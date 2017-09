10 opções de franquias para quem pode investir até 30 mil reais

São Paulo – Investir numa franquia pode ser uma ótima opção para quem deseja ter o próprio negócio. Existem no mercado diversas opções de redes, com os mais variados preços e as mais variadas propostas. Portanto, escolher em que franquia investir não é tarefa simples.

Para ajudá-lo nesse processo, selecionamos dez redes de franquias com investimento inicial de até 30 mil reais. Na lista estão desde marcas super conhecidas, como a Cacau Show, até redes que estão há pouco tempo no mercado.

As informações foram disponibilizadas pelas próprias redes.

Veja a seguir:

Cacau Show

A Cacau Show, uma das maiores redes de franquias do país, recentemente investiu num modelo de negócio home based. Trata-se da Microfranquia de Distribuição, no qual o franqueado atua de casa e pode ter um grupo de revendedores, que oferecem os produtos da marca em residências e empresas.

Números

O investimento inicial para a microfranquia da Cacau Show é de 24 mil reais, com prazo de retorno de 12 a 18 meses. A marca não divulga o faturamento médio de uma unidade, nem o lucro que fica com o empreendedor.

Vivenda em Casa

A Vivenda do Camarão é uma rede de restaurantes que oferece pratos com foco em frutos do mar. Desde o ano passado, a marca tem focado também em microfranquias, com vendas por meio do e-commerce. Neste modelo, o franqueado pode vender para estabelecimentos e para o consumidor final frutos do mar, pratos congelados.

Números

O investimento inicial para a microfranquia da Vivenda do Camarão é de 30 mil reais, com prazo de retorno de 12 a 24 meses. O faturamento médio de uma unidade é de 20 mil reais, e o lucro médio mensal fica em torno de 2 mil reais.

NYS Collection

No mercado há mais de 20 anos, a marca americana especializada em óculos está presente em 40 países. No Brasil, a rede iniciou a expansão por franquias em 2014 e, em 2017, lançou o modelo home-based, pelo qual o franqueado busca clientes de casa e realiza a venda direta em eventos e empresas.

Números

O investimento inicial para a microfranquia da NYS é de 15 mil reais, com prazo de retorno de 6 a 10 meses. O faturamento médio de uma unidade é de 4,5 mil reais, e o lucro médio mensal fica em torno 40% desse valor.

Ecobike Courier

A Ecobike Courier é uma rede de franquias de entregas sustentáveis. As viagens são feitas exclusivamente de bicicleta através de um aplicativo. A rede está presente em dez cidades brasileiras.

Números

O investimento inicial para uma unidade da Ecobike Courier é de 30 mil reais, com prazo de retorno de 12 a 18 meses. O faturamento médio de uma unidade é de 55 mil reais, e o lucro médio mensal fica em torno 30% desse valor.

Terra & Sol Energia

A Terra & Sol Energia é uma rede de franquias que realiza a venda de sistemas fotovoltaicos para produção de energia solar. O franqueado atua na captação de clientes, entre residências e estabelecimentos comerciais. O sistema da marca proporciona uma economia de até 95% na conta de luz. A Terra & Sol Energia está no mercado desde 2015 e possui 20 unidades em operação. A meta da marca é alcançar 100 franqueados até o fim do ano.

Números

O investimento inicial para uma unidade da rede é de 3 mil reais, com prazo de retorno de 3 meses. O faturamento médio de uma unidade é de 70 mil reais, e o lucro médio mensal é de cerca de 5 mil reais.

Cooper Kap

A Cooper Kap é uma rede de franquias que comercializa tapetes e capachos. A rede faz parte do Grupo Kapazi, que atua no ramo há 39 anos. A proposta do negócio é que o franqueado faça a venda do produto porta a porta.

Números

O investimento inicial para uma unidade da rede é de 8.690 reais, com retorno a partir de 6 meses. De acordo com a rede, o faturamento médio de uma unidade é de 4 mil reais, porém há franqueados que faturam até 50 mil reais. O lucro médio mensal de uma unidade é de 50% do faturamento.

Ótris

Criada em 2010, a Ótris é uma empresa que atua na recuperação valores devidos por inadimplentes para pequenos e médios negócios. Desde a sua criação, a rede já recuperou mais de 4 milhões de reais. Lançado este ano, seu modelo de franquias permite que os franqueados trabalhem apenas em horário comercial. A operação também não exige que os empreendedores exerçam as atividades aos finais de semana e feriados.

Números

O investimento inicial para uma unidade da rede é de 8 mil reais, com retorno a partir de 6 meses. De acordo com a rede, o faturamento médio de uma unidade é de 5 mil reais, sendo que lucro médio mensal fica em torno de 4 mil reais.

Portaria Monitorada

A Portaria Monitorada é uma rede que oferece monitoramento por câmeras para condomínios. O serviço promete baratear o custo dos condomínios em até 50%, já que boa parte dos custos se refere ao pagamento de porteiros. A empresa está no mercado desde 2008 e tem mais de 200 portarias instaladas pelo país.

Números

O investimento inicial para uma unidade da rede é de 30 mil reais, com retorno a partir de 18 meses. De acordo com a rede, o faturamento médio de uma unidade é de 20 mil reais, sendo que lucro médio mensal fica em torno de 25% desse valor.

Gratitude

A Gratitude é uma franquia que vende produtos saudáveis e sustentáveis. O carro chefe da rede é o açaí da marca Mormaii. A rede tem dois modelos de microfranquia: o Carrinho, em que o franqueado pode atuar de forma itinerante; e o Quiosque, com pontos fixos.

Números

O investimento inicial para uma unidade no modelo Carrinho é de 9.990 reais. Já no modelo Quiosque, o investimento é de 19.900. O retorno do investimento acontece entre 8 e 12 meses. De acordo com a rede, o faturamento médio de uma unidade varia de 16 mil a 30 mil reais, a depender do modelo de negócio escolhido. O lucro médio mensal fica em torno de 30% do faturamento.

Ensina Mais Turma da Mônica

A Ensina Mais Turma da Mônica é uma rede de apoio escolar para alunos do Ensino Fundamental I e II. A rede oferece cursos de Português, Matemática, Inglês e Informática e se prepara para lançar o curso de Robótica. O modelo In School permite que uma unidade da rede seja instalada dentro de escolas de ensino regular, contando com toda a estrutura educacional e administrativa da franqueadora.

Números

O investimento inicial para uma unidade da rede vai de 20 mil a 30 mil reais, com retorno em 12 meses. De acordo com a rede, o faturamento médio de uma unidade vai de 10 mil reais no modelo extracurricular até 50 mil reais no modelo intracurricular. A marca não divulgou o lucro médio mensal.