenas para associados, pelo site. Para não-associados, haverá transmissão online

Custo: gratuito

Data da atividade: 16 de fevereiro

Onde: São Paulo (associados) e online (não-associados)

O Pós NRF e Pós IFA apresenta aos associados da ABF e interessados no assunto os principais temas que foram abordados nos dois eventos internacionais.

A NRF Retail’s Big Show 2017 ocorreu entre os dias 13 e 20 de janeiro, em Nova York. A delegação brasileira da ABF, que participou do evento, irá apresentar insights e destaques extraídos da missão do franchising brasileiro ao maior evento do varejo mundial.

Já a Convenção Anual da IFA – International Franchising Association acontece de 24 de janeiro a 2 de fevereiro, em Miami e Las Vegas. O maior evento mundial do setor reúne grandes especialistas em redes de negócios, economia, varejo, shoppings e diversos outros segmentos, para falar sobre as principais tendências e oportunidade para o franchising através de cases e insights dos melhores nomes empresariais do mundo.

19. Startup Weekend Joinville Internet of Things

Inscrições: até 16 de fevereiro, pelo site

Custo: a partir de R$ 70

Data da atividade: 17 a 19 de fevereiro

Onde: Santa Catarina

O Startup Weekend é um evento que dura 54 horas, ao longo de um fim de semana, no qual empreendedores, desenvolvedores, designers e entusiastas se unem para compartilhar ideias, formar equipes e criar startups – desta vez, o foco está em negócios que usam o conceito de “Internet das Coisas”. Durante a maior parte do tempo haverá mentores convidados à disposição dos participantes. No domingo, os times apresentam o que construíram e recebem feedbacks valiosos de jurados experts. Os melhores são premiados.

20. Workshop Criatividade e Inovação

Inscrições: pelo site

Custo: R$ 199

Data da atividade: variável

Onde: online

Organizado pela CERS Corporativo, o workshop de Criatividade e Inovação dá ao estudante o acesso ao 19º Congresso Brasileiro de Criatividade & Gestão Com Pessoas, realizado pela CriaRH. Além disso, ele irá conferir 19 especialistas compartilhando métodos, táticas e muito conteúdo sobre gestão criativa e inovativa. O curso pode ser feito de acordo com a agenda do aluno.

19º Congresso Brasileiro de Criatividade & Gestão Com Pessoas, realizado pela CriaRH e irá conferir 19 especialistas compartilhando métodos, táticas e muito conteúdo sobre o universo de Gestão.