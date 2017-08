10 franquias para quem quer uma renda extra no fim do mês

São Paulo – Com um cenário de crise econômica, muita gente está acumulando mais de uma atividade para dar conta de todas as despesa domésticas no fim do mês. E algumas franquias podem ajudar quem busca essa renda extra.

São redes em que o empreendedor pode atuar apenas meio período, ou ainda focar sua atuação nos finais de semana. Mas não se engane: para dar resultado, qualquer franquia precisa de empenho e dedicação do empreendedor.

Dito isso, veja a seguir dez redes de franquias que permitem ao empreendedor ter uma renda extra e se dedicar a outras atividades.

Carro e Sofá Limpo

A rede Carro e Sofá Limpo atua com higienização e impermeabilização de estofados e carpetes, residenciais, comerciais e automotivos. A marca está há três anos no mercado e tem 24 franqueados.

Por que é uma opção para complementar a renda?

A franqueadora afirma que os franqueados em geral atuam de casa e têm uma agenda flexível. Geralmente, a média é de dois atendimentos por dia e dessa forma é possível trabalhar com bom faturamento em apenas meio período.

Números

O investimento inicial para abrir uma unidade é de 17,9 mil reais. O faturamento médio mensal fica entre 7 mil e 12 mil reais, com lucro médio de 70%. O prazo de retorno é de 6 meses.

D’Vino

A D’Vino é uma franquia de winebikes que oferece vinhos em eventos, elabora cartas de vinhos para restaurantes e monta adegas particulares.

Por que é uma opção para complementar a renda?

O franqueado pode realizar serviços em eventos esporádicos, o que permite trabalhar meio período ou apenas no final de semana, por exemplo.

Números

O investimento inicial para abrir uma unidade é de 31 mil reais, sendo que o faturamento médio mensal fica em 7 mil reais, com lucro médio de 45% reais. O prazo de retorno fica em 14 meses.

Fórmula Pizzaria

A Fórmula Pizzaria é uma marca que entrou para o franchising no ano passado e possui 14 unidades, todas elas em Belo Horizonte (MG). A intenção da marca é expandir para voutros municípios do Sudeste.

Por que é uma opção para complementar a renda?

A pizzaria abre suas portas somente no período noturno, o que dá mais flexibilidade para o empreendedor que tenha outras atividades.

Números

O investimento inicial para abrir uma unidade vai de 145 mil a 165 mil reais, dependendo do modelo de negócio adquirido pelo franqueado. O faturamento médio mensal fica entre 70 mil e 90 mil reais, com lucro de 17%. O prazo de retorno é de 24 a 36 meses.

Kiip

A Kiip é uma franquia de lavagem de veículos a seco.

Por que é uma opção para complementar a renda?

Segundo a marca, o franqueado tem a opção de ter uma loja como complemento de renda ou ainda trabalhar no sistema delivery de forma eventual aos fins de semana, por exemplo.

Números

O investimento inicial para abrir uma unidade é de 14.990 reais, e o faturamento médio mensal fica em 10 mil reais, com lucro de 2,5 mil reais. O prazo de retorno é de 12 meses.

Mapa da Mina

O Mapa da Mina é uma rede de franquias de venda de semijoias de fabricação própria. A marca lançou este ano o modelo express, que pode ser interessante para quem busca uma renda extra. A marca existe desde 1995 e entrou para o franchising em 2015.

Por que é uma opção para complementar a renda?

Pelo modelo express, Com investimento de R$ 50 mil, o franqueado adquire 10 torres expositoras com produtos da marca e um estoque para reposição das peças. Essas torres podem ser colocadas em estabelecimentos como salões de beleza, lojas de cosméticos, entre outros, e o franqueado consegue acompanhar as vendas de forma simples e remota, por meio de um aplicativo próprio. Dessa forma, é possível conciliar a operação com outra arividade.

Números

O investimento inicial para abrir uma unidade no modelo express é de 50 mil reais. O faturamento médio mensal fica em 20 mil reais, com lucro médio de 25%. O prazo de retorno é de 18 a 24 meses.

Minds

A Minds é uma rede de franquias de idiomas que está no mercado há dez anos e tem mais de 70 unidades. Recentemente, a rede lançou um formato mais enxuto, em que metade das aulas são feitas pela internet.

Por que é uma opção para complementar a renda?

A rede é forte em aulas presenciais no período noturno e aos finais de semana, o que permite que o franqueado tenha outras atividades paralelas.

Números

O investimento inicial para abrir uma unidade é de 230 mil reais, e o faturamento médio é de 50 mil reais, com lucratividade entre 25% e 35%. O prazo de retorno é de 24 meses.

Padaria Pet

A Padaria Pet é uma franquia especializada em petiscaria e confeitaria para cães e gatos da capital paulista. Além da franquia usual de loja física, a empresa oferece um modelo de microfranquia.

Por que é uma opção para complementar a renda?

No modelo de microfranquia, o empreendedor administra uma mini petiscaria dentro de pet shops e outros estabelecimentos, tornando-se um revendedor/distribuidor de produtos.

Números

O investimento inicial para abrir uma unidade é de 3 mil reais, para um período de fidelidade de dois anos. O faturamento médio mensal fica entre 12 mil a 15 mil reais, com lucro médio entre 2 mil a 4 mil reais. O prazo de retorno fica entre 12 e 18 meses.

Quality

A Quality é uma rede de franquias de lavanderias que está há 20 anos no mercado.

Por que é uma opção para complementar a renda?

Segundo a franqueadora, a operação da Quality é bem tranquila, o que permite ao investidor dedicar cerca de 20% do horário comercial a ela. A marca cita o caso do franqueado Paulo Pérsigo, de 49 anos, que tem uma unidade administra outros dois negócios em São Paulo.

Números

O investimento inicial para abrir uma unidade é de no mínimo 270 mil reais, e o faturamento médio fica entre 35 mil e 60 mil reais, com lucratividade entre 25% a 35%, dependendo do porte da loja. O prazo de retorno é de 36 a 48 meses.

Renova

A Renova é uma franquia de manutenção de asfalto. A marca entrou no mercado este ano, e é na verdade uma nova formatação da Único Asfaltos, rede iniciada em 2012. Atualmente a marca tem três unidades, sendo duas próprias e três franqueadas.

Por que é uma opção para complementar a renda?

De acordo com a franqueadora, o negócio exige pouco tempo de dedicação a contatos comerciais – de 3 a 4 horas por dia. Já a aplicação do asfalto pode ser feita pela equipe do franqueado, diz a marca.

Números

O investimento inicial para abrir uma unidade é de 19.900 reais. O faturamento médio mensal fica em 30 mil reais, com lucro médio de 50%. O prazo de retorno é de 3 meses.

Vivenda do Camarão

A Vivenda do Camarão é uma rede de franquias famosa por vender pratos com frutos do mar e locais de grande circulação como os shoppings centers.

Por que é uma opção para complementar a renda?

Agora a rede está com um novo modelo de negócio, em que o franqueado atua em casa , comercializando os produtos da marca, como os pratos prontos congelados, sobremesas e até frutos do mar in natura para o consumidor final, restaurantes, hotéis, bares e empresas. Para isso, o empreendedor precisa de uma estrutura básica, como freezer ou uma câmara fria.

Números

O investimento inicial para abrir uma unidade no modelo microfranquia é de 35 mil reais, e o faturamento médio mensal fica em 20 mil reais, com lucro girando em torno dos 2 mil reais. O prazo de retorno é de 12 a 24 meses.