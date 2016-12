15 livros de empreendedores que farão você querer mudar o mundo

São Paulo – A vida de um empreendedor é cheia de obstáculos e há momentos em que tudo que se quer fazer é desistir. Se você está nessa situação, saiba que não é o único: muitos donos de negócios de sucesso já enfrentaram o mesmo dilema. E se deram bem justamente por terem decidido seguir em frente.

É o caso de empreendedores como Bill Gates, Elon Musk e Steve Jobs. Pensando em casos mais próximos de nós, empreendedores como Abilio Diniz e Jorge Paulo Lemann também passaram por esse momento de superação.

Uma ótima notícia é que é possível conhecer em detalhes a história desses gigantes: basta separar um tempinho na sua agenda para ler as 15 obras elencadas a seguir, selecionadas por EXAME.com. Confira alguns livros de empreendedores que farão você querer mudar o mundo:

1. A bola de neve

“A bola de neve” é uma biografia de um dos maiores investidores do mundo: Warren Buffett.

O livro apresenta a trajetória de Buffett desde sua infância. Aos 6 anos, ele procurava lucrar vendendo chicletes; aos 7, pediu de presente um livro sobre o mercado de ações; aos 10, fez sua primeira visita à bolsa de valores; e, aos 11, seu primeiro investimento.

Depois, a biografia aborda os anos que se seguiram à Grande Depressão, indo até os dias de hoje. Ao longo de 60 anos, Buffett fez fortuna identificando valor onde ninguém via e aproveitando-se dos momentos de crise, enquanto a maior parte dos investidores recuava. Sua vida é uma verdadeira aula de negócios para qualquer empreendedor.

Autor: Alice Schroeder

Editora: Sextante

2. A loja de tudo – Jeff Bezos e a era da Amazon

Pioneira no comércio de livros pela internet, a Amazon esteve à frente da primeira grande febre das empresas online. Mas Jeff Bezos, seu criador, não se contentaria com uma livraria virtual descolada: ele queria que a Amazon tivesse uma seleção ilimitada de produtos e preços radicalmente baixos – e se tornasse “a loja de tudo”.

Para pôr em prática essa visão, Bezos desenvolveu uma cultura corporativa de ambição implacável e de alto sigilo, que poucos conheciam de verdade. O jornalista Brad Stone obteve acesso a funcionários e executivos da Amazon, além de familiares e amigos de Bezos.

O resultado é uma análise de como é a vida na gigante do comércio online. Este livro é muito útil para o empreendedor que quer conhecer mais Jeff Bezos – um empresário que é tão ambicioso quanto severo dentro dos seus negócios.

Autor: Brad Stone

Editora: Intrínseca

3. Antonio Ermírio de Moraes

Antonio Ermírio de Moraes foi um dos maiores e mais importantes empreendedores do Brasil. Líder do Grupo Votorantim, sua grande lição foi a generosidade, segundo o autor e amigo José Pastore.

Nesta biografia, Pastore aborda a vida de Moraes: da infância em São Paulo e do envolvimento intenso com o trabalho às relações com a política e com a arte, a qual mudaria ser jeito de ser. Já sobre o Grupo Votorantim, a obra discorre sobre como a corporação passou por diversos momentos econômicos, com transições de moedas e surgimento de crises.

Mesmo assim, conseguiu crescer e se manter sob o controle da família: com a direção de Antonio Ermírio de Moraes, o Grupo Votorantim se tornou o que é hoje.

Autor: José Pastore

Editora: Planeta

4. Benjamin Franklin – uma vida americana

O inventor Bejamin Franklin é uma figura histórica conhecida especialmente por suas experiências com a eletricidade.

As descobertas científicas e ideias empresariais e filosóficas de Franklin mudaram o mundo moderno e têm impacto até hoje – inclusive ao inspirarem empreendedores a sonharem grande. Esta biografia é um dos livros preferidos de Elon Musk, por exemplo.

Autor: Walter Isaacson

Editora: Companhia das Letras

5. Bilionários por acaso: a criação do Facebook

“Bilionários por acaso” é uma narrativa sobre dois estudantes desajustados de Harvard que tentavam aumentar suas chances com o sexo oposto e terminaram criando o Facebook. O livro deu origem ao conhecido filme “A Rede Social”, de David Fincher.

Protagonizada pelo brasileiro Eduardo Saverin, e pelo norte-americano Mark Zuckerberg, gênio da informática, a obra mostra a trajetória da criação da rede social que se tornou uma das mais poderosas empresas do mundo e que revolucionou a maneira como milhões de pessoas se relacionam. Criado para unir as pessoas, a história do Facebook é de desavenças e separação.

Autor: Bem Mezrich

Editora: Intrínseca

6. Elon Musk – como o CEO bilionário da SpaceX e da Tesla está moldando nosso futuro

Fazer com que boa parte dos carros sejam elétricos. Transformar a energia solar em algo rotineiro. E, no fim da lista, colonizar Marte.

O sul-africano Elon Musk é o empreendedor mais ousado da atualidade: investiu toda a fortuna que adquiriu com a venda de empresas como Zip2 e PayPal para financiar suas ambições – consolidadas nas empresas Solar City, SpaceX e Tesla. E virou uma inspiração para todos que queiram ultrapassar suas próprias limitações – e para empresas que querem pensar além do lucro fácil.

Neste livro, o jornalista Ashlee Vance apresenta um olhar inédito sobre a vida e as realizações de Musk. Vance investiga em detalhes a trajetória muitas vezes instável e controversa das empresas do empreendedor e traça um retrato do homem que renova três indústrias ao mesmo tempo, com uma série de inovações de enorme impacto político e econômico.

Conheça mais detalhes sobre o empresário futurista Elon Musk.

Autor: Ashlee Vance

Editora: Intrínseca

7. Faça acontecer – mulheres, trabalho e a vontade de liderar

As mulheres compõem hoje grande parte da força de trabalho no mundo. Mas ainda são os homens que dominam os cargos de liderança no mundo empresarial. Para as mulheres que querem empreender, Sheryl Sandberg é uma ótima inspiração.

Neste livro, ela investiga as razões de o crescimento das mulheres na carreira estar há tantos anos estagnado, oferecendo soluções práticas e sensatas para que elas atinjam todo o seu potencial.

Eleita uma das dez mulheres mais poderosas do mundo pela revista Forbes, Sheryl encoraja as mulheres a sonharem alto, assumirem riscos e se lançarem em busca de seus objetivos sem medo. A executiva do Facebook também faz uma autorreflexão sincera sobre os acertos e os erros de sua carreira nesta obra.

Autora: Sheryl Sandberg

Editora: Companhia das Letras

8. Hard Drive: Bill Gates and the Making of the Microsoft Empire

Quase todo mundo já ouviu falar em Bill Gates. Mas como foi a trajetória empreendedora do homem que revolucionou a indústria dos computadores pessoais, em detalhes?

Neste livro, os repórteres James Wallace e Jim Erickson traçam a carreira do fundador da Microsoft: dos seus dias de hacker adolescente até sua atual posição de bilionário e filantropo.

“Hard Drive” conta com entrevistas de amigos próximos a Gates, empregados e concorrentes de negócio para revelar um pouco mais sobre o líder de uma indústria de inovação constante e muita brutalidade entre os players do mercado. O livro ainda não foi publicado no Brasil.

Autores: James Wallace e Jim Erickson

Editora: HarperBusiness

9. Jony Ive – o gênio por trás dos grandes produtos da Apple

Quando se fala em Apple, todos pensam em seu fundador, Steve Jobs. Porém, quem é empreendedor e pretende focar em desenvolvimento de produto deveria conhecer também Jony Ive: o gênio por trás dos grandes produtos da Apple.

A colaboração de Ive com Jobs produziria alguns dos mais desejados produtos tecnológicos de todos os tempos — como o Mac, o iPod, o iPhone e o iPad. Esses projetos não apenas reverteram a queda livre das ações da Apple, tornando-a uma das empresas mais valiosas do mundo, mas transformaram indústrias e criaram uma base leal de fãs a uma marca de poder global.

Jony Ive ganhou incontáveis prêmios de design e conquistou um lugar na lista das cem pessoas mais influentes da revista Time. Apesar de ser reconhecido como um dos maiores inovadores tecnológicos do mundo, pouco se sabe sobre esse gênio tímido a quem Jobs se referiu como seu “parceiro espiritual” na Apple.

Autor: Leander Kahney

Editora: Penguin

10. Like a Virgin: os segredos do empresário mais excêntrico do mundo

Richard Branson criou o grupo Virgin e montou sob seu guarda-chuva um grupo de companhias com presença global, atuando em segmentos tão variados quanto telefonia e viagem espacial.

Excêntrico, divertido e cheio de liderança, conhecer a história de Branson é uma inspiração não só para quem quer abrir empresas, mas para quem quer realmente trabalhar ao lado dos funcionários.

Richard Branson compartilha, neste livro, as experiências que fizeram dele um dos empresários mais reconhecidos e respeitados do mundo. O livro reúne os melhores conselhos sobre tudo que diz respeito a negócios, por meio de dicas, estudos de casos e trechos autobiográficos.

Editora: Saraiva

11. Novos caminhos, novas escolhas

Abilio Diniz é um dos maiores empreendedores do Brasil. Como empresário, construiu o Grupo Pão de Açúcar, enfrentou crises pessoais e profissionais e, depois, deu a volta por cima. Apenas em 2013 Abilio Diniz se afastaria da empresa que ajudou a fundar.

Hoje, ele é presidente do conselho de administração da BRF e é o terceiro maior acionista do Carrefour. Junto com Jorge Paulo Lemann, adquiriu a rede de padarias Benjamin Abrahão, que está em processo de expansão. Diniz é um dos 31 bilionários brasileiros de 2016, segundo a Forbes. Neste livro, ele narra pela primeira vez suas lutas recentes e os novos caminhos que descobriu nos últimos anos.

Autor: Abilio Diniz

Editora: Objetiva

12. Paul Allen – o homem por trás do mito: a criação da Microsoft segundo seu cofundador

Este livro é o relato de um empreendedor que ajudou a fazer a história da Microsoft, sob um ponto de vista diferente do conhecido Bill Gates: Paul Allen. Allen nunca havia detalhado, até então, seu complexo relacionamento com Gates.

Na obra, ele fala mais sobre a parceria e explora sua perspectiva a respeito de como uma novata se tornou a gigante que revolucionou a computação pessoal. O livro é indicado para todos que querem conhecer uma história alternativa da Microsoft.

Autor: Paul Allen

Editora: Elsevier/Campus

13. Sonho Grande

Os brasileiros Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira ganharam uma projeção sem precedentes no cenário mundial.

Nos últimos anos, os empreendedores compraram nada menos que três marcas americanas conhecidas globalmente: Budweiser, Burger King e Heinz. Isso transformou os sócios em personalidades muito admiradas pelos brasileiros – especialmente pelos que empreendem.

Sonho grande é o relato detalhado dos bastidores da trajetória de Lemann, Sicupira e Telles desde a fundação do banco Garantia, nos anos 70, até os dias de hoje. Todas as suas transações costumam ocorrer na mais absoluta discrição, com um esforço para ficar longe dos holofotes.

Ao mesmo tempo, os três aplicam uma fórmula de gestão que se baseia em meritocracia, simplicidade e busca incessante por redução de custos no seu grupo de empresas e investimentos – conhecido como 3G. Para quem se inspira no estilo de gestão do empreendimento, está aí uma boa dica de leitura.

Autora: Cristiane Correa

Editora: Primeira Pessoa

14. Steve Jobs

A biografia de Steve Jobs é uma leitura essencial para quem quer conhecer um dos maiores empreendedores dos últimos tempos – com um estilo de relacionamento com concorrentes e funcionários quase tão destacado quanto suas inovações, como o iPhone e o Macintosh.

“Steve Jobs” narra a vida do fundador da Apple, cuja paixão pela perfeição e cuja energia contribuíram para indústrias como a de computação pessoal, a de música e a de telefonia celular.

O livro é baseado em mais de quarenta entrevistas com Steve Jobs e com familiares, amigos, colegas, adversários e concorrentes.

Veja algumas revelações da biografia.

Autor: Walter Issacson

Editora: Companhia das Letras

15. Vamos Juntos!

Renato Saraiva é uma inspiração para quem acha que está muito velho para abrir uma empresa: ele apostou no empreendedorismo aos 40 anos de idade, e em um momento que estava no auge de sua carreira pública: ou seja, tinha estabilidade e um alto salário, mas isso não era o suficiente para ele. Saraiva foi atrás de um sonho e, hoje, fatura R$ 70 milhões e tem três empresas sob seu comando.

A mais conhecida delas é o Complexo de Ensino Renato Saraiva, ou CERS. Hoje, o negócio tem mais de 150 mil alunos ativos e mais de 550 mil estudantes já formados em todo o Brasil.

Autor: Ana Laranjeira

Editora: Gente