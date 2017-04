20 atividades para empreendedores que acontecem em maio

São Paulo – Estamos chegando perto do meio do ano e, se você quiser empreender, nunca é cedo ou tarde demais para começar a se capacitar em administração de negócios próprios. E, caso você já tenha uma empresa, deve saber que obter mais conhecimento é uma constante para conseguir se diferenciar dos concorrentes e alcançar o sucesso.

Por isso, EXAME.com selecionou algumas atividades voltadas para empreendedores que ou ocorrem ou encerram suas inscrições no mês de maio. Há cursos, eventos, palestras e seleções de startups, por exemplo. Algumas das atividades são gratuitas, inclusive.

Confira atividades de maio para quem quer ser ou já é um empreendedor:

1. Artemisia Lab: Saúde e Bem-Estar

Inscrições: até 14 de maio, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: junho e agosto

Onde: São Paulo

A aceleradora de negócios de impacto social Artemisia e o Instituto Sabin irão selecionar empreendedores que atuam com negócios de impacto social focados em produtos e serviços de saúde para a baixa renda. No total, até 18 negócios de impacto social com foco em saúde serão selecionados e passarão por um programa voltado a refinar o modelo de negócio e o impacto social.

2. Bayer Grants4Apps

Inscrições: até 31 de maio, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: setembro a novembro

Onde: Berlim (Alemanha)

Em sua quinta edição, o programa elaborado pela Bayer irá selecionar até 5 startups com projetos digitais aplicados à saúde. Os escolhidos receberão subsídio de 50 mil euros, coaching e estada de três meses no escritório da Bayer, em Berlim (Alemanha). O programa de aceleração busca soluções digitais na área de saúde direcionadas a auxiliar profissionais ou pacientes, assim como produtos dedicados à prevenção ou diagnóstico de doenças ou que ajudem a melhorar processos em toda a cadeia de valor farmacêutica.

3. Café com Mães Empreendedoras

Inscrições: até a véspera, pelo site, pelo e-mail contato@casadeviver.com.br ou pelos telefones (11) 5083-1291 e (11) 2613-3942

Custo: R$ 25 para adultos e R$ para crianças (ficarão em espaço próprio)

Data da atividade: 19 de maio

Onde: São Paulo

O espaço de coworking Casa de Viver fará mais uma edição de seu evento mensal. O objetivo é compartilhar ideias sobre empreendedorismo, criar um ambiente favorável ao networking e possibilitar o crescimento dos negócios. Em maio, o tema será sobre negócios gastronômicos.

4. Certificate in Entrepreneurship and Management – CEBM

Inscrições: até 19 de maio, pelo e-mail educacional@saintpaul.com.br ou pelo telefone (11) 3513-6901

Custo: sob consulta

Data da atividade: a partir de 22 de maio, 540h de curso

Onde: São Paulo

O Certificate in Entrepreneurship and Management – CEBM é um curso de pós-graduação lato sensu com foco em empreendedorismo e gestão, organizado pela escola de negócios Saint Paul. O CEBM visa desenvolver o pensamento crítico e a capacidade analítica na tomada de decisões e na resolução de problemas de gestão do dia a dia das organizações, por meio do desenvolvimento de competências essenciais à carreira como gestor ou empreendedor eficiente. Mais informações no site.

5. Jornada Ímpar: um movimento de transição

Inscrições: sob consulta, pelo site

Custo: R$ 1.820

Data da atividade: maio a agosto

Onde: Belo Horizonte e São Paulo

A Jornada Ímpar durará quatro meses e reunirá ferramentas e competências inspiradas em movimentos e estudos de transição ao redor do mundo. O objetivo é desenvolver habilidades pessoais e sociais para ser, viver e empreender em tempo de profundas transformações estruturais na sociedade.

6. Meeting: Empreender é fazer

Inscrições: até o dia anterior a cada palestra, pelo telefone (11) 2246-2897

Custo: gratuito

Data da atividade: 13, 20 e 27 de maio

Onde: São Paulo

As palestras, voltadas para empresários e empreendedores interessados em abrir franquias, serão ministradas por Neder Kassem, especialista em vendas e fundador da ABV (Academia Brasileira de Vendas). O palestrante apresentará ferramentas práticas que proporcionam resultados para a vida pessoal e profissional e planeja despertar o potencial para o alcance dos melhores resultados.

7. Meetup Startup SC

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 10 de maio

Onde: Santa Catarina

O Meetup Startuc SC está em sua 21ª edição e empreendedores, empresários e investidores do setor tecnológico terão a oportunidade de se reunirem para discutir temas como construção de equipe, passos iniciais de um negócio e vendas. O evento acontece pretende aproximar os empreendedores da região de Joinville e apresentar o ecossistema para quem quer investir em uma ideia e criar uma startup.

8. Oficina “INSIGHTS” – Construindo a consciência para os negócios

Inscrições: até acabarem as vagas, pelo site, pelo telefone (11) 3111-1300 (ramal 1323) ou pelo e-mail mateus.melo@fappes.edu.br

Custo: gratuito

Data da atividade: 17 de maio

Onde: São Paulo

Em duas horas, os empreendedores participarão de atividades práticas, baseadas na educação para resultados nos negócios. O objetivo é aprender ações que levarão ao caminho que deve ser percorrido para a obtenção de novas consequências no empreendimento.

9. Planejamento e Controle Orçamentário

Inscrições: até 19 de maio, pelo site

Custo: R$ 1.200

Data da atividade: 20 de maio

Onde: São Paulo

O curso Planejamento e Controle Orçamentário, organizado pela Trevisan Escola de Negócios, fornece conhecimento para os profissionais que atuam nas áreas gerencial e financeira das empresas. Dessa forma, são apresentados conceitos básicos do Orçamento Empresarial e a montagem de todos os modelos orçamentários integrados. A elaboração de um planejamento orçamentário eficaz possibilita ao administrador visualizar de forma abrangente as exigências, oportunidades e limitações da empresa, para que as premissas do mercado sejam atingidas.

10. Power House

Inscrições: até o fim das vagas, pelo site

Custo: R$ 456, na pré-venda

Data da atividade: 15 de maio

Onde: São Paulo

O Power House, organizado pelo portal de empreendedorismo meuSucesso.com, promete uma imersão de impacto: serão mais de 15 empreendedores compartilhando novidades sobre seus negócios e também lições acumuladas em suas trajetórias. Entre os palestrantes confirmados estão Flavio Augusto (Geração de Valor), Carlos Wizard (Wizard), Alexandre Costa (Cacau Show), Rony Meisler (Reserva), Carla Sarni (Sorridents), Alexandre Ottoni e Deive Pazos (Jovem Nerd), Arri Coser (Fogo de Chão) e Geraldo Rufino (JR Diesel).

11. Prêmio Mercado Livre de Empreendedorismo – Histórias que Inspiram

Inscrições: até 15 de maio, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: junho a agosto

Onde: online

Em sua segunda edição, o prêmio do Mercado Livre recebe inscrições de empreendedores online do Brasil, Argentina, México, Chile, Uruguai, Colômbia e Venezuela. A competição, organizada pela consultoria de empreendedorismo Endeavor da Argentina, busca identificar histórias de vendedores do Mercado Livre que inspirem outras pessoas a empreender. O vencedor de cada país receberá o prêmio de US$ 10 mil e o vencedor regional, US$ 25 mil. Todos os ganhadores receberão uma série de benefícios para seus negócios, como divulgação, treinamento e consultoria da Endeavor e do Mercado Livre.

12. Prevenção de Perdas

Inscrições: até 3 de maio, pelo site ou pelo telefone (11) 3142-9025

Custo: sob consulta

Data da atividade: 3 a 10 de maio

Onde: online

Realizado pela Academia de Varejo e pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo (IBEVAR), o curso contará com o seguinte conteúdo: conceitos gerais de perdas e prevenção; benefícios da prevenção de perdas para o varejo; principais causas de perdas no varejo e como preveni-las; definindo a abordagem de prevenção de perdas no varejo; soluções em prevenção de perdas para o varejo; controles e processos em prevenção de perdas; indicadores de prevenção de perdas no varejo e definição de metas. Ao fim, os participantes receberão o certificado da Faculdade UBS.

13. Rio Info Europa 2017

Inscrições: até 5 de maio, pelo e-mail inscricoes@riosoft.org.br ou pelo telefone (21) 39745015

Custo: gratuito

Data da atividade: 18 e 19 de maio

Onde: Porto (Portugal)

Com o tema “Investimento e Internacionalização”, o Rio Info Europa 2017 reunirá empresários e diretores de empresas com o objetivo de promover negócios entre organizações brasileiras e europeias. O evento, organizado pela Riosoft — Associação das Empresas de Software do Rio de Janeiro —, ocorrerá na cidade do Porto, em Portugal.

14. Salesforce World Tour 2017

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 17 de maio

Onde: São Paulo

O Salesforce World Tour 2017 é promovido pela empresa de software Salesforce. O encontro reunirá especialistas e líderes em palestras e sessões sobre gestão, inovação e tecnologia. Serão apresentadas novidades em CRM, vendas, atendimento e experiência do cliente, marketing digital, cloud computing, mobilidade, redes sociais, inteligência artificial e internet das coisas. Outro ponto alto será a apresentação de casos de companhias que estão construindo histórias de sucesso em vendas, atendimento ao cliente, marketing e tecnologia.

15. Segredos da Audiência Ao Vivo

Inscrições: até o fim das vagas, pelo site

Custo: a partir de R$ 597

Data da atividade: 19 a 21 de maio

Onde: São Paulo

Em sua 4ª edição, o evento Segredos da Audiência Ao Vivo reúne nomes como Luiza Trajano, fundadora do Magazine Luiza; Robinson Shiba, criador do China Inbox e Gendai; Ian SBF, sócio e co-fundador do Porta dos Fundos; entre outros. O objetivo é falar sobre termos como audiência e tráfego, tanto para empreendedores que querem elevar seus negócios para o próximo nível quanto para iniciantes no marketing digital que querem aprender com os maiores nomes do mercado.

16. Seleção de startups COPPE/UFRJ

Inscrições: até 26 de maio, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: variável

Onde: Rio de Janeiro

A Incubadora de Empresas da COPPE/UFRJ está com seleção aberta para novas empresas. As propostas apresentadas deverão atender aos critérios: o produto ou serviço deve ser inovador, interagir com a UFRJ e apresentar viabilidade técnica e econômica. Em mais de 20 anos de atividade, a Incubadora já apoiou a geração de mais de 80 empresas. A COPPE possui, atualmente, 25 empresas residentes.

17. The Developer’s Conference (TDC)

Inscrições: até a véspera, no próprio evento

Custo: R$ 240, para o terceiro lote

Data da atividade: 3 a 6 de maio

Onde: Santa Catarina

O The Developer’s Conference (TDC) é um evento voltado para desenvolvedores de software, especialistas em TI e empreendedores. O local contará com “trilhas” em temas como Arquitetura, Big Data, Design Thinking, Javascript, PHP, Python e Ruby, além de workshops em assuntos como “Automação de Testes Mobile”, “Criando Chatbots Inteligentes”, “Introdução ao Bitcoin e Blockchain” e “Social Marketing para Negócios de Tecnologia”. Mais informações no site.

18. Vertical Meeting com vice-presidente mundial da Intel

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 2 de maio

Onde: Santa Catarina

A vice-presidente mundial da Intel, Margaret Burgraff, estará em Florianópolis para uma discussão sobre o futuro, tendências globais, soluções de inteligência artificial e a revolução digital e industrial. A palestra da executiva será o destaque da programação do Vertical Meeting, evento realizado pela vertical Cloud Computing da Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia (ACATE).

19. VTEX DAY2017

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: a partir de R$ 144

Data da atividade: 30 a 31 de maio

Onde: São Paulo

O VTEX DAY2017 é um dos maiores eventos de varejo multicanal da América Latina. A atividade reunirá os principais especialistas do setor para abordar as tendências e inovações do omnichannel, e são esperados 10 mil visitantes. Alguns temas tratados serão big data, chatbot, mídia programática, mobile payment, os desafios de se iniciar uma operação internacional e a integração de pagamento online e offline.

20. Workshop Vendas e Redes Sociais

Inscrições: até 19 de maio, pelo site

Custo: a partir de R$ 142

Data da atividade: 20 de maio

Onde: São Paulo

O workshop, ministrado pela especialista Talita Lombardi, será focado no desenvolvimento de empreendedores e vendedores que precisam aumentar suas vendas tanto no mundo offline como no mundo online.