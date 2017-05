15 atividades em junho para quem quer sonha com o negócio próprio

São Paulo – Se você tem o sonho de abrir seu próprio negócio, saiba que é preciso se capacitar antes de partir para a ação. E, se você já tem uma empresa, deve saber que mais conhecimento sempre é necessário para se diferenciar dos concorrentes e poupar tempo e dinheiro.

Por isso, EXAME.com selecionou algumas atividades voltadas para empreendedores e futuros empreendedores que ou ocorrem ou encerram suas inscrições no mês de junho.

Há cursos, eventos e palestras, por exemplo. Algumas das atividades são gratuitas. O destaque do mês é a ABF Franchising Expo, em São Paulo: o maior evento do setor de franquias do país.

Confira atividades de junho para quem quer ser ou já é um empreendedor:

1. A mudança do mundo e a transformação digital

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 29 de junho

Onde: São Paulo

O evento do grupo Doxa Advisers apresenta ao mercado um modelo inovador para prestação de serviços: a consultoria digital. O evento contará terá uma palestra sobre os impactos da transformação digital no nosso dia a dia.

2. ABF Franchising Expo

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 60 (antecipado) ou R$ 70 (nos dias de evento)

Data da atividade: 21 a 24 de junho

Onde: São Paulo

A maior feira de franquias do Brasil irá reunir, de 21 a 24 de junho, marcas expositoras, candidatos a franqueados, fornecedores e demais stakeholders do sistema. A ABF Franchising Expo já está em sua 26ª edição. Em 31 mil m² de área, haverá cerca de 400 marcas expositoras e uma expectativa de público superior a 60 mil visitantes.

3. Café com Mães Empreendedoras

Inscrições: até a véspera, pelo site, pelo e-mail contato@casadeviver.com.br ou pelos telefones (11) 5083-1291 e (11) 2613-3942

Custo: R$ 25 (adulto) ou R$ 30 (criança, em espaço próprio)

Data da atividade: 23 de junho

Onde: São Paulo

O evento mensal da Casa de Viver tem como objetivo compartilhar ideias sobre empreendedorismo, criar um ambiente favorável ao networking e possibilitar o crescimento dos negócios da rede. Em junho, o tema será sobre o autoconhecimento, visando fortalecer a autoestima para que a mãe possa se conectar consigo mesma e dar um novo direcionamento para sua vida pessoal e profissional.

4. Day1 Endeavor

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 5 de junho

Onde: online

Na noite de 5 de junho, a partir das 19h, a Endeavor realizará a décima edição do principal evento de inspiração para empreendedores do Brasil: o Day1, no qual grandes empreendedores contam suas trajetórias sob uma perspectiva absolutamente pessoal dos seus pontos de virada.

A atividade contará com grandes empreendedores no palco: Luiz Seabra (fundador da Natura), Pedro Lima (Café 3 Corações), José Renato Hopf (4all/GetNet), Paola Carosella (Arturito /La Guapa), João Carlos Martins (maestro), Noeli e Carlos Bazzanela (Doce d’ocê) e Caio Bonatto (Tecverde).

5. Empreendedorismo Digital

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: €77

Data da atividade: 3 de junho

Onde: Madri (Espanha)

Depois de inaugurar sua sede em Madri, a Hotmart, especializada em produtos digitais, realiza seu primeiro evento fora do país, o ” Hotmart Start – Madrid Edition”. Focado no crescente mercado de produtos digitais, o objetivo do encontro é levar aos participantes a possibilidade de aprender com os especialistas do setor, promover a troca de experiências e networking.

6. Incubadora COPPE/UFRJ

Inscrições: até 15 de junho, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: variável

Onde: Rio de Janeiro

A Incubadora de Empresas da COPPE/UFRJ abriu edital para seleção de novas empresas focadas em tecnologia e inovação. O edital visa o preenchimento de até cinco vagas e as propostas poderão ser apresentadas por pessoas físicas ou jurídicas, individualmente ou em sociedade, e poderão ter como objetivo o desenvolvimento de uma nova linha de produtos ou serviços, seja por empresa já existente ou a ser constituída. Todas as propostas devem atender a critérios como grau de inovação do produto ou serviço, potencial de interação com a UFRJ e viabilidade técnica e econômica.

7. Marketing Digital e Redes Sociais

Inscrições: até 7 de junho, pelo site ou pelo telefone (11) 3179-9025

Custo: sob consulta

Data da atividade: 7, 21 e 28 de junho

Onde: São Paulo

A Academia de Varejo irá realizar, em parceria com o Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo (IBEVAR), o curso “Marketing Digital e Redes Sociais”. As aulas contarão com o seguinte conteúdo: social media e potencialização dos relacionamentos; as novas ferramentas e formatos; SEO (Search Engine Optimization); Google Adwords e SEM (Search Engine Marketing); principais redes sociais e interações.

8. NAGI – Núcleo de Apoio à Gestão da Inovação

Inscrições: até 5 de junho, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: três meses, a partir de junho

Onde: Rio de Janeiro

O Instituto Gênesis da PUC-Rio, em parceria com a Finep, abre inscrições para o NAGI – Núcleo de Apoio à Gestão da Inovação. Gratuito, o programa auxilia as empresas de todos os portes a implementarem um processo de gestão da inovação internamente, por meio de atividades práticas orientadas por especialistas.

9. Pós-graduação em Planejamento Estratégico para Mídias Sociais

Inscrições: até a véspera, pelo site ou pelo telefone (21) 2545 4849

Custo: 25 parcelas de 575 reais

Data da atividade: a partir de 5 de junho

Onde: Rio de Janeiro

O Senac RJ está com inscrições abertas para a pós-graduação em Planejamento Estratégico para Mídias Sociais, voltado para quem pretende trabalhar com mercado digital. O curso permite elaborar um plano estratégico para mídias sociais por meio de levantamento de dados, definição de métricas, escolha de ferramentas e aplicativos direcionados aos objetivos de clientes. O aluno sai apto a gerenciar conteúdo on-line e equipes multidisciplinares, bem como a coordenar as atividades de relacionamento com os clientes digitais.

10. Programa de Especialização em Franchising

Inscrições: até a véspera, pelo site ou pelos telefones (19) 3584-6229, (11) 97550-8592 e (11) 98491-6473

Custo: sob consulta

Data da atividade: 30 de junho até 23 de setembro

Onde: São Paulo e Flórida (Estados Unidos)

O Franchise Pleno – Programa de Especialização em Franchising – é um curso destinado a executivos e dirigentes do segmento. Desenvolvido pela Franchise Solutions, consultoria especializada em formatar redes franqueadoras, o programa de três meses será realizado em duas etapas: uma nacional, em São Paulo, e outra em Fort Lauderdale, na Flórida (EUA). Serão abordados temas como Estratégias de Franchising para Negócios, Estruturação da Rede, Planejamento de Expansão, Manualização dos Processos e Treinamento dos Franqueados.

11. Programa de Pré-Aceleração do Pólen

Inscrições: até 4 de junho, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: variável

Onde: Rio de Janeiro

O Pólen (Pólo de inovação da UNISUAM) está com inscrições abertas para seu programa de pré-aceleração. Trata-se de um programa voltado para empreendedores que, sem custo algum, passam por quatro meses de aprendizado com empreendedores e podem ter seus projetos incubados no Pólen, aumento a duração do período de pré-aceleração.

12. Startup Award Brasil

Inscrições: até 11 de junho, pelo site

Custo: R$ 500

Data da atividade: 26 de junho

Onde: São Paulo

A Atlantic Hub e o Instituto Mauá de Tecnologia vão realizar Startup Award Brasil 2017 na Mauá, em São Caetano do Sul. Durante uma noite, irão reunir-se empreendedores e investidores de sucesso, com atuação internacional, para analisar startups, fortalecer relações e fomentar o networking entre Brasil e Portugal. O evento consiste na avaliação das 20 melhores Startups. A vencedora será convidada pela Atlantic Hub para participar no Evento Web Summit Lisboa 2017 que decorrerá em Lisboa, Portugal.

13. Startup Weekend Blumenau

Inscrições: até 4 de junho, pelo site

Custo: R$ 100 (desenvolvedor, designer e negócios)

Data da atividade: 16 a 18 de junho

Onde: Santa Catarina

A Faculdade Senac Blumenau recebe, nos dias 16 a 18 de junho, a segunda edição do Startup Weekend. O evento tem a missão de inspirar, educar e dar suporte a indivíduos, equipes e comunidades, fomentando o empreendedorismo e inovação.

14. Startup Weekend Florianópolis IoT

Inscrições: até 31 de maio para makers e até 2 de junho para negócios, pelo site

Custo: R$ 139 (desenvolvedor, designer, maker) ou R$ 199 (negócios)

Data da atividade: 2 a 4 de junho

Onde: Santa Catarina

O Startup Weekend IoT acontece em Florianópolis entre os dias 2, 3 e 4 de junho. Durante o evento, os participantes desenvolvem boas ideias relacionadas ao tema de “Internet das Coisas”, recebem mentorias e depois apresentam um protótipo para uma banca avaliadora. Internet das Coisas é a revolução tecnológica em que máquinas e objetos do nosso dia a dia se conectam e se comunicam mutuamente.

15. Trevisan 360

Inscrições: até 9 de junho, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 10 de junho

Onde: São Paulo

O Trevisan 360 é um projeto gratuito de capacitação de pequenas e médias empresas, organizado pela Trevisan Escola de Negócios. O objetivo é oferecer ferramentas úteis para o aperfeiçoamento profissional de gestores, com foco nos principais pontos de desenvolvimento das PMEs frente aos desafios do setor empresarial no período de instabilidade enfrentado pelo país.